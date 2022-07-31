Якщо Росія й далі битиме ракетами по портах, процес вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно, - міністр агрополітики Сольський
Вивезення зерна з України може відбуватися дуже повільно. Процес може ускладнитися, якщо Росія й далі атакуватиме українські порти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
"Фрахтування суден є роботою тих, хто цим займався завжди, - зернотрейдерів. Вони до цього питання активно повернулися у той самий день, коли було підписано угоду про відкриття "зернових коридорів". Їм потрібен час на те, щоб поторгуватись, оцінити ризики", - пояснив Сольський.
За його словами, перші кораблі на наступний тиждень вже зафрахтували.
"Вже вдалося домовитися про ставку страхування. Очевидно, що спочатку страхуватимуть дорожче, бо багато інших компаній, власників суден, чекають результатів, що ж буде з "першопроходцями", - зазначив Сольський.
Міністр наголосив, що весь процес дуже залежатиме "від дій однієї країни, яка завжди всім заважає".
"Якщо Росія й далі битиме ракетами в порти, все це ускладнюватиме, затримуватиме процес. Вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно і ставки страхування триматимуться високими. Це як мінімум. Максимум - світ залишиться без українського зерна, а ми - без валюти", - підсумував Сольський.
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абалдєть !!!
СМИ: Азербайджан поставляет Украине 270-килограммовые управляемые бомбы QFAB-250 LG для Су-25
мова йшла про те, що Путін має особистий гаманець - Абрамовича
мета цієї угоди подвійна
- дозволити рашці імпортували ліки, запчастини до літачків та власного зерна у них 50 млн.тон
- плюс головне - зняти персональні санкції к кошика Путлера - з Абрамовича, там бенефітс 3,5 мільярда долларов, тобто конкретна фінансова різниці у прайсі компанії Путіна-Абрамовича під санкціями або ні
що й вирішив Агрохімія, таємно (!), без дозволу компетентних органів України для міжнародних договорів (МЗС), поїхавши до Стамбула та вирішши ці два питання
а негри Афріки нікого не їбуть, та й не має там таких об'емов, щоб вони постраджали, вони там постійно страждають незалежно не від чого, то ліхорадка *****, то оспа мавп'яча, то СНІД, одна за однією йдуть на них напасті без усяких пару мільонів тон зерна з України
Україна для рашки забезпечила кратну вигоду в тому числі для фінансування війни. З такою державною політикою "завтра" з рашки знімуть взагалі всі економічні санкції взамін на не перешкоджання нам вивозити свою продукцію, правда скільки у нас залишилось сьогодні, а скільки буде завтра взагалі цілих підприємств, але то таке.
Якщо це так виглядає ослаблення економіки рашки для зменшення фінансування їхньої оборонки і можливості ведення війни то нам слід готуватися, що у нас "все буде Маріуполь", бо рашисти зможуть воювати надто довго., щоб в України зберігалися шанси не просто вижити, але і відновитися.
Пробігала інформація, що це зерно в основному призначалось для всесвітньої продовольчої програми, тому ООН як бюрократична організація в цьому так зацікавлена.
З другого боку стамбульські домовленості мали основну мету вивести рашку з під санкцій, Україна до цього доклалась на 100%.
Гутерріш зізнався, що в Стамбулі було укладено "угоду про полегшення безперешкодного глобального доступу до російських продуктів харчування та добрив"
"https://twitter.com/antonioguterres/status/1550631887047200771 Сьогоднішня угода про полегшення безперешкодного глобального доступу до російських продуктів харчування та добрив є кроком уперед у подоланні продовольчої кризи, що охопила весь світ", - заявив він.
Прилетівши 24 липня до Єгипту, він насамперед заявив, що розраховує на зняття санкцій "у рамках продуктової угоди". І що цього має досягти Гутерріш. "Генеральний секретар Гутерріш взяв на себе відповідальність за скасування цих незаконних обмежень, введених США та Євросоюзом проти російських фінансових ланцюжків і ланцюжків поставок", - заявив Лавров.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/stambulskie-sekrety-kak-oon-i-turciya-obmanuli-ukrainu-25072022-463215
тобто України (особливо у особах харківських жидів) - 30 років запевняла русню, що відновлення імперії можливо "мьі в Харькове русские, мьі Пушкіна любим", "вставай страна огромная", "нам биндер не надо, мьі 9-го мая празднуем" - багато років Рашка хиталася та не наважувалася сприйняти ці пропозиції, хочется але колиться, втім наразі вирішилась та відправила до Харкова навіть не війска, а просто ОМОН
так само й зараз
З УКРАЇНИ прийшла пропозиція зняти санкції, накладені США - не від Марсіан
УКРАЇНА попросила дозволити Росії імпортувати ліки, запчастини для літаків, та заробити рошці на єкспорті зерна та міндобрив
УКРАЇНА попросила суд яких наклав санкції на кошик Путлера - Абрамовича - зняти санкції з персонального кошика Путлера
не китайці, не марсіане - а саме України
ніхто не зміг відмовити України, бажання України було задовільнено
- він втомився від війни? а хто б не втомився, якщо чотири раза бігати від повісток з военкомату?
- хто поїхав до Лугандона в день вбивства депутата Рибака привітати Лугандонців?
- хто купив квартиру в Криму, та вирогідно по російскому паспорту, а по якому паспорту можна було купити квартиру в Криму після 2014-го року. Навіть якщо ти небідна людина, бажаєшь влітку відпочивати на морі - чому ні Туреччина, ні Болгарія?
- хто привів до влади всім відомих Ригоаналів - Портнова, Тартарова з їхніми гаслами "майдануті, (тобто проєвропейско налаштовані українці) будуть гинути, зникати, ємігрувати"
про який патріотізм ватного криворожского жида йде мова?
мова йде про те, що країну населяе 75% відвертих дегенератів
й як з ними жити поруч - чи це можливо чи краще триматися від дегенератів подалі - цілише будеш
Помітив, що наше Чмо гіперактивне, коли мова йде про комерційні угоди, а в інших випадках якось його цікавість не велика, ну для прикладу з азовцями.
Я так розумію, що рашка може обстрілювати наші порти і це ніяк не завадить їм продавати свою продукцію, яку Зеля поміг вивести з під санкцій. Стамбульські угоди прям ідеальні, але виключно для рашки. Зразу видно супер-рівень Криворізькоґо юридичного факультету і Трускавецької школи підвищення кваліфікації.
Головне, що міністр в першу чергу бідкається про "світ без українського зерна" і я трохи не розплакався, але згадав про рашку-годувальницю, яка не підкачає і опанував себе.
Чому галіми новини поперли як з рогу достатку як раз після підписання з
кацапами угод по постачанню зерна в Стамбулі ??
СОВПАДЄНІЄ