З березня окупанти захопили в заручники 453 людини у Запорізькій області, близько 200 - досі в полоні, - Старух

На тимчасово окупованій території Запорізької області 191 українець перебуває в заручниках у російських військових.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у інтерв‘ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Із березня російські війська захопили в заручники 453 (станом на 30 липня. - ред.) людини на території Запорізької області. Це не військовополонені, це заручники", - зазначив Старух.

Керівник ЗОВА уточнив, що 191 із 453 досі утримується в неволі: шестеро представників місцевої влади, 13 підприємців, 27 керівників підприємств, установ, закладів, організацій. "Вони не звільнені. Їх саджають у підвали, б‘ють струмом, знущаються, вимагають гроші, тиснуть на родини, погрожують викраденням дітей", - розповів він.

Старух додав, що п‘ятеро неповнолітніх також стали заручниками російських загарбників. За його словами, трьох уже звільнили, двох ще ні. "росіяни просто ведуть терористичну діяльність. Тих людей, яких утримують тимчасово на день чи два, погрожуючи, вимагаючи - їх узагалі тисячі", – наголосив голова адміністрації.

Він зауважив, що такі громадяни є не військовополоненими, а заручниками. Попри це, за його словами, кілька десятків із них вдалося визволити за процедурою обміну. Однак останнім часом таких обмінів немає.

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Крім того, Старух поінформував, що, за наявною інформацією, росіяни утримують заручників на території України - "частину вивозили в Донбас, частину в Крим".

Водночас він повідомив, що підтвердження інформації щодо примусової депортації громадян наразі немає.