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Італія схвалила четвертий пакет військової допомоги для України: Резніков подякував Ґеріні за підтримку

резніков

Італія передасть Україні техніку, матеріали та обладнання в рамках четвертого пакета військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра оборони України у Twitter.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Італії та міністру оборони Італії Лоренцо Ґеріні за погодження нового пакету військової допомоги.

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"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Ґеріні за новий пакет військової допомоги. Народ України завжди пам’ятатиме непохитну підтримку Італії. Дуже дякуємо" – наголосив Резніков.

Перелік техніки, матеріалів та обладнання, що входить до четвертого пакета військової допомоги, не розголошується. Відповідне рішення міністерство оборони Італії ухвалило на цьому тижні. 

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Італія (1574) Резніков Олексій (1446)


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Отлично. Оружия и снаряги много не бывает.
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31.07.2022 12:00 Відповісти
А сколько было зрады у нытиков и надежды у рашистов, когда Драги (премьер Италии) подал в отставку...
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31.07.2022 12:23 Відповісти
В них така метода - першими дати свою версію будь-якої події, при цьому не важливо, чи хоч якось вирогідно виглядає версія чи як сова на глобусі, а потомі всі ініші версії і коментарі критикувати в стилі "ви всьо вріоті!". І скажу так, що у розумово відсталих ця метода певним чином успішна.

Так, чисто поржати, хоча раціональне зерно там також є:

https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
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31.07.2022 12:55 Відповісти
пару підводних човнів. Для диверсантів, міні. Шоб до бухти севастопольської навідатись.
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31.07.2022 12:54 Відповісти
у них якась компанія випускає лінійку DG...
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31.07.2022 12:55 Відповісти
DRASS. DG85, 120, 160, 350, 450. На MIL.IN.UA ціла стаття
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31.07.2022 13:03 Відповісти
або в оренду пару диверсантів, повторить, так сказать "Джуліо Чезаре"
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31.07.2022 12:56 Відповісти
Щиро дякуємо.
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31.07.2022 13:26 Відповісти
 
 