ВМС ЗСУ про нібито атаку українського безпілотника на штаб ЧФ РФ в Севастополі: РФ визнає недієздатною свою ППО та ставить під сумнів існування кримського мосту
Заявами про нібито атаку українського безпілотника на штаб ЧФ РФ в окупованому Севастополі Росія визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
"Рашисти в Криму бояться ЗСУ. Яскравим прикладом цього є новина від російських ЗМІ! Мова йде про те, що в тимчасово окупованому ворогом Севастополі, начебто українським безпілотником атакована одна з військових частин загарбника. За версією ворога невпізнаний літальний об’єкт прилетів сьогодні вранці на територію штабу ЧФ РФ та начебто поранив 5 чоловік", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається далі, насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб знову не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята.
"Такими заявами ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту. Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об’єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим - це Україна", - додали в ВМС.
Нагадаємо, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це повідомлення відвертою провокацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пристойні організації нічого не коментують
🤣😂😁
Продовжуйте надалі. Бухайте бояру по сараях у замизганих "тєльниках". Тьху на вас слимакі ганебні, нечіпори задріпані.
У тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух на аеродромі
Місцеві жителі підтвердили факт удару по базі рашистів
У Мелітополі сьогодні, 31 липня, пролунав потужний вибух. Про це https://t.me/riamelitopol/63319 повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь».
За інформацією видання, яку підтвердили мешканці захопленого міста, вибух стався на аеродромі Мелітополя, де рашистські окупанти облаштували собі базу.
Після вибуху люди спостерігали у небі над аеродромом хмару диму.
Місцеві жителі раніше повідомляли, що через деякий час після попереднього удару по мелітопольському аеродрому окупанти почали відновлювати злітно-посадкову смугу, аби використовувати її для власних літаків. Імовірно, саме туди і був спрямований удар Збройних сил України.
Подивіться Гугл меп👿
але й руснявим там не місце !!!
Знайшли чим хвалитися!
PS: На фото листячко накидане, але вікна з неушкодженими кондишенами стоять. На вікні другого поверху, що праворуч від дерева добре видно що скло ціле.