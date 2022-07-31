Гуманітарна ситуація катастрофічна – тіла загиблих досі не прибрали: Гайдай про окуповану Луганщину

На Луганщині окупанти карають незгодних з їх політикою. В одному з міст люди почали хворіти на інфекційне захворювання.

Про це повідомив в ефірі "Єдиних новин" голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на окупованій території області росіяни застосовують каральні заходи до тих, хто не погоджується з окупаційним режимом. Гуманітарна ситуація в регіоні катастрофічна, говорить очільник області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроби просунутися вглиб окупанти підтримують авіаударами. Наступ ворога відбито на декількох напрямках на межі Луганщини та Донеччини, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Відомо, що тіла загиблих досі ніхто не прибрав з вулиць та з прибудинкової території. У Сєверодонецьку поширюється інфекція. Причиною захворюваності може бути споживання людьми води зі свердловин, куди потрапили продукти розкладу органіки. В той же час в місто окупанти завезли пересувний телевізор, що показувати місцевим пропагандистські матеріали.