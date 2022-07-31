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Новини Війна
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Через обстріли знищено 30-40 тис. тонн зернових у Запорізькій області. Востаннє ниви так палали в часи Другої світової, - Старух

зерно

Унаслідок російських обстрілів у Запорізькій області знищено орієнтовно 30-40 тисяч т зернових культур.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у інтерв‘ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 липня в Запорізькому районі внаслідок обстрілу та підпалу в 15 сільгосппідприємствах пошкоджені пожежами зернові культури на площі 1561,63 га, у Пологівському районі в 13 сільгосппідприємствах на площі 8132 га. Всього пошкоджено - 9693,63 га. Це досить велика цифра. Орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових. Приблизні збитки тільки по цьому питанню - 340 мільйонів гривень. Останній раз українські ниви так палали в часи навали німецьких нацистів. Зараз їх палять рашистські", і сказав він.

При цьому Старух уточнив, що росіяни також вивозять за кордон вкрадене в Україні зерно через захоплений Бердянський морський торговельний порт.

"Спочатку використовували (Бердянський порт. - Ред.) для розвантаження військової техніки, боєприпасів. Загалом використовують із військовою метою. Також вивозять за кордон вкрадене в Україні зерно. Наприклад, у червні було вивезено сім тисяч тонн пшениці", – зазначив він.

Водночас Старух запевнив, що в Запорізькій області буде зібрано нормальний урожай - до 700 тисяч тонн на неокупованій частині. "Зараз зерно є, область буде з хлібом, запаси цього року забезпечено", - запевнив керівник ЗОВА.

При цьому він уточнив, що торік зібрали п'ять мільйонів тонн зернових по всій області. Старух розповів, що основна аграрна частина в області знаходиться на лінії зіткнення або за нею. За його словами, там російські війська просто крадуть або купують зернові культури "за копійки".

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"Зважаючи на поточну ситуацію, виникає питання, що буде з посівною кампанією наступного року. Ми можемо зіштовхнутися з тим, що люди не просто не матимуть мотивації, але і фізично на матимуть ресурсів, щоб це зробити. Тоді виникнуть питання із забезпеченням населення зерновою групою продовольства", - резюмував голова ЗОВА.

Автор: 

зерно (3121) пожежа (4341) збитки (1431) Запорізька область (3642) зернові (1237) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+5
73% вірять що в Україні є геніальний лідер всіх часів який всім як "азовцям" гарантував життя та повернення з полону..
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31.07.2022 14:01
+3
А зараз іде третя світова.
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31.07.2022 13:53
+3
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 13:56
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А зараз іде третя світова.
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31.07.2022 13:53 Відповісти
Хто це вам сказав? Якщо це була б Третя світова, то проти кацапів воювала б не тільки Україна, а і інші країни, і військові дії були б не тільки на території України.
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31.07.2022 14:31 Відповісти
Турция ещё верит этому у@бищу ?
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31.07.2022 13:55 Відповісти
Туреччина буде мати профіт в любому випадку, а чи з українським чи без її не цікавить, бо рашка буде гнати тепер безперешкодно своє.
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31.07.2022 14:14 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 13:56 Відповісти
73% вірять що в Україні є геніальний лідер всіх часів який всім як "азовцям" гарантував життя та повернення з полону..
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31.07.2022 14:01 Відповісти
Під час другої світової? Так зараз гірше ніж друга світова. Нацисти? Так, вішали та вбивали активістів, комуністів, партизанів, бували випадки гвалтування жінок. А рашисти кацапсячі гірші фашистів, навіть дітей гвалтують
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31.07.2022 14:06 Відповісти
Вони це роблять з нами тому, що ми не робемо це з ними.
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31.07.2022 14:24 Відповісти
Я досить старий,68 р,застав багатьох учасників другої світової.
Так от,тоді хліб палили зовсім не німці,а совєти,типу щоб німцям не дісталось.Німці не голодували,а от населення прирікали на голодну смерть.
Історія првторюється.
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31.07.2022 16:52 Відповісти
Рашці зняли обмеження на зерно і добрива, тепер вони будуть у нас знищувати врожай , щоб не було на продаж. Щоб ще не вийшло, що все зерно вивезуть, а з нового врожаю буде тільки попіл, бо в держрезерві миші Зелі всі запаси зжерли.
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31.07.2022 14:17 Відповісти
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31.07.2022 14:17 Відповісти
 
 