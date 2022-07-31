Якщо Росія й далі битиме ракетами по портах, процес вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно, - міністр агрополітики Сольський

Вивезення зерна з України може відбуватися дуже повільно. Процес може ускладнитися, якщо Росія й далі атакуватиме українські порти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Фрахтування суден є роботою тих, хто цим займався завжди, - зернотрейдерів. Вони до цього питання активно повернулися у той самий день, коли було підписано угоду про відкриття "зернових коридорів". Їм потрібен час на те, щоб поторгуватись, оцінити ризики", - пояснив Сольський.

За його словами, перші кораблі на наступний тиждень вже зафрахтували.

"Вже вдалося домовитися про ставку страхування. Очевидно, що спочатку страхуватимуть дорожче, бо багато інших компаній, власників суден, чекають результатів, що ж буде з "першопроходцями", - зазначив Сольський.

Міністр наголосив, що весь процес дуже залежатиме "від дій однієї країни, яка завжди всім заважає".

"Якщо Росія й далі битиме ракетами в порти, все це ускладнюватиме, затримуватиме процес. Вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно і ставки страхування триматимуться високими. Це як мінімум. Максимум - світ залишиться без українського зерна, а ми - без валюти", - підсумував Сольський.

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