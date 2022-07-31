Росіяни завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, вранці Нікополь атакували двома ракетами, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Російська армія не припиняє терору наших міст та сіл. Накрили вогнем два райони області - Нікопольський та Криворізький.
По Нікопольському вночі двічі ударили з "Градів". Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено. Є руйнування у 7-мох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ. На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти - пошкоджені. Виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.
Ранком ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.
У Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені.
У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.
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Це ОРКИ, вони завжди воювали підступно; то за спин жінок, стариків, дітей; то поблизу житлових районів ставлять гради; то біля АЕС окопуються та стріляють. Світовій спільності (ОПЕК зокрема) на те сильно дуже насрати, поки війна до них не дістане.
Не перебiльшуйте.Корпус реактора спроектовано так, що витримує попадання великого літака.А ви щось кажете про вибухову хвилю.
Чтобы не было вопросов я от туда и уже порядком *******,что должной ответки нет,а и да,мне пох на повреждения 3 метровых,бетонных стен реакторного блока.
https://twitter.com/i/status/1553365008452575233
Ну не с зала же они стреляют.Перед стрельбой выезжают из зала в поле.Вот там их и можно подкараулить.