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Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Гуляйполя, до поліції надійшло 13 повідомлень про руйнування, - Запорізька ОВА

запоріжжя

30 липня російські збройні сили обстріляли Гуляйполе. До поліції надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Запорізької обласної військової адміністрації.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Гуляйполе.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1829 людей, з них 567– діти.

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Гуляйполе (97) обстріл (28672) Запорізька область (3642)


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