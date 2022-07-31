УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4934 відвідувача онлайн
Новини Війна Російська агресія
3 135 36

Російська сторона поки що не надала доступу представникам Червоного Хреста до колонії в Оленівці

хрест,червоний

Представників Червоного Хреста поки що не допускають в Оленівку.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на сторінку представництва Червоного Хреста в Україні.

"Ми рішуче засуджуємо нещодавній напад на колонію для військовополонених в Оленівці. Ми одразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи свою допомогу. Відомо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Ми не припинимо шукати доступу до цих військовополонених", - йдеться в дописі.

Також в дописі представники Міжнародного комітету Червоного Хреста наголосили, що надання доступу до військовополонених є зобов’язанням сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій.

Також читайте: Червоний Хрест намагатиметься дістатися до обстріляної колонії в Оленівці: вже подали запит на відвідання

Раніше фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко розповів, що цими вихідними у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди можуть звернутися родичі військовополонених.

армія рф (17516) Червоний Хрест (403)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Поки все не зачистять, нікого не пустять!
показати весь коментар
31.07.2022 11:34
+14
Ну якщо і пустять, то що далі? Це безсенсові організації. Може засудять ще більше, на словах...
показати весь коментар
31.07.2022 11:33
+13
и не допустят... ЛИЧНО ***** ПРИКАЗАЛ УНИЧТОЖИТЬ опять начнут ******* про обстрел Украиной Оленивки сравняют ***** весь населенный пункт под фундамент....а потом приберут бульдозерами сравняютв ноль.... траву покрасят цветочки в колесах шинах высадят дорожки по могилках асфальтом новым укатают.... назовут пропаГАНДОНОВ своих и проституированных и Красный Крест...у ********** Большой опыт перекладывать на кого то свою вину.... расстрел Поляков под Смоленском потом убийство Качинского и всей считтай власти Польши.. им *****... это если бы Шойгу ***** Димона Лаврушу в кипящее масло засунуть живьем..... о было бы что послушать ОР и караул!!!! ...и про права пленных и особый их типа статус.. с ******* надо поступать как с ******* и одно правило--это НИКАКИХ к ним ПРАВ....
показати весь коментар
31.07.2022 11:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давайте, активніше
там ще ж багато наших десь в полоні
піду на їх сторінки, понаписую
показати весь коментар
31.07.2022 11:30 Відповісти
и не допустят... ЛИЧНО ***** ПРИКАЗАЛ УНИЧТОЖИТЬ опять начнут ******* про обстрел Украиной Оленивки сравняют ***** весь населенный пункт под фундамент....а потом приберут бульдозерами сравняютв ноль.... траву покрасят цветочки в колесах шинах высадят дорожки по могилках асфальтом новым укатают.... назовут пропаГАНДОНОВ своих и проституированных и Красный Крест...у ********** Большой опыт перекладывать на кого то свою вину.... расстрел Поляков под Смоленском потом убийство Качинского и всей считтай власти Польши.. им *****... это если бы Шойгу ***** Димона Лаврушу в кипящее масло засунуть живьем..... о было бы что послушать ОР и караул!!!! ...и про права пленных и особый их типа статус.. с ******* надо поступать как с ******* и одно правило--это НИКАКИХ к ним ПРАВ....
показати весь коментар
31.07.2022 11:53 Відповісти
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
показати весь коментар
31.07.2022 12:38 Відповісти
Ну якщо і пустять, то що далі? Це безсенсові організації. Може засудять ще більше, на словах...
показати весь коментар
31.07.2022 11:33 Відповісти
не можуть навіть засудити, бо росія все ще досі в оон і це означає що оон не засуджує дії росії, бо в оон можуть бути тільки миролюбиві країни.
показати весь коментар
31.07.2022 12:45 Відповісти
Поки все не зачистять, нікого не пустять!
показати весь коментар
31.07.2022 11:34 Відповісти
А толку їм туди їхати?
ООН - повністю непотрібна організація, даремно витрачені гроші платників податків.
Червоний хрест - взагалі іньша специфіка.
показати весь коментар
31.07.2022 11:38 Відповісти
Пока все осколки из тел всех погибших не поизвлекают?
показати весь коментар
31.07.2022 11:39 Відповісти
Нет. Пока не заменят тела и не уничтожат следы пыток.
показати весь коментар
31.07.2022 14:46 Відповісти
кресту и оону нужно было чухаться активнее намного раньше. а теперь то что? а нихрена.
показати весь коментар
31.07.2022 11:36 Відповісти
Вони думали що кацапня їх допустить туди і все покажуть.
показати весь коментар
31.07.2022 11:41 Відповісти
Еще не зачистили место преступления и не напихали осколков от химарса в тела убитых
показати весь коментар
31.07.2022 11:43 Відповісти
Кацапи напевно знущались з наших полонених, як вони вміють.
Оце страшно уявити, що їм довелось витерпіти перед смертю.
І я вже сумніваюсь, що вони зробили правильний вибір обравши полон замість останньої битви.
показати весь коментар
31.07.2022 11:44 Відповісти
Так повірили найвеличнішому який брав під особистий контроль гарантії ООН і хреста по негайному обміну!
Можливо згадували зезидента і свій вибір.
показати весь коментар
31.07.2022 14:50 Відповісти
Боюсь что это не последний и не самый дерзкий теракт совершенный рашистами. Кремлевский нацистский режим уже вошел игру и в кураж от безнаказанности, и думает что еще можно совершить чтобя Запад опять умылся и ничего не смог сделать кроме озабоченности.
показати весь коментар
31.07.2022 11:47 Відповісти
говорят, тяжело убить первого...., а дальше идет как по маслу......
московиты этот порог перешли еще в 90-х, когда плешивого ****** по трупам мирняка к власти приводили...... им давно уже все *****......
показати весь коментар
31.07.2022 12:05 Відповісти
та де, вони це перейшли вже багато століть тому, коли вперший раз залили Київ кров"ю, ось тоді і перешли, це ми все панькаємося, брати, кров християнська, ще якась дурня соплива.
показати весь коментар
31.07.2022 12:47 Відповісти
я имел ввиду период, когда русские, наконец-то, стали "хорошими", "демократичными" и "правильными"......
показати весь коментар
31.07.2022 13:06 Відповісти
а так цього ніколи не було. петро перший теж робив вигляд що русскіє прагнуть стати прогресивними європейцями і європейці йому допомогали і політично і грошіма і порадою і що?
ця ліволіберальна дурня: "мовляв, дикарям треба дати любов, дати освіту і вони стануть людьми", дзюзькі, таке щось хиба в самому ранньому дитинстві може спрацювати а може і не спрацювати, якщо любові в середині люди не мають то хоч укакайся, це як розум - свій не вложиш, а технології вони приймуть і примінять проти дарителів.
показати весь коментар
31.07.2022 13:10 Відповісти
А кто это вещал? Официальная пропаганда ссср,а в Украине те,кто были и остаються "расеянами", а это - диагноз!
показати весь коментар
31.07.2022 14:54 Відповісти
***** терактами проверял реакцию Запада. Реакция одна - опять озабоченность и громкие выперды, созыв импотентной ООН с ветом от кацапов, результатов - ноль. ***** увидел это и пошел дальше. И переть он будет до тех пор,пока не получит в рыло и не умоется кровавыми соплями.
показати весь коментар
31.07.2022 12:49 Відповісти
напишіть цим ледарам, хабарникам і русофілам все, що про них думаєте в їх твітер https://twitter.com/ICRC_ua https://twitter.com/ICRC_ua

Зверніть увагу на стан тіл загиблих українців. Очевидно, що вони голодували і з них знущалися



показати весь коментар
31.07.2022 11:55 Відповісти
Когда кацапы договорятся с этими крестами и оонам (о финансисовании),тогда и пустят,а эти продажные в очередной раз "озаботятся и осудят"!
показати весь коментар
31.07.2022 11:57 Відповісти
не, рашисты интересные ребята - "ааааа! подлые укропы стриляли! 8 лет бамбас!"
ну вот же, казалось бы, замечательный шанс показать всему миру насколько они подлые, эти укропы.... пригласить ООН, американцев, немцев и показать им - смотрите, кому вы оружие даете!
но что-то, уже в который раз, опять не сростается......
может потому, что рыло в пушку?
показати весь коментар
31.07.2022 11:58 Відповісти
Вообще-то в постах красного креста ни слова про рф нет, там опять про "все стороны"
И про нападение на Украину тоже ни слова, там про "конфликт в Украине"
С тем же успехом можно было написать "гражданская война"
показати весь коментар
31.07.2022 12:02 Відповісти
Это было и так понятно.., когда в плен сдавались!!И так было ясно, что их там ожидает!Страшнейшие пытки, издевательства, казни!!Или наши думали иначе??А Крест-ваще для них никто.., равно, как и ООНушка
показати весь коментар
31.07.2022 12:03 Відповісти
Крест и оон два кента канторных,извиваются как папа римский ,за рашу лямку тянут ,ублюдоны и вы ссыти ВСУ,бо за мазаные по уши с путяй.
показати весь коментар
31.07.2022 12:23 Відповісти
бо то лівакі самі, тому така срака.
показати весь коментар
31.07.2022 12:49 Відповісти
...Заохочуючи розстріли полонених, командування Червоної Армії розраховувало на те, що німці відповідатимуть тим самим. Випадків, коли червоноармійців карали за вбивство полонених практично не було. Покарання могло бути лише тоді, коли хтось із червоноармійців, поспішивши, ліквідував важливoго "язика" ще до допиту.

При цьому слід наголосити, що ефект від такої політики провокування розправ над полоненими був мінімальним, якщо взагалі був.

Жорстокі розправи над німецькими полоненими у Феодосії, Керчі та Євпаторії у січні 1942 року не завадили німцям взяти 170 тисяч полонених під час розгрому Кримського фронту у травні 1942 року. А в ході операції "Цитадель" у липні 1943 року в полон потрапили понад 50 тисяч червоноармійців.

https://graniru.org/War/m.285597.html
показати весь коментар
31.07.2022 12:58 Відповісти
"Ми рішуче засуджуємо нещодавній напад на колонію для військовополонених в Оленівці. Ми одразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи свою допомогу. Відомо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Ми не припинимо шукати доступу до цих військовополонених"

----------------------------

засуджуємо....
запросили доступ..
не було задоволено...

Ми не припинимо шукати доступу

-------------------------------------------
досі "грають вар"ята"..(

з рашкою такі методи НЕ ПРАЦЮТЬ
показати весь коментар
31.07.2022 13:02 Відповісти
Я просто нагадаю, що наказ здатися у полон Азовцям надав особисто верховний гімнокомандуючий - Ze.
показати весь коментар
31.07.2022 13:09 Відповісти
Ну і .., то під які гарантії Боневтік дав наказ здаватися нашим захисникам?
показати весь коментар
31.07.2022 13:17 Відповісти
Під гарантїї свого "особистого контролю", яки за тиждень зникли з марафону і чергових гундосиків зезидента!
показати весь коментар
31.07.2022 14:58 Відповісти
а там одинх лише азовців ще більше 2000(((
показати весь коментар
31.07.2022 14:07 Відповісти
друзі, треба щось робити, треба писати на всіх їх сторінках, у буданова, у нового омбудсмена, у червоного хреста, гутеррішу треба писати, ну не можна ж так сидіти і чекати!
показати весь коментар
31.07.2022 16:51 Відповісти
ясно що всі докази хочуть прибрати
показати весь коментар
31.07.2022 19:21 Відповісти
 
 