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Новини Війна
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ВМС ЗСУ про нібито атаку українського безпілотника на штаб ЧФ РФ в Севастополі: РФ визнає недієздатною свою ППО та ставить під сумнів існування кримського мосту

чф,рф

Заявами про нібито атаку українського безпілотника на штаб ЧФ РФ в окупованому Севастополі Росія визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Рашисти в Криму бояться ЗСУ. Яскравим прикладом цього є новина від російських ЗМІ! Мова йде про те, що в тимчасово окупованому ворогом Севастополі, начебто українським безпілотником атакована одна з військових частин загарбника. За версією ворога невпізнаний літальний об’єкт прилетів сьогодні вранці на територію штабу ЧФ РФ та начебто поранив 5 чоловік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається далі, насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб знову не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята.

"Такими заявами ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту. Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об’єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим - це Україна", - додали в ВМС.

Нагадаємо, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це повідомлення відвертою провокацією. 

Читайте також: Настрої жителів окупованого Криму змінилися, загроза перенесення війни на півострів для них вже стає реальністю, - Скібіцький

Автор: 

армія рф (17516) безпілотник (4206) ВМС (1389) ВМС рф (141) Крим (14175) Севастополь (555) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+39
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31.07.2022 13:03
+21
Почту свою сраную проверьте.
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31.07.2022 13:17
+20
Навіщо це взагалі обговорювати? Хай ссуться що у будь-який момент може прилетіти та їх "аналоговнєт" ніяк не допоможе
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31.07.2022 13:00
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Навіщо це взагалі обговорювати? Хай ссуться що у будь-який момент може прилетіти та їх "аналоговнєт" ніяк не допоможе
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31.07.2022 13:00 Відповісти
Саме так!

Пристойні організації нічого не коментують
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31.07.2022 13:38 Відповісти
І як вони не гидують разом з ****** плавати, навіть із гумовим?
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31.07.2022 13:24 Відповісти
скоро ******** по желанию насрать Украине очередным фэйком сбросят по ошибке атомную бомбу на Москву Севастополь Белгород или еще куда.....смотрите ******** кривожопые у вас все ***** из жопы произрастает и половой орган и мозг и все остальное а Душа ваша это говно что вы дефекацируете по утрам...
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31.07.2022 13:27 Відповісти
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31.07.2022 13:51 Відповісти
Не подгорай,сёмён.)
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31.07.2022 13:04 Відповісти
Если бы они хотели разрушить полностью пролет, то так бы и сделали.
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31.07.2022 13:07 Відповісти
Та не пояснюйте ви йому, це ж орча ботяра, сидить десь в Криму, сциться і самозаспокоєнням займається. Тільки тут є факт, їхнє диряве ПВ/РО Хімарс збити не може, так що залишились тільки ракети підходящі і бахнемо.
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31.07.2022 13:12 Відповісти
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31.07.2022 13:03 Відповісти
а Рашистомор 1.0 вже настав
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31.07.2022 13:19 Відповісти
Так на цьому тракторці кацапські ******** в трьох в пекло і заїхали.
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31.07.2022 13:37 Відповісти
Щоб один маленький дрон поставив раком флот першої мародерної армії світу?!?!
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31.07.2022 13:09 Відповісти
це сігнал кримській ваті, уйо..йте поки міст цілий
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31.07.2022 13:11 Відповісти
РабZZeянское гоффно во все стороны равно...ПВОПво...какое ты дерьмо

🤣😂😁
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31.07.2022 13:12 Відповісти
похоже, что кто то неудачно кусты подстригал
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31.07.2022 13:14 Відповісти
😛советское ПВО немецкий летчик Матиас Руст обосрал на день погранца савецкага 28 мая кажись 1986 года...сев прямо у Мавзолея чЛенина...
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31.07.2022 13:17 Відповісти
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31.07.2022 13:40 Відповісти
При совку "граніца на замкє", от тоді ми і прикалувались однокурсників, тих хто служили в ПВ, типу дужка у замку дуже велика от літак, і проскочив.
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01.08.2022 07:31 Відповісти
В 1987 році. Тоді саме в ППО і служив, в Головному штабі. Колдунова зняли, поставили Третьяка, хохла із міста Хорола. Герой ралянського союзу та Герой соціалістичної праці. Стиль управління його був на рівні голови колгоспу.
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31.07.2022 14:08 Відповісти
Почту свою сраную проверьте.
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31.07.2022 13:17 Відповісти
Не розумію, навіщо наши весь час виправдовуються? Ми в'їбали, не ми, мовчки робимо свою справу, бо маємо право.
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31.07.2022 13:20 Відповісти
Кацапури самі себе відтрахали, та й самі обісралися!
Продовжуйте надалі. Бухайте бояру по сараях у замизганих "тєльниках". Тьху на вас слимакі ганебні, нечіпори задріпані.
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31.07.2022 13:25 Відповісти
писав щойно про італійські диверсійні підводні човни компанії DRASS. Підійшли б і для мосту, і для бухти де флот, і для протичовнової боротьби. А у рф 5 човнів шо калібри можуть нести.
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31.07.2022 13:27 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/blogs/italiyski-pidvodni-chovny-seriyi-dg/ Малі підводні човни італійської фірми DRASS

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31.07.2022 14:30 Відповісти
"Такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту. Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об'єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим - це Україна", - додали в ВМС. В цьому і е паскудство бо вони за день вбивають десятки мирних жителів руйнують десятки нашіх домівок а ми тільки считаемо жертви, кажемо що уух як вони нас бояться і ніхххххххххххххххххххххххххххера не робимо тіки считем і пиз.им в соцмережах
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31.07.2022 13:29 Відповісти
///
У тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух на аеродромі



Місцеві жителі підтвердили факт удару по базі рашистів
У Мелітополі сьогодні, 31 липня, пролунав потужний вибух. Про це https://t.me/riamelitopol/63319 повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь».
За інформацією видання, яку підтвердили мешканці захопленого міста, вибух стався на аеродромі Мелітополя, де рашистські окупанти облаштували собі базу.
Після вибуху люди спостерігали у небі над аеродромом хмару диму.
Місцеві жителі раніше повідомляли, що через деякий час після попереднього удару по мелітопольському аеродрому окупанти почали відновлювати злітно-посадкову смугу, аби використовувати її для власних літаків. Імовірно, саме туди і був спрямований удар Збройних сил України.
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31.07.2022 13:34 Відповісти
На цьому аеродромі просрано півтора десятки українських Іл-76

Подивіться Гугл меп👿
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31.07.2022 13:42 Відповісти
А що вони не відлетіли?
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31.07.2022 14:11 Відповісти
нажаль...
але й руснявим там не місце !!!
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31.07.2022 14:12 Відповісти
Надо очистить полуостров от мрази . И нашей , и рашисткой .
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31.07.2022 13:50 Відповісти
Не "полуостров" а всю Україну.
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31.07.2022 14:30 Відповісти
А потом и весь говностан!
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31.07.2022 15:11 Відповісти
Крим = УКРАЇНА ....МІСТ - Н А Й У Х !
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31.07.2022 14:13 Відповісти
В кремль нужно нло послать на кремлевского ************........................................
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31.07.2022 14:13 Відповісти
Это заявление уже получше...
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31.07.2022 14:15 Відповісти
3 пункт ? )
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31.07.2022 14:16 Відповісти
що за херню ти тут виставив
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31.07.2022 15:01 Відповісти
Анонсовану заздалегідь згідно інструкції фсбшну провакацію під 3 ціллю став Севастополь
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31.07.2022 15:16 Відповісти
Як в таких випадках кажуть самі кацапи "нас там нет". Можуть вважати що це прилітав НЛО. І ця версія для них найкраща, бо не так соромно за їхню ППО яке все проспало.....чи просрало.
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31.07.2022 14:27 Відповісти
«Ми не завдаємо ударів по території РФ»
Знайшли чим хвалитися!
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31.07.2022 14:45 Відповісти
Заяви заявами а от ШТАБ, ВМС України,треба ВЖЕ перенести в інше місце.
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31.07.2022 15:14 Відповісти
заїбца!молодца!літайте ще!👍😄
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31.07.2022 15:35 Відповісти
Сплошные "якобы", туда должно прилетать каждый час а не раз в четыре месяца.
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31.07.2022 16:23 Відповісти
"Невпізнаний літальний об'єкт"- це ж мабуть НЛО, я так розумію. Ура, тобто нарешті вперше у світі з'явилось НЛО, яке нанесло реальне ураження росії. Мабуть зараз росія почне ще й міжгалактичну війну своїми ВКС, найсильнішими у світі!!! Дебіли, бл@ть!!!Тобто коли рашистським імбіцилам немає чого сказати- то вони морозять всяку ахінею.
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31.07.2022 19:49 Відповісти
Кацапи вирішили самі себе відтрахати в дупу тому, що дуже забзділи виводити свої кораблі на сьгоднішній парад ВМФ щоби ми їх раптом не послали по всім відомому курсу вслід за "Москвою"

PS: На фото листячко накидане, але вікна з неушкодженими кондишенами стоять. На вікні другого поверху, що праворуч від дерева добре видно що скло ціле.
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31.07.2022 23:00 Відповісти
душа радуется когда неопознанные летательные обекты #башат орков...
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31.07.2022 23:30 Відповісти
клепать и клепать эту мерзоту.
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01.08.2022 07:43 Відповісти
 
 