Папа Римський Франциск про війну в Україні: "Єдиною раціональною річчю, яку слід зробити, було б зупинитися та вести переговори"

Папа Римський Франциск запевнив, що постійно молиться за народ України, що страждає від військової агресії, побажавши, аби мудрість надихнула конкретні кроки до миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

Після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю, 31 липня, папа Франциск нагадав про те, що напередодні повернувся із Апостольської подорожі в Канаду. І хоч детальніше про це має намір поговорити пізніше, під час загальної аудієнції, він використав нагоду, щоби подякувати всім причетним до організації та проведення цього "покаянного паломництва", починаючи від цивільної влади, провідників корінних народів і єпископів. Окрему подяку він склав також тим, хто супроводив його молитвами.

"Також і під час подорожі я ніколи не переставав молитися за багатостраждальний український народ, що зазнає агресії, просячи в Бога звільнити його від бича війни. Якщо об’єктивно подивитися на дійсність, беручи до уваги шкоду, яку кожен день війни завдає цьому народові, але також і всьому світові, єдиною раціональною річчю, яку слід зробити, було б зупинитися та вести переговори. Нехай же мудрість надихне конкретні кроки миру", – додав Франциск.

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