Російська сторона поки що не надала доступу представникам Червоного Хреста до колонії в Оленівці

Представників Червоного Хреста поки що не допускають в Оленівку.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на сторінку представництва Червоного Хреста в Україні.

"Ми рішуче засуджуємо нещодавній напад на колонію для військовополонених в Оленівці. Ми одразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи свою допомогу. Відомо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Ми не припинимо шукати доступу до цих військовополонених", - йдеться в дописі.

Також в дописі представники Міжнародного комітету Червоного Хреста наголосили, що надання доступу до військовополонених є зобов’язанням сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій.



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Раніше фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко розповів, що цими вихідними у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди можуть звернутися родичі військовополонених.