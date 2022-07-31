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Якщо Росія й далі битиме ракетами по портах, процес вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно, - міністр агрополітики Сольський

зерно

Вивезення зерна з України може відбуватися дуже повільно. Процес може ускладнитися, якщо Росія й далі атакуватиме українські порти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Фрахтування суден є роботою тих, хто цим займався завжди, - зернотрейдерів. Вони до цього питання активно повернулися у той самий день, коли було підписано угоду про відкриття "зернових коридорів". Їм потрібен час на те, щоб поторгуватись, оцінити ризики", - пояснив Сольський.

За його словами, перші кораблі на наступний тиждень вже зафрахтували.

"Вже вдалося домовитися про ставку страхування. Очевидно, що спочатку страхуватимуть дорожче, бо багато інших компаній, власників суден, чекають результатів, що ж буде з "першопроходцями", - зазначив Сольський.

Міністр наголосив, що весь процес дуже залежатиме "від дій однієї країни, яка завжди всім заважає".

"Якщо Росія й далі битиме ракетами в порти, все це ускладнюватиме, затримуватиме процес. Вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно і ставки страхування триматимуться високими. Це як мінімум. Максимум - світ залишиться без українського зерна, а ми - без валюти", - підсумував Сольський.

Також читайте: 10 суден із зерном готові до відправлення, - Мінінфраструктури

Автор: 

зерно (3121) порт (2050) експорт (4483) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+20
Коли таке було в історії,що країну всім чим завгодно ********,а вона догоджає комусь і вивозить свою продукцію? Якийсь абсурд взагалі.Мали би бути поставлені умови,вивіз продукції,тільки після повного завершення бойових дій.А так якась маячня виходить.
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31.07.2022 11:00
+17
Не дрейфь: когда Зеля на этой неделе пиарился на причале Черноморска ничего не прилетело, и даже воздушной тревоги в Одесской области не было. Вывод: переносим ставку *ОПы вместе с Дерьмаком в Одесский порт и спим спокойно, бо своих Куйло не трогает.
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31.07.2022 10:59
+14
нікому це зерно не цікаве, мені дуже сподобалося пояснення яке було у Швеца
мова йшла про те, що Путін має особистий гаманець - Абрамовича
мета цієї угоди подвійна
- дозволити рашці імпортували ліки, запчастини до літачків та власного зерна у них 50 млн.тон
- плюс головне - зняти персональні санкції к кошика Путлера - з Абрамовича, там бенефітс 3,5 мільярда долларов, тобто конкретна фінансова різниці у прайсі компанії Путіна-Абрамовича під санкціями або ні
що й вирішив Агрохімія, таємно (!), без дозволу компетентних органів України для міжнародних договорів (МЗС), поїхавши до Стамбула та вирішши ці два питання

а негри Афріки нікого не їбуть, та й не має там таких об'емов, щоб вони постраджали, вони там постійно страждають незалежно не від чого, то ліхорадка *****, то оспа мавп'яча, то СНІД, одна за однією йдуть на них напасті без усяких пару мільонів тон зерна з України
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31.07.2022 11:06
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А вона таки битиме. Це ж кацапня.
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31.07.2022 10:56 Відповісти
Не дрейфь: когда Зеля на этой неделе пиарился на причале Черноморска ничего не прилетело, и даже воздушной тревоги в Одесской области не было. Вывод: переносим ставку *ОПы вместе с Дерьмаком в Одесский порт и спим спокойно, бо своих Куйло не трогает.
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31.07.2022 10:59 Відповісти
В таком случае, ОП надо отправить гастролировать по всей Украине, будет лучшая защита, чем любое ПВО.
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31.07.2022 11:36 Відповісти
Они уже давно гастролируют. Говно-шоу исключительно для дебилов 73%-ных.
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31.07.2022 12:13 Відповісти
Коли таке було в історії,що країну всім чим завгодно ********,а вона догоджає комусь і вивозить свою продукцію? Якийсь абсурд взагалі.Мали би бути поставлені умови,вивіз продукції,тільки після повного завершення бойових дій.А так якась маячня виходить.
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31.07.2022 11:00 Відповісти
тобто...просто трохи уповільнеться а не ПРИПИНИТЬСЯ взагалі ???
абалдєть !!!
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31.07.2022 11:01 Відповісти
ви *** ******-ешалон вагонов більше сраного судна! Дія оманського договора ідеть.
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31.07.2022 11:01 Відповісти
Диалог.UA

СМИ: Азербайджан поставляет Украине 270-килограммовые управляемые бомбы QFAB-250 LG для Су-25


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31.07.2022 11:01 Відповісти
даже если это правда то каким образом эта управляемость влияет на попадание если у нас сейчас сушки бомбят с высоты 50-100 метров или вообще стреляют только нурсами не заходя на территорию врага? Уверен что эфективность этой бомбы зависит от высоты ее сбрасывания тоесть с не менее 2км а лучше 4-5км.
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31.07.2022 11:19 Відповісти
нікому це зерно не цікаве, мені дуже сподобалося пояснення яке було у Швеца
мова йшла про те, що Путін має особистий гаманець - Абрамовича
мета цієї угоди подвійна
- дозволити рашці імпортували ліки, запчастини до літачків та власного зерна у них 50 млн.тон
- плюс головне - зняти персональні санкції к кошика Путлера - з Абрамовича, там бенефітс 3,5 мільярда долларов, тобто конкретна фінансова різниці у прайсі компанії Путіна-Абрамовича під санкціями або ні
що й вирішив Агрохімія, таємно (!), без дозволу компетентних органів України для міжнародних договорів (МЗС), поїхавши до Стамбула та вирішши ці два питання

а негри Афріки нікого не їбуть, та й не має там таких об'емов, щоб вони постраджали, вони там постійно страждають незалежно не від чого, то ліхорадка *****, то оспа мавп'яча, то СНІД, одна за однією йдуть на них напасті без усяких пару мільонів тон зерна з України
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31.07.2022 11:06 Відповісти
"мы останемся без валюты". (С). Сам сказал что зерно зернотрейдеров. Они вывозят свое имущество. Кто останется без валюты то?
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31.07.2022 11:07 Відповісти
Держава також залишається без валюти.Спочатку зарахування валютних коштів за відвантажене збіжжя відбувається на рахунок зернотрейдера, але для здійснення операційної діяльності на території України потрібна гривня, в яку конвертують на міжбанківській валютній біржі отриману валюту( тобто держава купля валюту), таким чином валюта надходить до держави. Без сумніву, що найбільше від т.з. зернової угоди виграв кацапланд.
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31.07.2022 11:31 Відповісти
А якщо гроші підуть на офшорні рахунки, то як?
Україна для рашки забезпечила кратну вигоду в тому числі для фінансування війни. З такою державною політикою "завтра" з рашки знімуть взагалі всі економічні санкції взамін на не перешкоджання нам вивозити свою продукцію, правда скільки у нас залишилось сьогодні, а скільки буде завтра взагалі цілих підприємств, але то таке.
Якщо це так виглядає ослаблення економіки рашки для зменшення фінансування їхньої оборонки і можливості ведення війни то нам слід готуватися, що у нас "все буде Маріуполь", бо рашисти зможуть воювати надто довго., щоб в України зберігалися шанси не просто вижити, але і відновитися.
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31.07.2022 11:56 Відповісти
Согласен. Но речь вроде идёт о прошлогоднем зерне. То есть в прошлом году внутренние зерноскупщики скупили зерно. Сильно подозреваю, что по договору контрактации, ибо фермерам сложно за свой счёт проводить посевную. То есть мы имеем гривневые оплаты до момента сбора урожая. Полагаю, что к сбору урожая у потенциального зерна уже был основной валютный покупатель, а то и собственник, отхвативший куш на зерновой бирже. То есть все финансовые операции были проведены ещё в прошлом году или в начале нынешнего. Ну не осуществляется же переход обязательств по departure или arrival
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31.07.2022 12:02 Відповісти
Ніде в ЗМІ не було інформації про претензії фінансові покупців зерна чи зернотрейдерів по не виконанню своїх зобов'язань, тому не бачу ознак проведення авансових 100% платежів. На підтвердження цього є факт скасування Єгиптом контракту на 240к т зерна.
Пробігала інформація, що це зерно в основному призначалось для всесвітньої продовольчої програми, тому ООН як бюрократична організація в цьому так зацікавлена.
З другого боку стамбульські домовленості мали основну мету вивести рашку з під санкцій, Україна до цього доклалась на 100%.

Гутерріш зізнався, що в Стамбулі було укладено "угоду про полегшення безперешкодного глобального доступу до російських продуктів харчування та добрив"
"https://twitter.com/antonioguterres/status/1550631887047200771 Сьогоднішня угода про полегшення безперешкодного глобального доступу до російських продуктів харчування та добрив є кроком уперед у подоланні продовольчої кризи, що охопила весь світ", - заявив він.
Прилетівши 24 липня до Єгипту, він насамперед заявив, що розраховує на зняття санкцій "у рамках продуктової угоди". І що цього має досягти Гутерріш. "Генеральний секретар Гутерріш взяв на себе відповідальність за скасування цих незаконних обмежень, введених США та Євросоюзом проти російських фінансових ланцюжків і ланцюжків поставок", - заявив Лавров.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/stambulskie-sekrety-kak-oon-i-turciya-obmanuli-ukrainu-25072022-463215
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31.07.2022 14:05 Відповісти
Знаменитое# торговля на крови!# сейчас уже другое поют - нужны деньги в казну. Запретить вывоз зерна вообще. Пока не будет полной уверенноси. Бляха муха. чорт забирай всех кацапов в преисподнюю мало вам АЗОВА!?!?
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31.07.2022 11:07 Відповісти
що я тут багато разів писав - кацапи то зрозуміло - вони завжд діють у межах пропозицій, які їм відкриває Україна

тобто України (особливо у особах харківських жидів) - 30 років запевняла русню, що відновлення імперії можливо "мьі в Харькове русские, мьі Пушкіна любим", "вставай страна огромная", "нам биндер не надо, мьі 9-го мая празднуем" - багато років Рашка хиталася та не наважувалася сприйняти ці пропозиції, хочется але колиться, втім наразі вирішилась та відправила до Харкова навіть не війска, а просто ОМОН

так само й зараз
З УКРАЇНИ прийшла пропозиція зняти санкції, накладені США - не від Марсіан
УКРАЇНА попросила дозволити Росії імпортувати ліки, запчастини для літаків, та заробити рошці на єкспорті зерна та міндобрив
УКРАЇНА попросила суд яких наклав санкції на кошик Путлера - Абрамовича - зняти санкції з персонального кошика Путлера
не китайці, не марсіане - а саме України
ніхто не зміг відмовити України, бажання України було задовільнено
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31.07.2022 11:20 Відповісти
А кого Зеля поставив бiля себе? Такого як вiн сам. Зеля не був патрiотом нiколи . Ермак, де батько ГРу шник? Арахамiя ,що пише листи для Абрамовича чи Подоляк? Просто кодло якесь в ОП сидить
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31.07.2022 11:14 Відповісти
хто взагалі каже про патріотизм ватного жида з Кривого Рога?
- він втомився від війни? а хто б не втомився, якщо чотири раза бігати від повісток з военкомату?
- хто поїхав до Лугандона в день вбивства депутата Рибака привітати Лугандонців?
- хто купив квартиру в Криму, та вирогідно по російскому паспорту, а по якому паспорту можна було купити квартиру в Криму після 2014-го року. Навіть якщо ти небідна людина, бажаєшь влітку відпочивати на морі - чому ні Туреччина, ні Болгарія?
- хто привів до влади всім відомих Ригоаналів - Портнова, Тартарова з їхніми гаслами "майдануті, (тобто проєвропейско налаштовані українці) будуть гинути, зникати, ємігрувати"

про який патріотізм ватного криворожского жида йде мова?
мова йде про те, що країну населяе 75% відвертих дегенератів
й як з ними жити поруч - чи це можливо чи краще триматися від дегенератів подалі - цілише будеш
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31.07.2022 11:28 Відповісти
Абсолютно згодна. Подивитись з боку ,то цирк. Украiна воюе, обирае Голобородька, а справжнiй Зеленский порiвнюе Украiну з проституткою й нюхае кокаiн. Далi, замiсть того ,щоб готуватись до вiйни, ставить ригiв, в СБУ вiдвертих зрадникiв, розмiновуе Херсонщину, скорочуе армiю, закривае ракетнi програми , кладе асфальт, щоб танки iздили й в Оман летить , ну й всi цi Арахамii, Ермак..... Це народ дурний, а не Зе з шоблою. Вони вертiли народ , як ....
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31.07.2022 11:45 Відповісти
І хто вибрав, а скільки зараз захоплюються промовами Зеленського, дивлячись єдині новини, не включаючи мізки
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31.07.2022 11:29 Відповісти
Я представляю стоимость того зерна в которое заложили откаты, 20% туркам за договор с Парашей, бешенную страховку, потери от ударов ракет, военное сопровождение... Если по цене в 0 выйдем то политически мы только проиграли от такого договорняка.
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31.07.2022 11:15 Відповісти
Фермеры, я так думаю, продали его за пару гривен за кг. Перекущики перепродали. Чье оно сейчас - секретная информация, судя по всему
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31.07.2022 11:19 Відповісти
Приватним зернотрейдерам важливо першочергово відбити вкладені гроші і бажано отримати свій профіт. Тому Зеля і вискакує з трусів, щоб догодити.
Помітив, що наше Чмо гіперактивне, коли мова йде про комерційні угоди, а в інших випадках якось його цікавість не велика, ну для прикладу з азовцями.
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31.07.2022 11:39 Відповісти
Засунь у дупу свою валюту, життя людей важливіша.
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31.07.2022 11:15 Відповісти
Все вопросы прекратились бы, если бы была честная информация на тему "кто собственник зерна". Если государство скупает зерно и продает его с момента отгрузки на борт - то да, доходы пойдут в бюджет. Но зерно не государственное, оно в руках частного бизнеса с момента уборки урожая, а может и до того, если имел место договор контрактации. За чью валюту сейчас переживает Украина?
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31.07.2022 11:17 Відповісти
Не сци геній- зерно яке викупив абрамович спокійно перегонять на спирт в Єгипті, хоча скажуть що спасли від голодної смерті стомільонів негренят. І взагалі апріорі угода , в якій задіяна зграя таких добірних уйобків не може йти на користь державі. Тим більше , що після Оленівки вона ПОВИННА бути скасована. А цих всіх вафлятників, хто приймав в ній участь загрузити на рвк..
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31.07.2022 11:19 Відповісти
"Якщо Росія й далі битиме ракетами в порти, все це ускладнюватиме, затримуватиме процес. Вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно і ставки страхування триматимуться високими. Це як мінімум. Максимум - світ залишиться без українського зерна, а ми - без валюти", - підсумував Сольський. Джерело:

Я так розумію, що рашка може обстрілювати наші порти і це ніяк не завадить їм продавати свою продукцію, яку Зеля поміг вивести з під санкцій. Стамбульські угоди прям ідеальні, але виключно для рашки. Зразу видно супер-рівень Криворізькоґо юридичного факультету і Трускавецької школи підвищення кваліфікації.
Головне, що міністр в першу чергу бідкається про "світ без українського зерна" і я трохи не розплакався, але згадав про рашку-годувальницю, яка не підкачає і опанував себе.
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31.07.2022 11:20 Відповісти
Якщо будуть вивозити.
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31.07.2022 11:32 Відповісти
Якщо б'ють по портах, як можна взагалі говорити про якийсь вивіз? Наволоч зелена.
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31.07.2022 12:07 Відповісти
Больше интересует где действия "гарантов"? ООН? Турция? Не?
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31.07.2022 12:12 Відповісти
процес вивезення зерна сповільниться и это все что может быть за обстрелы?
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31.07.2022 12:34 Відповісти
Мені просто цікаво -
Чому галіми новини поперли як з рогу достатку як раз після підписання з
кацапами угод по постачанню зерна в Стамбулі ??
СОВПАДЄНІЄ
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31.07.2022 13:23 Відповісти
 
 