Російська сторона поки що не надала доступу представникам Червоного Хреста до колонії в Оленівці
Представників Червоного Хреста поки що не допускають в Оленівку.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на сторінку представництва Червоного Хреста в Україні.
"Ми рішуче засуджуємо нещодавній напад на колонію для військовополонених в Оленівці. Ми одразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи свою допомогу. Відомо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Ми не припинимо шукати доступу до цих військовополонених", - йдеться в дописі.
Також в дописі представники Міжнародного комітету Червоного Хреста наголосили, що надання доступу до військовополонених є зобов’язанням сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій.
Раніше фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко розповів, що цими вихідними у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди можуть звернутися родичі військовополонених.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
там ще ж багато наших десь в полоні
піду на їх сторінки, понаписую
ООН - повністю непотрібна організація, даремно витрачені гроші платників податків.
Червоний хрест - взагалі іньша специфіка.
Оце страшно уявити, що їм довелось витерпіти перед смертю.
І я вже сумніваюсь, що вони зробили правильний вибір обравши полон замість останньої битви.
Можливо згадували зезидента і свій вибір.
московиты этот порог перешли еще в 90-х, когда плешивого ****** по трупам мирняка к власти приводили...... им давно уже все *****......
ця ліволіберальна дурня: "мовляв, дикарям треба дати любов, дати освіту і вони стануть людьми", дзюзькі, таке щось хиба в самому ранньому дитинстві може спрацювати а може і не спрацювати, якщо любові в середині люди не мають то хоч укакайся, це як розум - свій не вложиш, а технології вони приймуть і примінять проти дарителів.
Зверніть увагу на стан тіл загиблих українців. Очевидно, що вони голодували і з них знущалися
ну вот же, казалось бы, замечательный шанс показать всему миру насколько они подлые, эти укропы.... пригласить ООН, американцев, немцев и показать им - смотрите, кому вы оружие даете!
но что-то, уже в который раз, опять не сростается......
может потому, что рыло в пушку?
И про нападение на Украину тоже ни слова, там про "конфликт в Украине"
С тем же успехом можно было написать "гражданская война"
При цьому слід наголосити, що ефект від такої політики провокування розправ над полоненими був мінімальним, якщо взагалі був.
Жорстокі розправи над німецькими полоненими у Феодосії, Керчі та Євпаторії у січні 1942 року не завадили німцям взяти 170 тисяч полонених під час розгрому Кримського фронту у травні 1942 року. А в ході операції "Цитадель" у липні 1943 року в полон потрапили понад 50 тисяч червоноармійців.
https://graniru.org/War/m.285597.html
----------------------------
засуджуємо....
запросили доступ..
не було задоволено...
Ми не припинимо шукати доступу
-------------------------------------------
досі "грають вар"ята"..(
з рашкою такі методи НЕ ПРАЦЮТЬ