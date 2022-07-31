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Новини Війна
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200 морпіхів 810-ї бригади Чорноморського флоту РФ відмовилися повертатись на війну в Україну, - Скібіцький

чф,рф

Близько двохсот військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії відмовилися повертатись на війну в Україну.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Що стало негативним для російського командування? Те, що близько двохсот військовослужбовців 810-ої бригади відмовилися знову повертатися територію півдня України. І це виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні. Але всупереч цьому, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни та веде бойові дії. Але це вже зовсім інші батальйонно-тактичні групи ніж ті, які були на початку", - сказав Скібіцький.

За його словами, бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, "вони на сьогодні відсутні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не може усунути загрозу Чорноморському флоту, - британська розвідка

"По-друге, сама 810-та бригада, і її основне завдання - це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується", - наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, принаймні з середини липня спостерігається зростання втрат серед старших офіцерів армії РФ.

За даними української розвідки, російська армія через серйозні втрати особового складу в Україні зіткнулася з браком офіцерів. Щоб заповнити вакансії, в окупаційному війську масово надають сержантам офіцерське звання "молодший лейтенант".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 830 осіб, 223 літаки, 190 гелікоптерів, 1 763 танки та 4 004 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ліквідація (3973) Чорноморський флот рф (625) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+33
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31.07.2022 13:41
+17
Редкое ху@ло . Во все времена .
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31.07.2022 13:43
+13
Зелю теж називали в школі окурком. Совпадєніє?
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31.07.2022 13:46
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А ще ідея, хто відмовляється, хай регаються на якомусь сайті, і їм якась кіпійка пада, ця пасивна протидія хай з заходу заходе
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31.07.2022 13:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QRyoXDGrAJA&ab_channel=%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%99 Коли закінчиться війна та помре путін: прогноз дніпровської ясновидиці
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31.07.2022 13:43 Відповісти
оплачивать террористов?
Хер им.
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31.07.2022 14:58 Відповісти
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31.07.2022 13:41 Відповісти
Редкое ху@ло . Во все времена .
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31.07.2022 13:43 Відповісти
Зелю теж називали в школі окурком. Совпадєніє?
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31.07.2022 13:46 Відповісти
ЗЕблоида называли - Чинарик
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31.07.2022 14:08 Відповісти
а також Скруджом
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01.08.2022 08:21 Відповісти
Учились вместе?
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31.07.2022 14:44 Відповісти


Що, Ванятка, дуже любиш лизнути зебІлам?

Якщо Порошенко так турбує, спробуй, як радили в старому анекдоті про Гондурас, не чухати, може попустить.

А краще - дуй за пАрєбрік, в чєбурнет, до братів по "розуму.
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31.07.2022 16:25 Відповісти


Що, недолуге, правда не подобається?

В дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?

Як і до всіх трольків з першого разу не доходить - дуй запАрєбрік та не відсвічуй тут.
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01.08.2022 00:23 Відповісти
Яке промовисте число. Не хочуть бути двохсотими.
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31.07.2022 13:44 Відповісти
Вопрос времени . В их колонии тоже рванет .
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31.07.2022 13:46 Відповісти
///
Схожий на смерть більше, ніж зазвичай: хворобливий вигляд ***** в Пітері (відео)

Такий епітет путін отримав після появи в мережі https://t.me/rian_ru/172750 відео його прогулянки з міністром оборони рф сергієм шойгу і дочкою останнього - Ксенією по набережній Санкт-Петербурга. Як відомо, 31 липня на Кронштадті глава Кремля був вимушений приймати військовий парад кораблів на честь Дня військово-морського флоту рф.






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31.07.2022 13:45 Відповісти
одна із копій. скоріше всього пуйло відсутній зовсім, або десь із зміненим виглядом сидить в комфортній Європі.
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31.07.2022 13:58 Відповісти
все можливо...
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31.07.2022 14:13 Відповісти
Хода у х*йла-чуваша як у туфлях на високих пiдборах..
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31.07.2022 14:34 Відповісти
не може бути, що є рашисти з розумом?
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31.07.2022 13:45 Відповісти
Якого хуана допис проілюстровано фото з прапором військового формування окупанта? Та ще й на тлі колорадської стрічки?
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31.07.2022 13:49 Відповісти
Ха..Скоро кацапи тільки за те,що прийшов у військомат будуть "капітана" присвоювати.
Соціальний ліфт ****.
Закінчив школу-прийшов у військомат і ти уже ахвіцер.Зразу видають посвідчення і чорний целофановий мішок.
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31.07.2022 13:50 Відповісти
А шо такое?
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31.07.2022 13:50 Відповісти
Жити хочеться?
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31.07.2022 13:55 Відповісти
Украинских опарышей не хотят кормить .
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31.07.2022 14:05 Відповісти
Всего 200 отказалось? так там еще идиотов "паваивать" хватает.и желающих получить ладу-калину тоже,страна идиотов!
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31.07.2022 13:56 Відповісти
то всі, що залишилися на той час живими
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31.07.2022 14:24 Відповісти
А чого це тільки молодшого лейтенанта? Відразу давайте хенерала.
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31.07.2022 14:01 Відповісти
Якщо можна відмовитися,то інші дали згоду...
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31.07.2022 14:03 Відповісти
Хай скоріше здохне Пуйло. І прямо на саме дно Пекла. Чекаю не дочекаюсь пляшку гарного коньяка розкоркувати.
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31.07.2022 14:04 Відповісти
Потвори не бажають здохнути за куйл
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31.07.2022 14:12 Відповісти
Судя по сводкам Генштаба о потерях врага 200 обстрелянных отказников приблизили окончание войны на 1 день. Так что новость хорошая
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31.07.2022 14:17 Відповісти
Навіщо це інформація в цій країні повно дерьма яке йде на війну чи йих отказ якось вліяе на хід війни ? ні
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31.07.2022 14:36 Відповісти
Що таке "аналітика" - знаєш? Ти думаєш - в аналітичних підрозділах ФСБ залишилися лише ідіоти? Така інформація - це аналітичні дані, на підставі яких (та багатьох інших) робиться аналіз поточної обстановки та робляться прогнози на майбутнє Інша справа - як ці прогнози оцінюють "нагорі" Що таке - "ігнорування прогнозів" владою, наш народ відчув у 1941 році Про 2022 рік нічого казать не буду, бо впевнений - "ігнорування там було з іншої причини - "Блазень" з д"Єрмаком ціцеспрямовано вели країну до поразки і капітуляції
А аналіз настроїв кадрових військових та резервістів дає інформацію про відношення цих категорій до війни Якщо негативне відношення буде переважувать, то слід почать пошуки виходу з війни
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31.07.2022 15:23 Відповісти
От такої, а родичі-рюцкіє у них без посмертного авто залишилися, мо ще хто і передумає з матросікаф…..
Усе ж калину-ладу рідня отримає за їх смерть!!
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31.07.2022 16:48 Відповісти
Десь на днях бачила відео, де у літаку в Туву відправилась туєва хуча 200. Мені стало цікаво у подробицях, що ж там у цій Туві, що стільки охочих їхати вбивати украінський народ за гроші.

Подивилась відео Варламова про Кизил і все зрозуміла. Я думала, що страшніше за бурятів вже нікого немає, як з'ясувалось є - це тувінці.
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01.08.2022 03:22 Відповісти
 
 