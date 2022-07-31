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Унаслідок обстрілів на Донеччині зайнялася пшениця, згоріло 150 га поля, - ДСНС. ФОТО

поле,донеччина,пожежа

Поблизу Білої Гори на Донеччині внаслідок російських обстрілів згоріло 150 га поля, пожежу загасили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС у телеграмі.

"Костянтинівські рятувальники прибули на виклик про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу за межами с. Біла Гора Краматорського району. Горіла пшениця на корені площею 10 га. До прибуття підрозділів вогонь знищив 150 гектарів поля", - наголосили у відомстві.

Рятувальники загасили вогонь. Унаслідок пожежі ніхто не загинув і не постраждав.

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Унаслідок обстрілів на Донеччині зайнялася пшениця, згоріло 150 га поля, - ДСНС 01

Унаслідок обстрілів на Донеччині зайнялася пшениця, згоріло 150 га поля, - ДСНС 02

Унаслідок обстрілів на Донеччині зайнялася пшениця, згоріло 150 га поля, - ДСНС 03

Автор: 

обстріл (28672) пожежа (4341) урожай (588) Донецька область (8568) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+8
зеВалодька все одно дає гарантію на постачання пшениці тому що зеГідрант і невтік.
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31.07.2022 12:28
+4
Такими темпами і для себе пшениці бракуватиме, але це нічого, головне щоб африканці не голодували.
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31.07.2022 12:34
+2
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 13:27
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убирать пшеницу тоже опасно или можно?
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31.07.2022 12:28 Відповісти
зеВалодька все одно дає гарантію на постачання пшениці тому що зеГідрант і невтік.
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31.07.2022 12:28 Відповісти
Такими темпами і для себе пшениці бракуватиме, але це нічого, головне щоб африканці не голодували.
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31.07.2022 12:34 Відповісти
В тому і суть: вже підготувались до втечі ці зрадники, якщо не пройде їх план по встановленню диктатури, от і вижимають все що можуть.
Ворог на керівних посадах і розширює своє представнитство гіперактивно під час війни.
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31.07.2022 13:24 Відповісти
Розспамив.
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31.07.2022 12:54 Відповісти
Спасибо. Жаль токо, шо мой пост удалили, хотя не понимаю, почему
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01.08.2022 07:40 Відповісти
а ****.ла кацапня,по всей Украине гавно своё расскидала,
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31.07.2022 12:47 Відповісти
останнє фото демонструє убране поле і спалену солому. В першій не зразу зрозумів - що в ній не так, загорання в окремих ділянках від запальників що впали зверху. Нема суцільного горіння. Нема й трактора з дисковими боронами, що ефективно б міг відрізати горіле від не займаного. Дивна якась боротьба з вогнем, знехотя.
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31.07.2022 13:13 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 13:27 Відповісти
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31.07.2022 13:36 Відповісти
ну і куда ***** зєлєна банда вивозить запаси українського зерна минулого врожаю??? де гарантія, що вони весь новий врожай не спалять?
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31.07.2022 14:49 Відповісти
Після того як Украіїна погодилась вивезти зерно минулого врожаю,майбутній рашисти будуть палити на корню.А про такий хід їх дій розумні люди попереджали та застерігали,від вивозу зерна.
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31.07.2022 15:17 Відповісти
 
 