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Повідомлення про начебто атаку ЗСУ на штаб ЧФ РФ в окупованому Севастополі - відверта провокація, - речник Одеської ОВА Братчук

флот,севастополь,рф,штаб,чорноморський

Повідомлення російських ЗМІ про начебто українську атаку штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі поширюються з метою провокації.

На цьому наголосив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що повідомлення продовжує практику інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації.

"Ніч в місті та області (Одеській. - Ред.) без повітряної тривоги та обстрілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти самі розповіли про майбутній теракт в Оленівці ще на початку червня

Однак, імовірність ракетних атак - ВИСОКА. З моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.

Повідомлення ТАСС про НАЧЕБТО українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація.

Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час", - зауважив Братчук.

Нагадаємо, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.

Також читайте: В окупованому Севастополі скасували парад до Дня ВМФ Росії

Автор: 

дезінформація (343) пропаганда (2810) росія (65360) Севастополь (555) Братчук Сергій (147)


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Топ коментарі
+31
а жаль, что провокация. туда бы не дрона, а пакет хаймарса.
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31.07.2022 11:38
+22
А нахера вы оправдываетесь перед окупантами, жополизы? Мы что должны спрашивать разрешение у врага на возвращение своего крыма?
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31.07.2022 11:42
+15
Провокація те, що цього досі не зроблено.
Чому найбільші кацапські бази не палають ?
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31.07.2022 11:45
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а жаль, что провокация. туда бы не дрона, а пакет хаймарса.
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31.07.2022 11:38 Відповісти
Щойно поміряв https://www.google.com.ua/maps/@45.4231035,30.9361996,7.25z відстань між Одесою та Севастополем - ювелірно у 300 км вписується!
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31.07.2022 11:50 Відповісти
На жаль, сама відстань не відображається за посиланням, я тут напишу: 295.9 км. Бажаючі можуть перевірити - на карті є функціонал вимірювання відстаней.
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31.07.2022 11:53 Відповісти
...речник Одеської ОВА Сергій Братчук... Люди, ви мені скажіть, а якого біса ця особа таке питання коментує? він що, війковий чи ще щось таке? Це його компетенції? Чи завданнячко інше: ні-ні, ви на нас не ображайтесь, москалики, ви ж нам братики, просто зараз склалося так, що об'єднатись не можемо, а так то ми давно з вами в любові були б.
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31.07.2022 12:38 Відповісти
поки що немає чим дістати. А якби було, то не стріляли б в шість ранку в неділлю, коли там точно нікого не було.
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31.07.2022 12:51 Відповісти
А жаль.
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31.07.2022 11:38 Відповісти
да и грязной нейтронной бимборчки не жалко.. зато покойнички знатно попотеют перед смертью и пожив в *******************..
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31.07.2022 11:46 Відповісти
Бимбочки, может быть, и не жалко, но места там красивые, и нам там жить.
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31.07.2022 11:54 Відповісти
Чем только не пожертвуешь ради избавления от рашизма с этой планеты.
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31.07.2022 11:58 Відповісти
после грязной "бимбочки" кацапы вполне законно смогут применить тактическое ядерное оружие - не говори ерунды
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31.07.2022 12:14 Відповісти
Чого це він заскиглив? Після всього що було їпаште тій сехфастополь.
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31.07.2022 11:41 Відповісти
Очень жаль, что провокация.
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31.07.2022 11:41 Відповісти
У мене просте є питання : Хто уповноважував того Братчука робити заяви військового характеру. А відповідь мабуть одна: він з того кагалу зечмонь-бовкалів як ось : обдристович, подляк, арачмонія, верещучка і тд. Плещуть язиком щоб показати власну значимість.
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31.07.2022 12:03 Відповісти
Ця казка має стати яв'ю.
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31.07.2022 11:41 Відповісти
А нахера вы оправдываетесь перед окупантами, жополизы? Мы что должны спрашивать разрешение у врага на возвращение своего крыма?
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31.07.2022 11:42 Відповісти
Це наші розірвали дупу москалям в Севастополі! Дякую, хлопці
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31.07.2022 11:44 Відповісти
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31.07.2022 11:44 Відповісти
Значит надо по штабу Чулочного Флота таки нае..нуть. Ну сами же просят. Сами они по своим штабам еще не научились лупашить.
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31.07.2022 11:45 Відповісти
Провокація те, що цього досі не зроблено.
Чому найбільші кацапські бази не палають ?
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31.07.2022 11:45 Відповісти
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31.07.2022 11:45 Відповісти
Всё просто. Им почту привезли с поздравительной открыткой в день ВМФ от Куйла:
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31.07.2022 12:01 Відповісти
невідомии обєкт прилетів -- НЛО
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31.07.2022 11:45 Відповісти
Військове командування на цій війні довело своє вміння воювати, а Залужний - їх безпосередній комндир.
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31.07.2022 11:55 Відповісти
Про@б вторгнення на чиїй совісті? Виникає багато питань, до Залужного теж....
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31.07.2022 11:59 Відповісти
Усе відносно. Що орки попруть через забруднену Чорнобильську зону (найкоротший шлях до Києва) - це було зовсім неочевидно. А ось з Півднем дійсно є питання - ІМХО, скоріше до місцевих. Після війни розберемось. Однак в цілому країну втримали, хоча ворог дуже сильний й підступний.
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31.07.2022 12:10 Відповісти
Неочевидно? Так попереджали же
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31.07.2022 12:22 Відповісти
https://youtu.be/yPGv_hNDtrU відповідай
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31.07.2022 14:07 Відповісти
Та Генштаб вас зачекався з вашими цінними знаннями як воювати калашами проти артилерії та авіації.
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31.07.2022 12:00 Відповісти
"А коли Сумщину чи Харківщину обстрілюють, коли гинуть мирні люди, захистити їх він не може.Мабуть, духу не хватає."
Диванний стратег, ти хоч знаєш, на якій відстані від оркостану знаходиться той же Харків та уся Харківщина ? Що таке Град, Смерч, Ураган ? Що таке Искандер, Калібр ? Що таке САУ Піон, ЗРК С-300, що таке ствольна артилерія 152 мм ? Ти вважаєш що Залужний мановінням чарівної палички чи простим наказом може зупинити цю навалу снарядів та ракет ? Задрали вже ці диванні воїни, у яких духу хватає на усе. Зміни Залужного та покажи усім, як захистити мирних людей.
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31.07.2022 12:47 Відповісти
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31.07.2022 11:46 Відповісти
Всі українці навпаки в очікуванні коли по всій кацапів і самих кацапів з їхніми лічінками почне з'являтись неочікувунно бавовна.
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31.07.2022 11:46 Відповісти
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31.07.2022 11:48 Відповісти
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31.07.2022 11:57 Відповісти
Ничего,сегодня провокация,но скоро будете проклинать тот день,когда на землю крымскую приперлись,как подвалы, приготовили твари?А лучше убирайтесь пока мост еще не завалили!
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31.07.2022 11:49 Відповісти
Чого провокація? Ми не маємо права стріляти по ворожих об'єктах?
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31.07.2022 11:50 Відповісти
А звідкіля речник обладміністрації це знає? Може прибиральниця райадміністрації знає ще більше?
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31.07.2022 11:51 Відповісти
Не зрозуміла позиція влади в особі Братчука, чого в с р а в с я і виправдовуєшся, навпаки, цього всі чекають, навіть, як видно, самі россіяни, ЩО ЗА БОЯЗНЬ, що занах...!!!???
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31.07.2022 11:52 Відповісти
Щось , все таки, наша влада, все таки діє не впевнено!!!!
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31.07.2022 11:53 Відповісти
для освобождения своей территории оправдания не нужны
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31.07.2022 11:52 Відповісти
У нас війна, нас звідусіль кацапи обстрілюють. А коли щось по кацапам прилетіло-то це не ми, це провокація! До яких пір у нашої влади буде така позиція? Ми що "терпіли"?!!!
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31.07.2022 11:52 Відповісти
Тому що від того як ми поводимося у цій війни залежить допомога від наших партнерів.
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31.07.2022 12:01 Відповісти
поэтому всегда лучше иметь свое вооружение, что бы не спрашивать. Или плохо договариваются.
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31.07.2022 12:16 Відповісти
Видно, курили бавовну с селитрой.
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31.07.2022 11:52 Відповісти
После того как кацапьё так буйно обстреливали наши города, то мы имем право обстреливать любые территории подконтрольные кацапью.
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31.07.2022 11:52 Відповісти
Но здесь, конечно, провокация кацапья.
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31.07.2022 11:54 Відповісти
Повинно бути всерівно, провокація ,чи не провокація, якось НАЧХАТИ на всей цей ВОЙ!!!
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31.07.2022 11:57 Відповісти
Це всим(і Европі навіть) зрозуміло як 2х2, але нашій владі якісь потрібні виправлання тупі, для чого і для кого і чому таке все невпевнене, ТА НА СРА ТЬ!
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31.07.2022 11:55 Відповісти
Мы благополучно порты разминировали и рашка мигом заявила о нашем нападении. Следующее, шо сделают кацапы, так это двинут свой флот на наши беззащитные порты. И Люся опять скажэ, шо ,,прое***али". Зла не хватает
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31.07.2022 11:53 Відповісти
Краще б провокація сталася з Оленівкою.
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31.07.2022 11:57 Відповісти
Что за намёк?
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31.07.2022 13:22 Відповісти
Ни в какие опасные для нас договоренности с кацапьём вступать никак нельзя. Они только и думают, как обмануть. Это насчет разминирования портов для вывоза зерна.
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31.07.2022 11:58 Відповісти
коли не стане моста то точно ЗСУ
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31.07.2022 12:00 Відповісти
Тіхо, тіхо, а то путін нападьот
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31.07.2022 12:01 Відповісти
Судячи ще страх в деяких остався ,,,. Після всіх звірств агресора..))…
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31.07.2022 12:54 Відповісти
Скоріш за все це зедЕрмак та Мар'яна Бзмозла гахнули із забороненої зброї...
Ольга ********* у шоці...
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31.07.2022 12:05 Відповісти
Теперь пусть объяснится почему это только провокация, а не реальные действия??
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31.07.2022 12:10 Відповісти
да потому что кацапам нужен был повод не проводить парад он им сейчас к черту не нужен - какой парад : реальных побед нет , флагман на дне , да еще практически весь флот нужно сгонять в одну кучу
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31.07.2022 12:21 Відповісти
шкода, хочеться саме таких новин, де ми їх спалюємо вагонами, цю нечесть
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31.07.2022 12:17 Відповісти
Какая жалость...
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31.07.2022 12:26 Відповісти
Все правильно, просто місцева вата не хоче воювати, не цікавиться перебігом війни й хоче жити як звичайно, от кацапня й влаштовувало от такі хлопки, мабуть готують мобілізацію серед місцевих. КРИСЧАНИ рекомендую валити на#уй з нашого Криму, вас утилізують або кацапи або ми.
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31.07.2022 12:31 Відповісти
Правильно он сказал

Позорная провокация чтобы отменить парад

Потому нечем его проводить

И флагман на дне
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31.07.2022 12:32 Відповісти
Цей сам зізнається що навіть дроном до них не дістаємо… чи в чому сенс цього висеру?
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31.07.2022 12:43 Відповісти
Жаль , що це таякби провокація …, на 5 місяці реальної війни, після тисячі смертей і розрух пора реально бомбити і знищувати агресора , як в Криму так і на території рашки їхні особливо бази , зброю…нафтобази..
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31.07.2022 12:52 Відповісти
Стреляйте, не стреляйте по Крыму, не поможет. Атопутиннападьот. Надо будет, РФ сама себя обстреляет. Пацифистам помог режим прекращения огня на Донбассе? Неа, помог только РФ подготовится к атаке.
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31.07.2022 13:04 Відповісти


Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1553637005002768385 3 ч

Вдумайтесь в безглуздість звинувачень: рашисти звинуватили ЗСУ в атаці на штаб Чорноморського флоту РФ І найбезглуздіші, що ми починаємо доводити, що це не ми Маємо право лупити по ворогу всюди і самі виправдання ставлять під сумнів таке право Може, в тому і є рашистський план?
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31.07.2022 13:34 Відповісти
Я не розумію, тільки, для чого ці "виправдовування" і слова про "провокацію"? Що було б погано аби задвухсотити-затрьохсотити всю ту кацапську штабну наволоч? Впевнений - НІ. Це було б здорово прикопати чи притопити сотню другу русні.
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31.07.2022 13:55 Відповісти
Питання - яке, Одне, перемовлення України з фашистькою росиею, було успішним, за каденцію слуги народу? До цих перемовин ні **********, ні його аппарат( ну, не в тямі член - там рояль на першому місці) , ні ленка, не були причепні? Підсказка з України - море, острів, на ***.
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31.07.2022 14:35 Відповісти
самі зробили байку, привід не проводити парад, бо для цього треба підводити кораблі.( HIMARS на поготові)
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31.07.2022 15:16 Відповісти
 
 