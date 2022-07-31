Унаслідок обстрілів на Донеччині зайнялася пшениця, згоріло 150 га поля, - ДСНС. ФОТО

Поблизу Білої Гори на Донеччині внаслідок російських обстрілів згоріло 150 га поля, пожежу загасили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС у телеграмі.

"Костянтинівські рятувальники прибули на виклик про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу за межами с. Біла Гора Краматорського району. Горіла пшениця на корені площею 10 га. До прибуття підрозділів вогонь знищив 150 гектарів поля", - наголосили у відомстві.

Рятувальники загасили вогонь. Унаслідок пожежі ніхто не загинув і не постраждав.

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