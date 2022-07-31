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Глава Криворізької ВА Вілкул пообіцяв винагороду за інформацію про зрадників

вілкул

Глава Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул пообіцяв винагороду за інформацію про зрадників: 50 тис. грн за дані про коригувальників вогню росіян, 10 тис. грн - за агітаторів "русского мира".

Про це глава ВА написав у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, є ті, хто підло працює на окупантів. Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України. Повідомляють про розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і мешкають поряд з нами. Хоча ні, це не люди. Це гірше за ворогів, це зрадники. Наші спецслужби активно шукають злочинців і знаходять їх. Однак найбільш ефективною ця робота буде, якщо для цього ми об'єднаємося всі разом", - написав Вілкул.

Він повідомив, що створено спеціальну гарячу телефонну лінію та електронну адресу. Інформацію про колаборантів та зрадників можна повідомити за телефоном: 067-563-02-63 у будь-якому з месенджерів – Вайбер, WhatsApp, Телеграм, Сигнал або надіслати листа на електронну пошту: [email protected]

"Я гарантую, що, якщо за вашою інформацією, буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде агітатор за "русский мир" (тільки наголошую – потрібно підтвердження, краще аудіо - або відеофіксація) - 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу", - наголосив глава ВА.

Також читайте: У Криворізькому районі Дніпропетровщини росіяни спалили урожай на кількох десятках гектарів, - Вілкул

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358) державна зрада (1690) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+32
Пиши: Єрмак, Безугла, Подоляк, Арестович, зеленський. кошти які ти обіцяв скинеш Андрію Полтаві для ЗСУ.
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31.07.2022 11:28
+20
Зеленский, он сейчас Президентом работает. Номер карточки скину в личку.
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31.07.2022 11:29
+17
Вілкул вже не зрадник ?
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31.07.2022 11:31
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Пиши: Єрмак, Безугла, Подоляк, Арестович, зеленський. кошти які ти обіцяв скинеш Андрію Полтаві для ЗСУ.
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31.07.2022 11:28 Відповісти
шуфрич, суркіси, демченко, смірнов, сухов, подоляк,рабінович, фрідман,коломойський, **** православна, і вся ОПЗЖ та половина партії "слуг".
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31.07.2022 12:52 Відповісти
Доповнюю - всі попи Української Православної Церкви і фанати цієї церкви.
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31.07.2022 12:54 Відповісти
Зеленский, он сейчас Президентом работает. Номер карточки скину в личку.
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31.07.2022 11:29 Відповісти
Вілкул вже не зрадник ?
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31.07.2022 11:31 Відповісти
Як на мене, він з тих кому повномасштабне вторгнення мозок вправило. Звичайно, можу помилятися....
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31.07.2022 11:55 Відповісти
Принаймні, та позиція, яку він озвучує вслух, ніяких питань не викликає. Приємно здивував!
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31.07.2022 11:59 Відповісти
І навіть його козломордий імідж ні на шо не натякає

Серед мешканців Кривого рогу ніхто навіть не сумнівається, шо воно здасть місто при першій нагоді
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31.07.2022 12:12 Відповісти
Подивитеся як він зраде Україну, це рашисться недобита наволоч і є зрадником
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31.07.2022 15:37 Відповісти
Хороша заява. ркзультати вже будуть сбогодні. тільки б не перегнути палицю бо так можна здавати кожного на кого зуб маєш..
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31.07.2022 11:33 Відповісти
Для цього це й робиться
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31.07.2022 12:13 Відповісти
Рыжый рыжого спросил:
Чем ты бороду красИл?
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31.07.2022 11:36 Відповісти
Місяців на п'ять запізнився
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31.07.2022 11:37 Відповісти
Саша, дешево ты ценишь жизни людей которые сохранятся благодаря поимке предателей.
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31.07.2022 11:37 Відповісти
просто их там так дохера, шо денег может не хватить
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31.07.2022 12:01 Відповісти
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31.07.2022 11:40 Відповісти
Треба тільки уважно подивитися у дзеркалі.
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31.07.2022 11:51 Відповісти
Это просто п..ц !!! Чмо, которое, звало русский мир последние несколько лет, вдруг патриотом стало . Тошно смотреть бл.. на переобутых ОПЗЖешников . Это мина замедленного действия .
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31.07.2022 11:55 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/eks-regional-vilkul-ziznavsya-shcho-banderivci-mali-raciyu-novini-ukrajina-11792745.html
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31.07.2022 12:33 Відповісти
та і переобутих зелених, артистів спортсменів і тд.
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31.07.2022 20:32 Відповісти
Воно зве сруський мір вже років 15
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01.08.2022 01:28 Відповісти
зрадників треба шукати і ліквідувати не тоді коли півміста розвалили артою і градами ...а на випередження ...
Це стосується і міст які зараз в так званому тилу ,там зараз хоч комбайна запускай..
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31.07.2022 12:09 Відповісти
Цікаво, з чиїх грошей він "особисто" буде виплачувати ці суми? Бо воно ж ніби то все життя "держслужбовець" (особливо віцепрем'єр при Овощє)
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31.07.2022 12:15 Відповісти
Здається що йому потрібні списки повідомлювачів.
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31.07.2022 12:22 Відповісти
По-перше збрий бороду, наче чмо якесь небрите, по-друге можеш повідомити на самого себе, бо у випадку захоплення Кривого Рогу свинособаками ти будеш зрадник номер 1.
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31.07.2022 12:27 Відповісти
Ай да Вилкул! Молодец! Переоделся лучше и быстрее всех - гениально.
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31.07.2022 12:33 Відповісти
нє! зєля і тут перший!
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31.07.2022 20:34 Відповісти
місце твоє на каштані.
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31.07.2022 13:01 Відповісти
Знаю одного, такий собі Вілкул, мер Zекривого Рогу, та його батько. Коли буде винагорода?
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31.07.2022 13:01 Відповісти
оце так анекдот!
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31.07.2022 13:05 Відповісти
это чтобы предупредить предателей -братья прячтесь?
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31.07.2022 14:04 Відповісти
вилкул - ты сам гандонище ватное. какойто сюр творится вчерашние коррупционеры рыгоаналы клоуны рошены ахметовы нас стали защищать))
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31.07.2022 14:04 Відповісти
до чого тут рошени , убогий? напевне , чорновіл або забродський раніше нас не захищали? та й 2400 депутатів від ЄС це так, фігня! правда?
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31.07.2022 20:36 Відповісти
Найбільші патріоти Вілкул та Зеля!
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31.07.2022 14:31 Відповісти
так пані, найбільші "патріоти" України "какая разница" живуть в Кривому Розі. Ще недавно Вілкул менший, бо ще є Вілкул старший, ходив по вокзалах з такими самими русскомирцями і співали "Катюшу".
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31.07.2022 16:15 Відповісти
Молодец Вилкул это по хозяски! Охота на зрадницьких крыс почалась.
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01.08.2022 01:53 Відповісти
 
 