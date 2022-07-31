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Росіяни завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, вранці Нікополь атакували двома ракетами, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія не припиняє терору наших міст та сіл. Накрили вогнем два райони області - Нікопольський та Криворізький.

По Нікопольському вночі двічі ударили з "Градів". Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено. Є руйнування у 7-мох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ. На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти - пошкоджені. Виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.

Ранком ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені.

У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини з "Ураганів" та артилерії

Росіяни завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, вранці Нікополь атакували двома ракетами, - Резніченко 01

Росіяни завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, вранці Нікополь атакували двома ракетами, - Резніченко 02

Росіяни завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, вранці Нікополь атакували двома ракетами, - Резніченко 03

Росіяни завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, вранці Нікополь атакували двома ракетами, - Резніченко 04

Росіяни завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, вранці Нікополь атакували двома ракетами, - Резніченко 05

Росіяни завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, вранці Нікополь атакували двома ракетами, - Резніченко 06

Росіяни завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, вранці Нікополь атакували двома ракетами, - Резніченко 07

Автор: 

армія рф (17516) обстріл (28672) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3769)


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Топ коментарі
+8
вот так зэ-гнида вела мудрый нарит - на убой

https://twitter.com/i/status/1553365008452575233
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31.07.2022 08:11
+5
А тобі звідти не видно що ті Гради стоять в Енергодарі біля ЗАЕС?
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31.07.2022 08:19
+5
І нам, в Миколаїв насипали сьогодні цілу ніч. Такого ще не було, ні разу. Крили центр міста. Інформація далі буде. Але не весела буде
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31.07.2022 08:34
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Чомусь ця новина щоденна(Нема чим по градам на цьому напрямку *******? чи як?
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31.07.2022 08:07 Відповісти
А тобі звідти не видно що ті Гради стоять в Енергодарі біля ЗАЕС?
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31.07.2022 08:19 Відповісти
ну, по твоїй логиці їх звідти взагалі не вибити, не треба ніого робити і будуть вони так вічно пуляти "біля ЗАЕС"
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31.07.2022 09:03 Відповісти
ЗСУ їх будуть оточувати і брати у полон.
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31.07.2022 10:54 Відповісти
*******? Щоб вибуховою хвилею пошкодило реактор і уся Україна в труху років на 50.
Це ОРКИ, вони завжди воювали підступно; то за спин жінок, стариків, дітей; то поблизу житлових районів ставлять гради; то біля АЕС окопуються та стріляють. Світовій спільності (ОПЕК зокрема) на те сильно дуже насрати, поки війна до них не дістане.
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31.07.2022 08:39 Відповісти
*******? Щоб вибуховою хвилею пошкодило реактор і уся Україна в труху років на 50.
Не перебiльшуйте.Корпус реактора спроектовано так, що витримує попадання великого літака.А ви щось кажете про вибухову хвилю.
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31.07.2022 16:08 Відповісти
Открой очи и глянь на фото,это последствия от градов кацапидоров,а теперь пораскинь мозгами,если они у тебя остались от вечного бздежа и прикинь что будет реактору от таких повреждений. Да нихуя!
Чтобы не было вопросов я от туда и уже порядком *******,что должной ответки нет,а и да,мне пох на повреждения 3 метровых,бетонных стен реакторного блока.
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31.07.2022 17:18 Відповісти
Реактору может и ничего не будет, но что будет если повредить управление им? Подумайте об этом, это очень опасно.
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31.07.2022 22:27 Відповісти
вот так зэ-гнида вела мудрый нарит - на убой

https://twitter.com/i/status/1553365008452575233
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31.07.2022 08:11 Відповісти
І нам, в Миколаїв насипали сьогодні цілу ніч. Такого ще не було, ні разу. Крили центр міста. Інформація далі буде. Але не весела буде
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31.07.2022 08:34 Відповісти
Да давно вже писав -- послати дрони-- камікадзе до Енергодару і випалити всьо ***** -- вони ж не з реактора стріляют
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31.07.2022 08:52 Відповісти
военную технику и склад боеприпасов русо-твари разместили в машинном зале первого энергоблока АЭС... даже само по себе это уже опасно ...куда там еще наши дроны?
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31.07.2022 08:56 Відповісти
значит уничтожать личный состав. не думаю что они сидят всё время в "машинном зале" и ходят пешком!
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31.07.2022 09:05 Відповісти
Може травонути їх чимось.Жеруть же мокшанці щось,воду п'ють.Якось треба придумати,як витравити кацапських тарганів в АЕС без використання зброї
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31.07.2022 09:35 Відповісти
Будуть брати їх в оточення у аес і тоді самі вийдуть, як вода з їжею скінчаться.
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31.07.2022 09:45 Відповісти
военную технику и склад боеприпасов русо-твари разместили в машинном зале первого энергоблока АЭС.
Ну не с зала же они стреляют.Перед стрельбой выезжают из зала в поле.Вот там их и можно подкараулить.
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31.07.2022 16:10 Відповісти
Ці орки, що б'ють по Миколаївщині і Криворіжжю, вони ж в " оперативному оточенні" , і ніби то у них нема постачання ***********, бо нема мостів, що насправді коїться!?
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31.07.2022 10:35 Відповісти
Пояснюю: ЗСУ іпашать орків у контрнаступі на півночі Херсонської області, єдиний шлях постачання залишився у орків через Каховську ГЕС і вони оголтєло перекидують підрозділи послаблюючи власні позиції у Запорізькій області, щоб втримати північ Херсонської області разом із Херсоном.
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31.07.2022 10:50 Відповісти
А де хвалені - перехвалені контрбатарейні засоби??? І досить вірити в *******, що реактор можна пошкодити ззовні критично. Просто не спроможні продумати і реалізувати- всі ж пам'ятають відос де дрон влучає в парашу а з наметів , що поруч дряпає не менше 50-ти лаптів
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31.07.2022 10:43 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 10:50 Відповісти
 
 