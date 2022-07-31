Повідомлення про начебто атаку ЗСУ на штаб ЧФ РФ в окупованому Севастополі - відверта провокація, - речник Одеської ОВА Братчук
Повідомлення російських ЗМІ про начебто українську атаку штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі поширюються з метою провокації.
На цьому наголосив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що повідомлення продовжує практику інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації.
"Ніч в місті та області (Одеській. - Ред.) без повітряної тривоги та обстрілів.
Однак, імовірність ракетних атак - ВИСОКА. З моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.
Повідомлення ТАСС про НАЧЕБТО українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація.
Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час", - зауважив Братчук.
Нагадаємо, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.
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Чому найбільші кацапські бази не палають ?
Диванний стратег, ти хоч знаєш, на якій відстані від оркостану знаходиться той же Харків та уся Харківщина ? Що таке Град, Смерч, Ураган ? Що таке Искандер, Калібр ? Що таке САУ Піон, ЗРК С-300, що таке ствольна артилерія 152 мм ? Ти вважаєш що Залужний мановінням чарівної палички чи простим наказом може зупинити цю навалу снарядів та ракет ? Задрали вже ці диванні воїни, у яких духу хватає на усе. Зміни Залужного та покажи усім, як захистити мирних людей.
Ольга ********* у шоці...
Позорная провокация чтобы отменить парад
Потому нечем его проводить
И флагман на дне
Олександр Бригинець
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1553637005002768385 3 ч
Вдумайтесь в безглуздість звинувачень: рашисти звинуватили ЗСУ в атаці на штаб Чорноморського флоту РФ І найбезглуздіші, що ми починаємо доводити, що це не ми Маємо право лупити по ворогу всюди і самі виправдання ставлять під сумнів таке право Може, в тому і є рашистський план?