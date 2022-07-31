Настрої жителів окупованого Криму змінилися, загроза перенесення війни на півострів для них вже стає реальністю, - Скібіцький

Головне управління розвідки України відстежує суспільні настрої в окупованому Росією Криму. Нині мешканці починають розуміти, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави - чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге - це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", - сказав Скібіцький.

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