Росіяни завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, вранці Нікополь атакували двома ракетами, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія не припиняє терору наших міст та сіл. Накрили вогнем два райони області - Нікопольський та Криворізький.



По Нікопольському вночі двічі ударили з "Градів". Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено. Є руйнування у 7-мох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ. На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти - пошкоджені. Виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.



Ранком ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.



У Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені.



У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини з "Ураганів" та артилерії

























