З Мелітополя виїхало 60% містян, в покинуті квартири поселяють росіян з віддалених регіонів, - Федоров

Окупанти готуються до "референдуму" та заселяють в покинуті квартири мелітопольців співвітчизників для "картинки" масовості людей в Мелітополі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мелітопольці не підтримують окупантів та виїжджають з міста, вже виїхало 60% населення. Окупанти готуються до "голосування": створили фейкові виборчі комісії, захопили типографію, де наразі друкують газети.

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Один з варіантів "референдуму", який розглядається окупаційною владою, - це онлайн-голосування. До нього окупанти можуть вдатися, якщо не зможуть створити необхідну "картинку".

До міста привозять росіян з дальніх республік Росії, наприклад, з Бурятії, щоб створити картинку масовості людей в Мелітополі. Їх заселяють навмисно в покинуті квартири, щоб показати, що місто живе.

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