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Новини Війна
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Настрої жителів окупованого Криму змінилися, загроза перенесення війни на півострів для них вже стає реальністю, - Скібіцький

крым

Головне управління розвідки України відстежує суспільні настрої в окупованому Росією Криму. Нині мешканці починають розуміти, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави - чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге - це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", - сказав Скібіцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримчани за хабарі "вирішують питання" з російськими воєнкомами, - Скібіцький

Автор: 

Крим (14175) розвідка (3866) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+43
Шо, пересрали?
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31.07.2022 12:26
+38
Росія докладає усіх зусиль, щоб знищити Україну. Знищити нас, щоб потім знищити когось іншого. У цій війні для Росії будь-який мир - це поразка.

Тому жорстокість була та жорстокість буде ще, і набагато більша жорстокість. Вони будуть знущатись над полоненими, будуть катувати, будуть вбивати дітей, знищувати будь-які будинки, палити ліси, поля, вони знищуть все, куди тільки дотягнуться. Тому що Росія не може нас перемогти політично, економічно, інформаційно. Тому що для Росіі терор - єдиний спосіб добитися змін на свою користь військовим шляхом.Зупинити терор можливо тільки одним шляхом - стати більш професійними, щоб використовувати наші сильні якості, і знівелювати сильні якості російських терористів. Є тільки один шлях зупинити терор - вбивати набагато більше росіян, ніж це робилось досі. Все, що відбувається навколо нас треба оцінювати тільки через один вимір - чи сприяє це вбивству російських терористів чи заважає?Ми маємо вимірювати наше життя на кожній ділянці фронту та тилу тим, скільки підтверджених росіян вбито завдяки нашим зусиллям сьогодні.Тільки це і має значення кожного дня, день за днем.
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31.07.2022 12:36
+36
...кацапи, купуйте рятувальні засоби пересування!
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31.07.2022 12:23
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этих жителей ничего не волнует все эти годы, только если что то сейчас прилетит, а так им все хорошо, как и ордиловцам
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31.07.2022 12:19 Відповісти
не "ордиловцы", а - луГандоны!!
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31.07.2022 12:29 Відповісти
попочлєнци
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31.07.2022 12:40 Відповісти
а донбасяты?
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31.07.2022 12:40 Відповісти
Пол Джавин

На одном из участков фронта в течение нескольких дней отмечалась активность российских снайперов. Снайперские позиции были обнаружены и уничтожены с помощью 73-мм безоткатной SPG-9. Донбасс.

https://twitter.com/i/status/1553647784049401859 https://twitter.com/i/status/1553647784049401859

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31.07.2022 12:21 Відповісти
получили тварі
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31.07.2022 12:43 Відповісти
А на що вони сподівались, тихо відсидитись? Еее, ні, так не піде.
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31.07.2022 12:21 Відповісти
...кацапи, купуйте рятувальні засоби пересування!
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31.07.2022 12:23 Відповісти
якось все рівно що вони думають
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31.07.2022 12:23 Відповісти
Шо, пересрали?
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31.07.2022 12:26 Відповісти
Отож, каміння з неба незабаром.
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31.07.2022 15:32 Відповісти
анікдот про лєніна
-владімір ільіч-к вам ходокі прішлі
-ханітє ханітє іх к ******* матєгє-оні у мєня ужє тгі фугажкі спіз=ділі

анігдот на ***********
влад владіміч-к вам крисчанє прішлі
-ганітє ганітє іх к ******* матєрє-

дальше багато варіантів.....
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31.07.2022 15:55 Відповісти
Pilot SamolyotОFF



OSINT бджоли опублікували дані сестри цього виродка.

Немінова (Арошанова) Ірина Валеріївна, 15.04.1986. Адреса та сама, що в брата: Еліста, мкр. 4, буд. 48, кв.16

Телефон +79897306949 активний у телеграмі.


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31.07.2022 12:26 Відповісти
Питання-скільки калмиків візьмуть у полон?
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31.07.2022 15:37 Відповісти
А что.многим живущим в Крыму есть чем думать?
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31.07.2022 12:30 Відповісти
Пол Джавин

-
30 июл.

109-й и 108-й отдельные горно-штурмовые батальоны остановили российские штурмовые подразделения, атаковавшие украинскую линию обороны

https://twitter.com/i/status/1553292403825590272

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31.07.2022 12:33 Відповісти
Красівоє ...
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31.07.2022 14:14 Відповісти
Понаїхи озаботились?
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31.07.2022 12:34 Відповісти
Росія докладає усіх зусиль, щоб знищити Україну. Знищити нас, щоб потім знищити когось іншого. У цій війні для Росії будь-який мир - це поразка.

Тому жорстокість була та жорстокість буде ще, і набагато більша жорстокість. Вони будуть знущатись над полоненими, будуть катувати, будуть вбивати дітей, знищувати будь-які будинки, палити ліси, поля, вони знищуть все, куди тільки дотягнуться. Тому що Росія не може нас перемогти політично, економічно, інформаційно. Тому що для Росіі терор - єдиний спосіб добитися змін на свою користь військовим шляхом.Зупинити терор можливо тільки одним шляхом - стати більш професійними, щоб використовувати наші сильні якості, і знівелювати сильні якості російських терористів. Є тільки один шлях зупинити терор - вбивати набагато більше росіян, ніж це робилось досі. Все, що відбувається навколо нас треба оцінювати тільки через один вимір - чи сприяє це вбивству російських терористів чи заважає?Ми маємо вимірювати наше життя на кожній ділянці фронту та тилу тим, скільки підтверджених росіян вбито завдяки нашим зусиллям сьогодні.Тільки це і має значення кожного дня, день за днем.
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31.07.2022 12:36 Відповісти
Хорошо сказано, но это в идеальном случае - когда есть хозяин у страны, а не клоун и его команда СДАЮЩИЕ потихоньку Украину, вскармливая дебилов бесконечными обещаниями о контрнаступлении... Никаких контрнаступлений не будет. Рашисты аннексируют оккупированные территории и Байден в очередной раз насупится и введет уже 455 000-ю санкцию - как он и обещал...
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31.07.2022 14:07 Відповісти
А что, солдатам опять запретят стрелять ? А они послушаются ?
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31.07.2022 17:29 Відповісти
Давно пора "молотити" територію окупанта, так щоб мало їм не здалося!
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31.07.2022 12:36 Відповісти
Крим - це наша територія, окупована москалями.
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31.07.2022 12:41 Відповісти
Хоть бы маленокой бомбочкой ударили по крымсокому мосту. Если не разрушить то хотябы крыс растормошить и панику нагнать
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31.07.2022 12:37 Відповісти
нема кажу інших варіков окрім дистанційного підрива потяга з замінованими вагонами із бк на мосту. авіацію заісно ніхто туди не відправить. то на убой
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31.07.2022 12:48 Відповісти
В Крим переїхало декілька мільйонів кацапів після анексії, зараз виродки завозять русню до Мелітополя, Бердянська, населених пунктів вздовж моря.
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31.07.2022 12:42 Відповісти
Бурятів завозять!!!
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31.07.2022 12:48 Відповісти
Буряти-то якісь дикі тварини, якщо їх навіть ***** хоче винищити.
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31.07.2022 12:54 Відповісти
Этнические китайцы.
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31.07.2022 17:30 Відповісти
да, там кто посообразительнее всякие ********** с погонами типа фсб уже во всю недвижимость пытаются продать, но кто в здравом уме, даже кацапском, туда что инвестирует
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31.07.2022 12:52 Відповісти
Крисчани дибіли проміняли автономію на руській мір
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31.07.2022 12:52 Відповісти
Такі ж самi, як ті, що повірили в зелене щастя, а тепер ржуть.
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31.07.2022 15:22 Відповісти
важко без розуму жити ?
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31.07.2022 21:29 Відповісти
Крисчани,все тільки починається. Далі буде ще цікавіше. Крим- це Україна!
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31.07.2022 12:54 Відповісти
Нужно сказать"БОЛЬШОЕ СПАСИБО" власти клоунария которые готовили КАПИТУЛЯЦИЮ "КОРИДОРА"‼️ ZE и его ПРАВАЯ РУКА БАКАНОВ с НАУМОВЫМ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ДЕМЧЕНКО И ДЕРЬМАКА ‼️ЗАдень до войны Наумов и баканов сбежали , потом 🤢 вернул мразь Баканова , чтобы атаковатьПорошенко‼️Веры нет абсолютно ни кому ‼️Странно , почему патриоты из разведки молчат , где сейчас Генерал Бурба
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31.07.2022 13:03 Відповісти
При таких теперешних раскладах мне непонятно совершенно, кто, вообще, дал хоть даже какое-то сопротивление в начале войны, если Клоун и его команда срали и уже откровенно срут на головы украинцев?
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31.07.2022 13:47 Відповісти
не понятно , почему не сбежал " Боневтик", как все из ближайшего кодла -дерьмак , Наумов баканов , может договорняк был только по "КОРИДОРУ" , а гебнявые ,как обычно взяли и кинули лохов по Оману и ПОПЕРЛИ на Киев
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31.07.2022 13:55 Відповісти
Всё может быть. Тикать клоуну ни в коем случае нельзя, иначе всё выйдет из под контроля и 73% прозреют. А так, клоун - "********** от Бога", вы шо...
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31.07.2022 14:10 Відповісти
Все они знали. И знали, что на Киев пойдут. Клоун в Оман не просто так летал - ему там показывали, где и как он будет жить, если сдаст Украину. Не учли только то, что кацапы до Киева не дойдут, что простые мужики с двустволками их будут по лесам отстреливать как зайцев.
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31.07.2022 17:35 Відповісти
Генерал Бурба гле-то воюет. Сначала он был в киевской теробороне, атероборона теперь на фронте.
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31.07.2022 14:46 Відповісти
Если не ссать лупить по Крыму, дойдет еще быстрее. Но вдруг Путин нападет, низзя.
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31.07.2022 13:09 Відповісти
Ніхто до Криму якої війни не перенесе. З 24 лютого Харківську обл. звільнити не можемо, а тут Крим. Кацапи, не слухайте Абдрістовичів та Жданових, живіть спокійно. Не для того, щоб віддати, тупін Крим захоплював
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31.07.2022 13:21 Відповісти
Чувак, за такие посты тебя здесь минимум заспамят, максимум - забанят. Критически реальную картину войны здешние админы не любят.
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31.07.2022 14:08 Відповісти
Чувак, від того "забанят" чи "заспамят" мене, ситауція в Україні не зміниться. А на форумі я для того, щоб спілкуватись з адекватними людьми, а не для того, щоб намагатись сподобатись адміну.
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31.07.2022 14:17 Відповісти
Чувак, адекватных тут мало. В основном - вышивата, верующая в контрнаступление в середине августа. Так что жди спама.
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31.07.2022 15:10 Відповісти
***** далі, москалику) цікаво....
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31.07.2022 17:13 Відповісти
Никаких реальных изменений в пользу Украины и даже "незначительные успехи" в захвате рашистами территорий то там, то сям...
Б А Л А Б О Л Ы и очередная лапша для 73%-х лохов.
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31.07.2022 13:45 Відповісти
А що там морячок який в 14 році танцював? Хто знає? Ще живий?
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31.07.2022 13:58 Відповісти
Коптить вже ...
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31.07.2022 14:22 Відповісти
Поки що слова. А хотілося б дожити до такого свята. І щоб мацква згоріла вщент.
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31.07.2022 17:00 Відповісти
 
 