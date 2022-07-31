УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 294 208

Папа Римський Франциск про війну в Україні: "Єдиною раціональною річчю, яку слід зробити, було б зупинитися та вести переговори"

франциск

Папа Римський Франциск запевнив, що постійно молиться за народ України, що страждає від військової агресії, побажавши, аби мудрість надихнула конкретні кроки до миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

Після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю, 31 липня, папа Франциск нагадав про те, що напередодні повернувся із Апостольської подорожі в Канаду. І хоч детальніше про це має намір поговорити пізніше, під час загальної аудієнції, він використав нагоду, щоби подякувати всім причетним до організації та проведення цього "покаянного паломництва", починаючи від цивільної влади, провідників корінних народів і єпископів. Окрему подяку він склав також тим, хто супроводив його молитвами.

"Також і під час подорожі я ніколи не переставав молитися за багатостраждальний український народ, що зазнає агресії, просячи в Бога звільнити його від бича війни. Якщо об’єктивно подивитися на дійсність, беручи до уваги шкоду, яку кожен день війни завдає цьому народові, але також і всьому світові, єдиною раціональною річчю, яку слід зробити, було б зупинитися та вести переговори. Нехай же мудрість надихне конкретні кроки миру", – додав Франциск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маю велике бажання поїхати до Києва, - Папа Римський Франциск

Автор: 

Папа Римський (322) Папа Франциск (196)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+65
Іди на
показати весь коментар
31.07.2022 15:41
+64
Пусть этот Иуда, лучше расскажет
- сколько бабла Путлер держит в банке Ватикана?
показати весь коментар
31.07.2022 15:42
+58
Папа Римський Франциск, йди за курсом воєнного корабля
показати весь коментар
31.07.2022 15:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
на пап римських навмисне найтупіших обирають чи це вони просто грають таку роль?
показати весь коментар
31.07.2022 22:14 Відповісти
Ещё один беспомощный, безмозглый, старый идиот.
показати весь коментар
31.07.2022 22:16 Відповісти
До речі - з якого дива у нас його називають "папа"? Адже в перекладі це означає батько. Так і називати - батько римський
показати весь коментар
31.07.2022 22:17 Відповісти
З крокодилом, який намагається відхопити вам ногу, не домовляються. ©
показати весь коментар
31.07.2022 22:19 Відповісти
Нічого дивного... Він же німець, а це - майже діагноз.
показати весь коментар
31.07.2022 23:23 Відповісти
Він аргентинець
показати весь коментар
01.08.2022 01:03 Відповісти
Деменція?
Альцгеймер?
показати весь коментар
01.08.2022 00:59 Відповісти
це не деменція, а перевірка вашого ставлення до подальших маневрів кремля
показати весь коментар
01.08.2022 08:28 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 