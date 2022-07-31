200 морпіхів 810-ї бригади Чорноморського флоту РФ відмовилися повертатись на війну в Україну, - Скібіцький
Близько двохсот військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії відмовилися повертатись на війну в Україну.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Що стало негативним для російського командування? Те, що близько двохсот військовослужбовців 810-ої бригади відмовилися знову повертатися територію півдня України. І це виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні. Але всупереч цьому, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни та веде бойові дії. Але це вже зовсім інші батальйонно-тактичні групи ніж ті, які були на початку", - сказав Скібіцький.
За його словами, бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, "вони на сьогодні відсутні".
"По-друге, сама 810-та бригада, і її основне завдання - це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується", - наголосив представник ГУР.
Нагадаємо, принаймні з середини липня спостерігається зростання втрат серед старших офіцерів армії РФ.
За даними української розвідки, російська армія через серйозні втрати особового складу в Україні зіткнулася з браком офіцерів. Щоб заповнити вакансії, в окупаційному війську масово надають сержантам офіцерське звання "молодший лейтенант".
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Хер им.
Що, Ванятка, дуже любиш лизнути зебІлам?
Якщо Порошенко так турбує, спробуй, як радили в старому анекдоті про Гондурас, не чухати, може попустить.
А краще - дуй за пАрєбрік, в чєбурнет, до братів по "розуму.
Що, недолуге, правда не подобається?
В дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
Як і до всіх трольків з першого разу не доходить - дуй запАрєбрік та не відсвічуй тут.
Схожий на смерть більше, ніж зазвичай: хворобливий вигляд ***** в Пітері (відео)
Такий епітет путін отримав після появи в мережі https://t.me/rian_ru/172750 відео його прогулянки з міністром оборони рф сергієм шойгу і дочкою останнього - Ксенією по набережній Санкт-Петербурга. Як відомо, 31 липня на Кронштадті глава Кремля був вимушений приймати військовий парад кораблів на честь Дня військово-морського флоту рф.
Соціальний ліфт ****.
Закінчив школу-прийшов у військомат і ти уже ахвіцер.Зразу видають посвідчення і чорний целофановий мішок.
А аналіз настроїв кадрових військових та резервістів дає інформацію про відношення цих категорій до війни Якщо негативне відношення буде переважувать, то слід почать пошуки виходу з війни
Усе ж калину-ладу рідня отримає за їх смерть!!
Подивилась відео Варламова про Кизил і все зрозуміла. Я думала, що страшніше за бурятів вже нікого немає, як з'ясувалось є - це тувінці.