Перший караван з українським зерном, що складатиметься із 16 суден, може прибути до Стамбула вже 3 серпня, - турецькі ЗМІ
Перший караван з українським зерном може прибути в порт Стамбула вже 3 серпня. Після цього продовольство відправиться в Сомалі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.
За даними видання, караван складатиметься із 16 суден. Першою зупинкою буде Стамбул. Кораблі будуть відстежуватися безпілотниками і супутниками.
Очікується, що перше вивезене з України зерно відправиться в країни Африки, зокрема в Сомалі. Шлях туди, за прогнозами ООН, займе близько півтора місяця.
Топ коментарі
+25 Светлана Круп
показати весь коментар31.07.2022 11:50
+23 саша паламарчук
показати весь коментар31.07.2022 11:48
+10 Ksenia VB
показати весь коментар31.07.2022 11:49
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Вони роблять тільки те що вигідно їм.
Прикриваючись нейтралітетом, тобто байдужістю.
і справді, там пшениця давала гігантські урожаї, капуста перла, квіти колосилися. але в якийсь момент ефіопи вирішили, що не треба їм тут колонізаторів і вигнали італійців. після чого моментально перестали сіяти чи садити все. і знов вернулися до своїх варварських звичаїв, бійок з сусідами і пияцтва. а їли теф, це такий злак-бур'ян, який сам сіється і сам росте.
в сомалі ще гірше, там взагалі нема закону, а тільки носяться бандитські угруповання і орудують пірати.
відправляти наше зерно, ****** кров'ю і яке належить якимсь олігархам насправді, саме сомалійцям - це якесь знущання. і навіть не виторгувати за це нічого собі, а навпаки досягнути часткового зняття санкцій з рашистів... і ще не факт, що його вдасться вивезти. зараз же рашисти, тіпун мені на язик, влаштують диверсію.
В баті є ще минулорічного зерна багато... Він готує кури, качки ... Ріже їх і в морозильну камеру, нам дітям дає! Теща кури несучи тримає, яйця продає у Львові постійним клієнтам, які має вже роки!
Так шо хто не лінивий має всьо!
Военный эксперт считает, что самое пагубное в этой ситуации, что с РФ сняты санкции, теперь независимо от того обстреливает ли Россия наши порты, и дает или не дает нам возможность вывезти свое зерно, но теперь с России сняты санкции и она спокойно может вывозить свое зерно и продавать, минеральные удобрения тоже. Вывозить и продавать, закупать запчасти для своего авиапарка она тоже может спокойно - санкции сняты, а кстати мы надеялись что в сентябре Россия приземлит весь свой самолетный парк, который они брали в лизинг и фактически украли. Они отказались вернуть эти самолеты в лизинговые кампании и эксплуатируют их без разрешения. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание в России и летать по РФ, также были сняты санкции по медикаментам.
"Россия получила огромные преференции в этом соглашении, все с нее снято. Вернуть эти санкции на сегодняшний день я так понимаю возможным не представляется", заявил Жданов. После чего последовала "ответка" России в виде массированных ракетных ударов по всей территории Украины, вот такая благодарность за снятие санкций со стороны Украины.
Причем Украина была инициатором снятия этих санкций с российской федерации, мы просили снять с них санкции для вывоза зерна. Вообще очень интересно узнать договоренности, чтобы Офис Президента опубликовал тот протокол, как полный, преференции которые получила Россия в результате подписания этого четырехстороннего соглашения, сообщил эксперт.
та не, пля...
ко всему прочему (снятие санкций), паРаша сможет официально продавать ворованное украинское зерно!
Дерьмак с Ленкой работают...
1.5 місяця?????? На мапу дивилися? Мабуть раби з мішками пішки?