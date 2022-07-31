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Перший караван з українським зерном, що складатиметься із 16 суден, може прибути до Стамбула вже 3 серпня, - турецькі ЗМІ

зерно

Перший караван з українським зерном може прибути в порт Стамбула вже 3 серпня. Після цього продовольство відправиться в Сомалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.

За даними видання, караван складатиметься із 16 суден. Першою зупинкою буде Стамбул. Кораблі будуть відстежуватися безпілотниками і супутниками.

Очікується, що перше вивезене з України зерно відправиться в країни Африки, зокрема в Сомалі. Шлях туди, за прогнозами ООН, займе близько півтора місяця.

Читайте також: 10 суден із зерном готові до відправлення, - Мінінфраструктури

Автор: 

зерно (3121) порт (2050) Стамбул (177) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+25
Ситуация с зерном просто омерзительна и цинична. Можно было вывоз зерна поменять на Азовцев - пусть бы жирнозадые фрики из ООН добивались их освобождения, если хотят залитым кровью украинцев зеоном своих ленивых негритосов кормить.
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31.07.2022 11:50
+23
щоб ви так швиденько за полонених Азовців домовлялись би.
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31.07.2022 11:48
+10
Не можу назвати Туреччину партнером України.
Вони роблять тільки те що вигідно їм.
Прикриваючись нейтралітетом, тобто байдужістю.
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31.07.2022 11:49
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щоб ви так швиденько за полонених Азовців домовлялись би.
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31.07.2022 11:48 Відповісти
Сомалійські пірати за нас чи за москалів?
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31.07.2022 14:35 Відповісти
Не можу назвати Туреччину партнером України.
Вони роблять тільки те що вигідно їм.
Прикриваючись нейтралітетом, тобто байдужістю.
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31.07.2022 11:49 Відповісти
Зерно сомалійським піратам?
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31.07.2022 11:49 Відповісти
В сомали это равносильно что орки забрали, спроса 0.
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31.07.2022 11:52 Відповісти
и им тоже. всем, кто с лошадиной мордой челомкался.
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31.07.2022 11:53 Відповісти
Ситуация с зерном просто омерзительна и цинична. Можно было вывоз зерна поменять на Азовцев - пусть бы жирнозадые фрики из ООН добивались их освобождения, если хотят залитым кровью украинцев зеоном своих ленивых негритосов кормить.
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31.07.2022 11:50 Відповісти
Харе зраду разгонять!!! Зерно наш стратегический продукт и продав его мы сможем закупить еще вооружений и помочь беженцам и переселенцам. Рабссияне просто так поджигают наши поля с пшеницей? Просто так по элеваторам стреляют?
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31.07.2022 12:10 Відповісти
стратех х.ров...
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31.07.2022 12:16 Відповісти
Ну хотя бы под своей настоящей фамилией пишу, безымян х.ров...
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31.07.2022 13:45 Відповісти
А мозгов не хватило наш "стратегический продукт" использовать на благо Украины? А не прогнуться и стать раком перед жирнозадыми *********? У нас - война, гибнут тысячи гражданских и солдат, постоянные обстрелы, может нужно было потребовать чего-то более весомого, за кормежку ленивых негров?
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31.07.2022 12:37 Відповісти
Золоті слова.
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31.07.2022 12:59 Відповісти
Воевать с рабсеей вместо нас? Вы это имеете ввиду?
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31.07.2022 13:47 Відповісти
Це питання к тупому, чи відвертому пособніку путіна найвеличнешому вові оманському за пів року коли амеріканськи спецслужби розповідали що орда нападе на Україну треба було не бухать в букавелі з дермаком та коломойским а готуватися до війни як це робила параша в тому числі і вивозити зерно те що щас багато смертей руйнувань гине єкономіка винаа влада зелених на чолі з зеленським якби не вибрали цей "я ваш вирок" то війни взагалі б не було.
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31.07.2022 13:02 Відповісти
ото им и надо было оону, кресту - у них африка голодает. да хрен собачий они голодают. у них зимы нет и бананы растут.
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31.07.2022 11:52 Відповісти
Кому що, а курці - просо...
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31.07.2022 11:54 Відповісти
А сіяти в тих сомалях і інших ...нях не пробували?
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31.07.2022 11:57 Відповісти
якраз читала історію про ефіопію і еритрею. ці місцевості досить коротко були під італійським протекторатом, типу як колонії. італійці люди незлобиві, неагресивні, нікого не притісняли, учили цих дикунів сіяти пшеницю, якусь там капусту, квіти там вирощувати на експорт. учили відмовлятися від варварських звичаїв типу жіночого обрізання. ставилися, як до людей.
і справді, там пшениця давала гігантські урожаї, капуста перла, квіти колосилися. але в якийсь момент ефіопи вирішили, що не треба їм тут колонізаторів і вигнали італійців. після чого моментально перестали сіяти чи садити все. і знов вернулися до своїх варварських звичаїв, бійок з сусідами і пияцтва. а їли теф, це такий злак-бур'ян, який сам сіється і сам росте.
в сомалі ще гірше, там взагалі нема закону, а тільки носяться бандитські угруповання і орудують пірати.
відправляти наше зерно, ****** кров'ю і яке належить якимсь олігархам насправді, саме сомалійцям - це якесь знущання. і навіть не виторгувати за це нічого собі, а навпаки досягнути часткового зняття санкцій з рашистів... і ще не факт, що його вдасться вивезти. зараз же рашисти, тіпун мені на язик, влаштують диверсію.
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31.07.2022 13:36 Відповісти
так склалось шо зерно наш товар --- після віини треба хотя би муку а луче макарони
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31.07.2022 11:59 Відповісти
Странная договоренность по вывозу зерна, понятно что Украине деньги нужны, но за каким боком снимать с рашки часть санкций?
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31.07.2022 12:00 Відповісти
вот интересно , а в Украине для себя зерна хватает? Или все нужно раздать?
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31.07.2022 12:02 Відповісти
Для Зеленського Африка важніше ніж українці...
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31.07.2022 12:06 Відповісти
не африка, а інтереси власників зерна.
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31.07.2022 13:37 Відповісти
У мене батя зібрав 2 тонни зерна на своєму городі... Теща на своєму теж біля 1,5 тонни... Ще матимуть за пай зерно.
В баті є ще минулорічного зерна багато... Він готує кури, качки ... Ріже їх і в морозильну камеру, нам дітям дає! Теща кури несучи тримає, яйця продає у Львові постійним клієнтам, які має вже роки!
Так шо хто не лінивий має всьо!
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31.07.2022 12:06 Відповісти
Прилетить не дай пан Біг чи прилізуть в хату орки а зелена влада цьому допомагає..
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31.07.2022 12:25 Відповісти
Мені до дупи як там негри а мене болить смерть наших азовців....Зеленський щоб ти здох тварюка...падло..
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31.07.2022 12:05 Відповісти
Главно торговать,а то что лупят по Черниговщине и Сумщине,то зебилах пох.
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31.07.2022 12:05 Відповісти
Не факт, что Украина вообще получит от этой мутнейшей сделки хоть какую-то прибыль, скорее одни убытки. Вот турки получат зерно за полцены, и может еще и денег в нагрузку, рф - снятие санкций, оон - зерно для угольков.
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31.07.2022 12:07 Відповісти
Взято здесь: https://zn.ua/UKRAINE/perehovory-ofisa-prezidenta-o-vyvoze-zerna-s-ukrainskikh-portov-priveli-k-snjatiju-sanktsii-s-rossii-v-aviaotrasli-zhdanov.html

Военный эксперт считает, что самое пагубное в этой ситуации, что с РФ сняты санкции, теперь независимо от того обстреливает ли Россия наши порты, и дает или не дает нам возможность вывезти свое зерно, но теперь с России сняты санкции и она спокойно может вывозить свое зерно и продавать, минеральные удобрения тоже. Вывозить и продавать, закупать запчасти для своего авиапарка она тоже может спокойно - санкции сняты, а кстати мы надеялись что в сентябре Россия приземлит весь свой самолетный парк, который они брали в лизинг и фактически украли. Они отказались вернуть эти самолеты в лизинговые кампании и эксплуатируют их без разрешения. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание в России и летать по РФ, также были сняты санкции по медикаментам.

"Россия получила огромные преференции в этом соглашении, все с нее снято. Вернуть эти санкции на сегодняшний день я так понимаю возможным не представляется", заявил Жданов. После чего последовала "ответка" России в виде массированных ракетных ударов по всей территории Украины, вот такая благодарность за снятие санкций со стороны Украины.

Причем Украина была инициатором снятия этих санкций с российской федерации, мы просили снять с них санкции для вывоза зерна. Вообще очень интересно узнать договоренности, чтобы Офис Президента опубликовал тот протокол, как полный, преференции которые получила Россия в результате подписания этого четырехстороннего соглашения, сообщил эксперт.
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31.07.2022 12:07 Відповісти
"...и она спокойно может вывозить свое зерно и продавать..."

та не, пля...
ко всему прочему (снятие санкций), паРаша сможет официально продавать ворованное украинское зерно!

Дерьмак с Ленкой работают...
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31.07.2022 12:19 Відповісти
це не Україна була ініціатором, а п"ята колонна була ініціатором.
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31.07.2022 13:16 Відповісти
Зеленим головне бабло, а на полонених наших пох....й!
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31.07.2022 12:07 Відповісти
Чому не пішли на обмін нашої пшенички на далекобійне озброєння? Тому що життя українців нічого не варті порівняно з чорножопими та чурками
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31.07.2022 12:29 Відповісти
Очікується, що перше вивезене з України зерно відправиться в країни Африки, зокрема в Сомалі. Шлях туди, за прогнозами ООН, займе близько півтора місяця. Джерело:

1.5 місяця?????? На мапу дивилися? Мабуть раби з мішками пішки?
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31.07.2022 12:30 Відповісти
Там де планує і діє офіс політичного керевника України - там завжди буде жопа та зрада - Вагнергейт.
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31.07.2022 13:01 Відповісти
чудово, то ми впершу чергу сомалійських пиратів нагодуємо? це щоб у них сраки від берега не відривалися і вони не робили проблем добрим людям? сумніваюся що це допоможе.
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31.07.2022 13:14 Відповісти
А хто сказав, що перший караван колись зможе увійти з Одеси чи Чорноморська?
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31.07.2022 14:22 Відповісти
Головне що поки діє зернова угода зелені погодилися не звільняти Південь
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31.07.2022 14:26 Відповісти
 
 