РФ продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі військові підрозділи, - Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи російських військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації. Веде повітряну розвідку БпЛА. Обстріляв із ствольної артилерії об’єкти інфраструктури населених пунктів Залізний Міст Чернігівської та Журавка Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

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