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Новини Війна Російська агресія
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Гуманітарна ситуація катастрофічна – тіла загиблих досі не прибрали: Гайдай про окуповану Луганщину

луганщина,гайдай

На Луганщині окупанти карають незгодних з їх політикою. В одному з міст люди почали хворіти на інфекційне захворювання.

Про це повідомив в ефірі "Єдиних новин" голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на окупованій території області росіяни застосовують каральні заходи до тих, хто не погоджується з окупаційним  режимом. Гуманітарна ситуація в регіоні катастрофічна, говорить очільник області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроби просунутися вглиб окупанти підтримують авіаударами. Наступ ворога відбито на декількох напрямках на межі Луганщини та Донеччини, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Відомо, що тіла загиблих досі ніхто не прибрав з вулиць та з прибудинкової території. У Сєверодонецьку поширюється інфекція. Причиною захворюваності може бути споживання людьми води зі свердловин, куди потрапили продукти розкладу органіки. В той же час в місто окупанти завезли пересувний телевізор, що показувати місцевим пропагандистські матеріали.

окупація (6717) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Alexander Kovalenko @zloy_odessit
За 5 месяцев войны в Украине российская армия потеряла 952 офицера. И это антирекорд! Ни одна армия в мире, ни в одной из современных войн ещё не теряла за столь короткий срок такого количества генералов, полковников и прочих офицеров. Но, совершенству не может быть предела!
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31.07.2022 14:10 Відповісти
Російських офіцерів більшовики знищили після свого перевороту. Зараз це зброд без честі і совісті.
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31.07.2022 14:16 Відповісти
Ніфіга. Багацько офіцерів самі перейшли до більшовиків- за гроші, або обіцянки кар'єри, або в тих кого родичів брали заручниками, але були і ідейні. Адже сам більшовизм з початку був ідеєю інтелігенції- так само як і декабристи... Селянам не було часу слухати всю ту агітацію... То вже пізніше, коли перша світова всім набридла, у населення на руках повно зброї, а в тилу агітатори розповідають про зраду і "баригу на крові"...
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31.07.2022 18:13 Відповісти
Асвабадітєлі прийшли, щастя принесли.
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31.07.2022 14:13 Відповісти
с телевизором легче
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31.07.2022 14:27 Відповісти
В мого друга батько потрапив в полон пораненим в обідві руки на переправі під тою самою Білогорівкою де були оті розпіарені понтони рашистів і ота "курська дуга"...
В рашиських телеграм каналах друг знайшов вже труп батька з діркою в голові (мабуть добили) з підписом що це труп з під Лиману.
Потім ще раз той самий труп з іншого ракурсу в іншій групі, вже через місяць.
Походу він з 10 травня там і зараз серед сосен лежить... А командування 58-ї продовжує казати що він пропав безвісти, хоча ті хто потрапив в полон разом з ним- вже повернулись по обміну і підтвердили що на труп на фото- це він...
З москалів сміємось, а у самих відношення не краще
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31.07.2022 18:09 Відповісти
 
 