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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 830 осіб, 223 літаки, 190 гелікоптерів, 1 763 танки та 4 004 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 31 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 40 830 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,

танків - 1763 (+4) од,

бойових броньованих машин - 4004 (+9) од,

артилерійських систем - 916 (+10) од,

РСЗВ  - 259 (+1) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків  - 223 (+1) од,

гелікоптерів -190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 735 (+2),

крилаті ракети  - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2902 (+13) од,

спеціальна техніка  - 80 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 830 осіб, 223 літаки, 190 гелікоптерів, 1 763 танки та 4 004 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17516) Генштаб ЗС (6630) ліквідація (3973) знищення (7328) техніка (1833) втрати (4413)


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Топ коментарі
+11
А що там український ВПК і особливо оборонні НДІ? Тихо... А може якось реформувати і почати щось робити, бо темпи знищення кацапні замалі.
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31.07.2022 09:15
+10
А так виходить, що держава дає гроші, а їх "освоює" прокладка - Укроборонпром - щоб годувати зграю "мілованових" та "лещенок". На виході - пшик.
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31.07.2022 09:50
+8
10 артсистем! супер!
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31.07.2022 09:56
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А що там український ВПК і особливо оборонні НДІ? Тихо... А може якось реформувати і почати щось робити, бо темпи знищення кацапні замалі.
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31.07.2022 09:15 Відповісти
А так виходить, що держава дає гроші, а їх "освоює" прокладка - Укроборонпром - щоб годувати зграю "мілованових" та "лещенок". На виході - пшик.
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31.07.2022 09:50 Відповісти
та там чергового кума Єрмака на прізвище Шарапов призначили в укроборонпром, хана закупівлям.
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31.07.2022 09:57 Відповісти
Там все по плану- квадратно-гніздовим способон знищили...
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31.07.2022 10:36 Відповісти
Так майже ***** йому...
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31.07.2022 11:19 Відповісти
Саме основне зараз - снаряди 152 мм.! При Порохі починали ж випускати. Це - архіважливо! Але кроти з ОП - не дадуть...
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31.07.2022 09:43 Відповісти
Вітаю броньовані машини з міні ювілеєм! Не зупиняймося!
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31.07.2022 09:54 Відповісти
10 артсистем! супер!
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31.07.2022 09:56 Відповісти
а де наші понастроєні самальоти? када бум бамбіть? вже пора починати!
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31.07.2022 10:15 Відповісти
Надо наступать с целью окружения там, где враг слабее всего, где мало населенных пунктов. в основном села. Стараться окружать не города и села, а территории, где находятся города, села, группировки врага, перерезая все пути снабжения, связи. Главное быстрота продвижения,использование ночного времени, решительность и умение командира принимать нестандартные решения, ставящие противника в тупик. Те, кто здесь рассказывает ,что российскую оборону невозможно пробить без какого-то "сверхоружия", что "война надолго", глубоко ошибаются, а может быть специально "ошибаются". Российская оборона во многом карточный домик,который рассыпится после неожиданного мощного удара, который обязательно будет.
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31.07.2022 11:32 Відповісти
Сьогодні арта вродила.
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31.07.2022 12:27 Відповісти
Судя по тому, что количество уничтоженной арты увеличилось с единиц за сутки до десятка, подъехали контрбатарейные радары.
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31.07.2022 12:58 Відповісти
 
 