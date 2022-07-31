200 морпіхів 810-ї бригади Чорноморського флоту РФ відмовилися повертатись на війну в Україну, - Скібіцький

Близько двохсот військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії відмовилися повертатись на війну в Україну.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Що стало негативним для російського командування? Те, що близько двохсот військовослужбовців 810-ої бригади відмовилися знову повертатися територію півдня України. І це виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні. Але всупереч цьому, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни та веде бойові дії. Але це вже зовсім інші батальйонно-тактичні групи ніж ті, які були на початку", - сказав Скібіцький.

За його словами, бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, "вони на сьогодні відсутні".

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"По-друге, сама 810-та бригада, і її основне завдання - це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується", - наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, принаймні з середини липня спостерігається зростання втрат серед старших офіцерів армії РФ.

За даними української розвідки, російська армія через серйозні втрати особового складу в Україні зіткнулася з браком офіцерів. Щоб заповнити вакансії, в окупаційному війську масово надають сержантам офіцерське звання "молодший лейтенант".

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