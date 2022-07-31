У Фінляндії пройшли військові навчання за участі збройних сил США та Британії
Війська Фінляндії, США та Британії провели спільні навчання на перевірку боєготовності.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Спільні навчання Vigilant Fox відбулися цього тижня у населеному пункті Ніінсало, на заході Фінляндії. У навчаннях взяли участь понад 750 військовослужбовців з трьох країн, вони відпрацьовували навички взаємних дій. Адже Фінляндія підписала протокол щодо вступу до НАТО.
Навчання проводили для сухопутних і повітряних сил трьох країн. Під час яких військові відпрацьовували наступальні та оборонні операції на суші та в повітрі. Навчання також передбачали розробку процедур командування та управління та тактичних навчань з використанням поєднання тренувань зі стрільбами прямою стрільбою та холостою стрільбою та операцій у міських умовах.
"Навчальні заходи, такі як Vigilant Fox, є чудовою можливістю навчитися одне в одного, і Фінляндія дуже вдячна за участь міжнародних партнерів. Для Фінляндії навчання є ефективним способом продемонструвати компетентність наших військовозобов’язаних, а також перевірити та розвинути міжнародну сумісність наших власних військ. Навчальні заходи, які проводяться з близькими партнерами, такими як Сполучене Королівство, є продовженням довгострокової тісної співпраці", - сказав полковник Юкка Нурмі, заступник начальника з навчання Командування оборони Фінляндії.
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«Мы подали твердое заявление о том, что Северные территории должны быть исключены из районов проведения учений», - заявил на очередной пресс-конференции заместитель главного секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки.
Напомним, 12 октября 2021 года Фумио Кисида, ставший в начале октября новым премьером страны, в ходе дебатов в парламенте выступил с заявлением, что на Южные Курилы распространяется японский суверенитет. Он призвал решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям.
Ранее в своей программной речи в парламенте 8 октября премьер Кисида подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.
Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, захваченных РФ.
Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг Советский Союз включил в свой состав, фактически оккупировав часть японского государства.