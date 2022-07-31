Через обстріли знищено 30-40 тис. тонн зернових у Запорізькій області. Востаннє ниви так палали в часи Другої світової, - Старух
Унаслідок російських обстрілів у Запорізькій області знищено орієнтовно 30-40 тисяч т зернових культур.
Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у інтерв‘ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 липня в Запорізькому районі внаслідок обстрілу та підпалу в 15 сільгосппідприємствах пошкоджені пожежами зернові культури на площі 1561,63 га, у Пологівському районі в 13 сільгосппідприємствах на площі 8132 га. Всього пошкоджено - 9693,63 га. Це досить велика цифра. Орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових. Приблизні збитки тільки по цьому питанню - 340 мільйонів гривень. Останній раз українські ниви так палали в часи навали німецьких нацистів. Зараз їх палять рашистські", і сказав він.
При цьому Старух уточнив, що росіяни також вивозять за кордон вкрадене в Україні зерно через захоплений Бердянський морський торговельний порт.
"Спочатку використовували (Бердянський порт. - Ред.) для розвантаження військової техніки, боєприпасів. Загалом використовують із військовою метою. Також вивозять за кордон вкрадене в Україні зерно. Наприклад, у червні було вивезено сім тисяч тонн пшениці", – зазначив він.
Водночас Старух запевнив, що в Запорізькій області буде зібрано нормальний урожай - до 700 тисяч тонн на неокупованій частині. "Зараз зерно є, область буде з хлібом, запаси цього року забезпечено", - запевнив керівник ЗОВА.
При цьому він уточнив, що торік зібрали п'ять мільйонів тонн зернових по всій області. Старух розповів, що основна аграрна частина в області знаходиться на лінії зіткнення або за нею. За його словами, там російські війська просто крадуть або купують зернові культури "за копійки".
"Зважаючи на поточну ситуацію, виникає питання, що буде з посівною кампанією наступного року. Ми можемо зіштовхнутися з тим, що люди не просто не матимуть мотивації, але і фізично на матимуть ресурсів, щоб це зробити. Тоді виникнуть питання із забезпеченням населення зерновою групою продовольства", - резюмував голова ЗОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так от,тоді хліб палили зовсім не німці,а совєти,типу щоб німцям не дісталось.Німці не голодували,а от населення прирікали на голодну смерть.
Історія првторюється.