Режим Лукашенка, який підтримує російську агресію проти України, став більш авторитарним, - британська розвідка

Заяви Лукашенка про необхідність прийняття вимог Кремля Києвом свідчать про посилення тиску Путіна на самопроголошеного президента Білорусі.

Про це йдеться у звіті на сторінці Міністерства оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

За оцінками експертів, 28 липня 2022 року Росія випустила щонайменше 20 ракет по Україні з території Білорусі. Росія продовжує використовувати білоруську територію для завдавання ударів по Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо українського конфлікту, заявивши 21 липня, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни.

Його режим став більш авторитарним після того, як було ухвалено зміни до Кримінального кодексу щодо застосування смертної кари до засуджених за "підготовку терористичних актів". Безпідставні звинувачення Лукашенка Заходу в задумах щодо Білорусі та України свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії, йдеться у звіті.

Також читайте: Білорусь визнає ОРДЛО, якщо "в цьому буде сенс", - Лукашенко