Глава Криворізької ВА Вілкул пообіцяв винагороду за інформацію про зрадників
Глава Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул пообіцяв винагороду за інформацію про зрадників: 50 тис. грн за дані про коригувальників вогню росіян, 10 тис. грн - за агітаторів "русского мира".
Про це глава ВА написав у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На жаль, є ті, хто підло працює на окупантів. Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України. Повідомляють про розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і мешкають поряд з нами. Хоча ні, це не люди. Це гірше за ворогів, це зрадники. Наші спецслужби активно шукають злочинців і знаходять їх. Однак найбільш ефективною ця робота буде, якщо для цього ми об'єднаємося всі разом", - написав Вілкул.
Він повідомив, що створено спеціальну гарячу телефонну лінію та електронну адресу. Інформацію про колаборантів та зрадників можна повідомити за телефоном: 067-563-02-63 у будь-якому з месенджерів – Вайбер, WhatsApp, Телеграм, Сигнал або надіслати листа на електронну пошту: [email protected]
"Я гарантую, що, якщо за вашою інформацією, буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде агітатор за "русский мир" (тільки наголошую – потрібно підтвердження, краще аудіо - або відеофіксація) - 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу", - наголосив глава ВА.
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Серед мешканців Кривого рогу ніхто навіть не сумнівається, шо воно здасть місто при першій нагоді
Чем ты бороду красИл?
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Це стосується і міст які зараз в так званому тилу ,там зараз хоч комбайна запускай..