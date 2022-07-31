РФ продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі військові підрозділи, - Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи російських військових.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації. Веде повітряну розвідку БпЛА. Обстріляв із ствольної артилерії об’єкти інфраструктури населених пунктів Залізний Міст Чернігівської та Журавка Сумської областей", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар31.07.2022 08:46 Відповісти Мені подобається 2
Olexa Pluzh
показати весь коментар31.07.2022 09:54 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль