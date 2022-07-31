Італія схвалила четвертий пакет військової допомоги для України: Резніков подякував Ґеріні за підтримку
Італія передасть Україні техніку, матеріали та обладнання в рамках четвертого пакета військової допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра оборони України у Twitter.
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Італії та міністру оборони Італії Лоренцо Ґеріні за погодження нового пакету військової допомоги.
"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Ґеріні за новий пакет військової допомоги. Народ України завжди пам’ятатиме непохитну підтримку Італії. Дуже дякуємо" – наголосив Резніков.
Перелік техніки, матеріалів та обладнання, що входить до четвертого пакета військової допомоги, не розголошується. Відповідне рішення міністерство оборони Італії ухвалило на цьому тижні.
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Так, чисто поржати, хоча раціональне зерно там також є:
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