Гуманітарна ситуація катастрофічна – тіла загиблих досі не прибрали: Гайдай про окуповану Луганщину
На Луганщині окупанти карають незгодних з їх політикою. В одному з міст люди почали хворіти на інфекційне захворювання.
Про це повідомив в ефірі "Єдиних новин" голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на окупованій території області росіяни застосовують каральні заходи до тих, хто не погоджується з окупаційним режимом. Гуманітарна ситуація в регіоні катастрофічна, говорить очільник області.
Відомо, що тіла загиблих досі ніхто не прибрав з вулиць та з прибудинкової території. У Сєверодонецьку поширюється інфекція. Причиною захворюваності може бути споживання людьми води зі свердловин, куди потрапили продукти розкладу органіки. В той же час в місто окупанти завезли пересувний телевізор, що показувати місцевим пропагандистські матеріали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За 5 месяцев войны в Украине российская армия потеряла 952 офицера. И это антирекорд! Ни одна армия в мире, ни в одной из современных войн ещё не теряла за столь короткий срок такого количества генералов, полковников и прочих офицеров. Но, совершенству не может быть предела!
В рашиських телеграм каналах друг знайшов вже труп батька з діркою в голові (мабуть добили) з підписом що це труп з під Лиману.
Потім ще раз той самий труп з іншого ракурсу в іншій групі, вже через місяць.
Походу він з 10 травня там і зараз серед сосен лежить... А командування 58-ї продовжує казати що він пропав безвісти, хоча ті хто потрапив в полон разом з ним- вже повернулись по обміну і підтвердили що на труп на фото- це він...
З москалів сміємось, а у самих відношення не краще