Через обстріли знищено 30-40 тис. тонн зернових у Запорізькій області. Востаннє ниви так палали в часи Другої світової, - Старух

Унаслідок російських обстрілів у Запорізькій області знищено орієнтовно 30-40 тисяч т зернових культур.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у інтерв‘ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 липня в Запорізькому районі внаслідок обстрілу та підпалу в 15 сільгосппідприємствах пошкоджені пожежами зернові культури на площі 1561,63 га, у Пологівському районі в 13 сільгосппідприємствах на площі 8132 га. Всього пошкоджено - 9693,63 га. Це досить велика цифра. Орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових. Приблизні збитки тільки по цьому питанню - 340 мільйонів гривень. Останній раз українські ниви так палали в часи навали німецьких нацистів. Зараз їх палять рашистські", і сказав він.

При цьому Старух уточнив, що росіяни також вивозять за кордон вкрадене в Україні зерно через захоплений Бердянський морський торговельний порт.

"Спочатку використовували (Бердянський порт. - Ред.) для розвантаження військової техніки, боєприпасів. Загалом використовують із військовою метою. Також вивозять за кордон вкрадене в Україні зерно. Наприклад, у червні було вивезено сім тисяч тонн пшениці", – зазначив він.

Водночас Старух запевнив, що в Запорізькій області буде зібрано нормальний урожай - до 700 тисяч тонн на неокупованій частині. "Зараз зерно є, область буде з хлібом, запаси цього року забезпечено", - запевнив керівник ЗОВА.

При цьому він уточнив, що торік зібрали п'ять мільйонів тонн зернових по всій області. Старух розповів, що основна аграрна частина в області знаходиться на лінії зіткнення або за нею. За його словами, там російські війська просто крадуть або купують зернові культури "за копійки".

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"Зважаючи на поточну ситуацію, виникає питання, що буде з посівною кампанією наступного року. Ми можемо зіштовхнутися з тим, що люди не просто не матимуть мотивації, але і фізично на матимуть ресурсів, щоб це зробити. Тоді виникнуть питання із забезпеченням населення зерновою групою продовольства", - резюмував голова ЗОВА.