Повідомлення про начебто атаку ЗСУ на штаб ЧФ РФ в окупованому Севастополі - відверта провокація, - речник Одеської ОВА Братчук

Повідомлення російських ЗМІ про начебто українську атаку штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі поширюються з метою провокації.

На цьому наголосив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що повідомлення продовжує практику інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації.

"Ніч в місті та області (Одеській. - Ред.) без повітряної тривоги та обстрілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти самі розповіли про майбутній теракт в Оленівці ще на початку червня

Однак, імовірність ракетних атак - ВИСОКА. З моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.

Повідомлення ТАСС про НАЧЕБТО українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація.

Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час", - зауважив Братчук.

Нагадаємо, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.

Також читайте: В окупованому Севастополі скасували парад до Дня ВМФ Росії