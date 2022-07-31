Режим Лукашенка, який підтримує російську агресію проти України, став більш авторитарним, - британська розвідка
Заяви Лукашенка про необхідність прийняття вимог Кремля Києвом свідчать про посилення тиску Путіна на самопроголошеного президента Білорусі.
Про це йдеться у звіті на сторінці Міністерства оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.
За оцінками експертів, 28 липня 2022 року Росія випустила щонайменше 20 ракет по Україні з території Білорусі. Росія продовжує використовувати білоруську територію для завдавання ударів по Україні.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо українського конфлікту, заявивши 21 липня, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни.
Його режим став більш авторитарним після того, як було ухвалено зміни до Кримінального кодексу щодо застосування смертної кари до засуджених за "підготовку терористичних актів". Безпідставні звинувачення Лукашенка Заходу в задумах щодо Білорусі та України свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії, йдеться у звіті.
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@VragUdverey
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https://twitter.com/VragUdverey/status/1553246572347068416 30 июл.
Соглашусь наверное, что Украина это Окраина. Окраина цивилизации . Потому что дальше на восток , здравого смысла не существует!
Украина - это форпост цивилизации !
ДНР… ЛНР… РБ… Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - О. Забужко
Нагадать жителі якої республіки СРСР майже поголовно відмовилися від власної мови? Хто з матюками переключає канал телевізора, коли вона починає звідти звучать? На чиїй кіностудії знімалися повально фільми що прославляли Сталіна, ЧК, ОГПУ, НКВС та КГБ і Радянську владу взагалі?
- Відсутністю вусів і лисини...
Ракеты у россиян закончатся, бронетехникаи артиллерия закончаться, и тогда вы начнёте выгребать!
По полной!
За всё - за наши разрушенные города, за наших детей и женщин.
Только потом не плачте, что вы не знали, ничего не могли сделать ...
Они будут хорошо помнить, из-за кого в 2022 году они днями сидели в холодных подвалах и погребах.
Мы им расскажем...
Ну - про "мрії" Луки - "підім"ять" під себе Чернігівщину - нам давно відомо Правда - "очкур" у нього слабуватий для цього!