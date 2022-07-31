На Харківщині на міні підірвався комбайнер, ще одна людина дістала поранення в результаті обстрілів, - Синєгубов
В Харківській області за добу госпіталізовано до лікарень двох потерпілих.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в результаті ударів по Немишлянському району Харкова постраждалих немає. Попередньо, росіяни гатили з ракетно-зенітного комплексу С-300. Пошкоджено виробничу будівлю з обладнанням та готовою поліграфічною продукцією. По області окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.
У селі Вільхівка 37-річний комбайнер підірвався на міні. Чоловіка госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Голова ОВА закликав аграріїв без перевірки вибухотехніками не починати роботу на полях. Протягом доби в результаті обстрілів росіянами населених пунктів отримав поранення 39-річний чоловік у Дергачівській громаді.
На Харківщині тривають бойові дії. Розвідувальні групи противників, що намагалися уточнити розміщення позицій наших військ, були виявлені та відкинуті.
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