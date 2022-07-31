З Мелітополя виїхало 60% містян, в покинуті квартири поселяють росіян з віддалених регіонів, - Федоров
Окупанти готуються до "референдуму" та заселяють в покинуті квартири мелітопольців співвітчизників для "картинки" масовості людей в Мелітополі.
Про це повідомив міський голова Мелітополя, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, мелітопольці не підтримують окупантів та виїжджають з міста, вже виїхало 60% населення. Окупанти готуються до "голосування": створили фейкові виборчі комісії, захопили типографію, де наразі друкують газети.
Один з варіантів "референдуму", який розглядається окупаційною владою, - це онлайн-голосування. До нього окупанти можуть вдатися, якщо не зможуть створити необхідну "картинку".
До міста привозять росіян з дальніх республік Росії, наприклад, з Бурятії, щоб створити картинку масовості людей в Мелітополі. Їх заселяють навмисно в покинуті квартири, щоб показати, що місто живе.
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ці регіони тотально зросійщували починаючи з 22 року а потім голоду 32-33 , продовжують і зараз !
а бидло завозили туди ешелонами
на українців і кацапів Україна поділилася вже в 2004 році.
Подоляк... І він зараз при зеленському українцям мізки расєйщиною промиває.
От тільки не треба цих казочок що всі були за УНР і більшовики самі прийшли, бо мій дід був 1903 року народження, і все прекрасно пам'ятав як було, і нам переказував
Але він з усіх сил намагався розмовляти українською мовою.Виходило трохи смішно,(горобцьі)але ж старався!
Ні!
Це будете, а ми ні. Не дай Боже побачимо якість правозахисні організації!
.Я карєная мелітополєц , однако . .
а не то что они рашку поддерживают
не думаю что там много поддерживающих рашку, тем более видя что они творят с февраля
так вроде в дыныры завозили, но их вроде не так много было
ужас, это как надо жить, чтобы переселяться на другой край света где война идет
ну идиоты просто
Джо Байден точно сказал..
На часі захоплення влади, знищення конституції та прав українців (с) зеДєрьмак
Так! - підтримала (с) зелена погань.