Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Гуляйполя, до поліції надійшло 13 повідомлень про руйнування, - Запорізька ОВА
30 липня російські збройні сили обстріляли Гуляйполе. До поліції надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Запорізької обласної військової адміністрації.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Гуляйполе.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1829 людей, з них 567– діти.
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