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РФ продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі військові підрозділи, - Генштаб ЗСУ

рф

Ворог продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи російських військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації. Веде повітряну розвідку БпЛА. Обстріляв із ствольної артилерії об’єкти інфраструктури населених пунктів Залізний Міст Чернігівської та Журавка Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Слов’янському і Бахмутському напрямках військові РФ зазнали втрат і відійшли, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17516) Генштаб ЗС (6630) росія (65360)


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Закінчиться війна і на місці монументу "Три сестри" у Сеньківці побудуємо бетонний бункер, бійниці якого будуть дивиться у напівсфері від заходу (вздовж кордону з Гомельщиною) і до сходу (вздовж кордону з Брянщиною) Це буде найкращий "монумент", що "символізуватиме вічну дружбу трьох братніх народів"!!! А щоб він стояв не "просто так" - поставить зверху будівлю прикордонної застави Тоді в мирний час бункер буде служить складським приміщенням для прикордонників
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31.07.2022 08:46 Відповісти
тьоткіно нах!
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31.07.2022 09:54 Відповісти
 
 