УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 574 49

Міноборони гарантує виробникам популярність, як у Beyonce, у разі надання зброї Україні: "Перевірено HIMARS і Bayraktar"

міноборони

Міноборони України креативно закликає виробників зброї до співпраці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер-акаунт відомства.

"Ви є виробником сучасної зброї та хочете, щоб ваша продукція була такою ж безмежно та безстроково популярною, як Beyonce (американська виконавиця в стилі R&B, акторка, дизайнерка. - Ред.)? Надайте її Україні. Успіх гарантовано. Перевірено HIMARS і Bayraktar", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки західній зброї Україна знову може переломити хід війни, - The Washington Post

Міноборони гарантує виробникам популярність, як у Beyonce, у разі надання зброї Україні: Перевірено HIMARS і Bayraktar 01

Автор: 

Міноборони (7413) зброя (7477) Байрактар (192) HIMARS (309)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
А Ольху, Нептун и Гром наше МО не хочет прорекламировать своими гавнокреативщиками, которых лучше под Бахмут направить, повоевать немножко?.. Очень много людей у нас занимается ерундой сидя на зарплате из бюджета
показати весь коментар
31.07.2022 16:41
+24
Нееее, не хочет. Потому что бубочка ругается. Все перечисленные тобой ракеты были разработаны при Порохе, а для бубочки это не кошерно.
показати весь коментар
31.07.2022 17:13
+21
Звісно це не привід радіти війні, але так і є, ми полігон для реклами американської зброї і антиреклами кацапської "армії"
показати весь коментар
31.07.2022 16:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно це не привід радіти війні, але так і є, ми полігон для реклами американської зброї і антиреклами кацапської "армії"
показати весь коментар
31.07.2022 16:36 Відповісти
А Ольху, Нептун и Гром наше МО не хочет прорекламировать своими гавнокреативщиками, которых лучше под Бахмут направить, повоевать немножко?.. Очень много людей у нас занимается ерундой сидя на зарплате из бюджета
показати весь коментар
31.07.2022 16:41 Відповісти
Может на шашлыки на 9 мая?
Если бы ЗЕнелох занимался армией а не ерундой,то и войны не было.
показати весь коментар
31.07.2022 16:53 Відповісти
Нееее, не хочет. Потому что бубочка ругается. Все перечисленные тобой ракеты были разработаны при Порохе, а для бубочки это не кошерно.
показати весь коментар
31.07.2022 17:13 Відповісти
Чувак, ты не поверишь - хочет. Но есть несколько но. Серьезных НО.
1. Оружие нужно на вчера. А на изготовление своего оружия нужно месяца два. При этом нужно учитывать возможность прилетов, саботажа и т.д.
2. При этом ихнее оружие дается бесплатно. Т.е. конечно платно, но платить нужно будет не сейчас, а потом. И только после победы. А за комплектующими к нашему оружию нужно платить живыми деньгами.
ЗЫ. Если ты сможешь оплатить изготовление БК на один день работы Ольхи, то прорекламируют не только Ольху, но и тебя лично.
ЗЗЫ. А вообще нужно думать, что пишешь.
-------------------------------------------
Я сейчас тебе скажу одну вещь. В случае переноса боевых действий на територию раши, будут работать именно нашим оружием. А то может прилететь не только от рашистов, но и от американцев. Кстати, кто сказал, что обстрел прифронтовых областей раши уже не ведется нашим оружием?
показати весь коментар
31.07.2022 20:07 Відповісти
>А на изготовление своего оружия нужно месяца два
чоловіче, ти не цирюльник часом? чи може пиріжки печеш?
показати весь коментар
31.07.2022 20:20 Відповісти
ти відкіля такий ******** авдвокат взявся,по перше УЖЕ ПРОЙШЛО МАЙЖЕ ПІВРОКУ,по друге бабки є,бо на якусь ***** типа тепличок є 11млрд гривасів,собі на зарплати теж гроші є,а на нашу зброю **** нема,ніхуя не попутав?
показати весь коментар
31.07.2022 21:08 Відповісти
Міноборони України-респект...
показати весь коментар
31.07.2022 16:41 Відповісти
за що? за те що немає елементарного,чи за те що вони не можуть євакуювати заводи ОПК для відновлення виробництва нашої зброї,і зробили тим самим ЗСУ повністю залежними від поставок ззовні?
показати весь коментар
31.07.2022 16:48 Відповісти
Саша постійно "респектує" в коментарях практично до кожної новини, іноді коли навіть і нема за що.
показати весь коментар
31.07.2022 17:17 Відповісти
І куди їх саме треба було евакуювати , пане військовий експерт ? В яку точку України не долітають кацапські ракети ?
показати весь коментар
31.07.2022 17:30 Відповісти
в Закарпаття
показати весь коментар
31.07.2022 18:05 Відповісти
В Закарпаття ракети дістають аж бігом . Хоча Пуйло за весь час війни било туди лише раз .
показати весь коментар
31.07.2022 20:09 Відповісти
В Польшу, Германию
показати весь коментар
31.07.2022 18:19 Відповісти
пердло дуркаш,навіть зараз є заводи оборонки які мають підземні цеха,але тобі то складно
показати весь коментар
31.07.2022 21:09 Відповісти
Вместо твоего респекта посмотри лучше выпуск видео № 280 от Юрия Швеца.
Напомню, МО - это снабжение и логистика для наших славных ВСУ. И не более того. А в нашей армии всеми военными операциями руководит гланокомандующий ВСУ Залужный и целая плеяда молодых и умных генералов.
показати весь коментар
31.07.2022 17:24 Відповісти
В МО много фашистских агентов. Да и при подготовке к войне и во время войны снабжение и логистику мы видели и видим по тому, что дают военным. Резникова и шайку рекламировать не нужно, с ними всё понятно. И креатив - днище. Не в тему вообще, как и зеленгский-криативщик
показати весь коментар
31.07.2022 18:24 Відповісти
Тоді нам замість Джей-Зи ще потрібен Ллойд Остін.
показати весь коментар
31.07.2022 16:41 Відповісти
А Бейонсе не проти використання свого іміджу? Креативник зі своєї кишені заплатить?
показати весь коментар
31.07.2022 16:43 Відповісти
думаю що позову не буде, красуня посеред найгарніших "хлопців" світу, Хаймарса та Байрактара
показати весь коментар
31.07.2022 16:50 Відповісти
до речі, F-35 належної реклами ще не має
показати весь коментар
31.07.2022 16:45 Відповісти
євреї уже давно його так пропіарили,що всі заможні європейські країни на нього або переходять або уже уклали контракти,а нам його все одно *** дадуть
показати весь коментар
31.07.2022 16:47 Відповісти
так, але війна з талібаном і сірія поруч не стоять
показати весь коментар
31.07.2022 16:53 Відповісти
вони літають в Іран і срати хотіли на його ППО
показати весь коментар
31.07.2022 16:57 Відповісти
одна надія на на ЗСУ, оборонпрома України наче не иснувало від слова зовсім, ганьба
показати весь коментар
31.07.2022 16:47 Відповісти
ця лиса ****** його прикінчила по суті...
показати весь коментар
31.07.2022 16:50 Відповісти
Мені здається світ не допомагає Україні. Він використовує війну в Україні лиш для реклами своєї зброї. То 6 хаймерсів дали, то 6 цезарів.

6 штук? ріллі? це дійсно військова допомога?

це те, що може переломиті хід війни?

в той час як у кацапів 1000 артилерійських установок.
показати весь коментар
31.07.2022 16:52 Відповісти
не сци кацап, мы и с рогатками рузькэ убивать будем
показати весь коментар
31.07.2022 17:52 Відповісти
ну що ж. може, вони дивляться на це ******** шапіто, боневтіка, єрмака, арахамію, стефанишина, гетьманцева, верещук, буданова і думають "бльооо, ну як ти їм щось дай, а вони візьмуть і здадуться" або а рашу це все відправлять.
показати весь коментар
31.07.2022 18:10 Відповісти
******* своей зрадой.
показати весь коментар
31.07.2022 19:00 Відповісти
Шкода, що з вітчизняних "виконавців", ми чуємо, тільки Стугна, Корсар і Нептун! Ну да, ще дороги хороші... були.,
показати весь коментар
31.07.2022 16:56 Відповісти
Як добре, що в центрі не Скумбрія.
показати весь коментар
31.07.2022 16:59 Відповісти
Дебіли ***…
показати весь коментар
31.07.2022 17:00 Відповісти
Ось у цьому сутність влади - НЕ ШПИГУНІВ ПОЗБАВЛЯТИСЯ А ПРО ПІАР ДБАТИ!!!
показати весь коментар
31.07.2022 17:06 Відповісти
Ото ж треба було у своїх виробників за копійки закупляти https://informnapalm.org/ua/chornyj-dyatel/ ЧОРНИЙ ДЯТЕЛ ніякого б і горя не знали, він якраз і "заточений" під нинішні реалії. Вихід з Крима прикривався б на 101%
показати весь коментар
31.07.2022 17:13 Відповісти
Это уровень дебилизма квартал95. У вас, курва, война или девки с ногами по окопам скочут? Какая, в дупу, Бейонсе,когда тысячи людей убиты?
показати весь коментар
31.07.2022 17:33 Відповісти
Да не, просто чувак решил изобразить креатив, хочет понравиться американцам, вот и припёр ее сюда. Ну квартал, чего с них возьмёшь..
показати весь коментар
31.07.2022 17:57 Відповісти
Тєма сісєк нє раскрьіта! Мінусую
показати весь коментар
31.07.2022 17:50 Відповісти
Краще б Єрмаків та Татарових познімали - найкраща замануха. Поки вони є, ніхто в великих об'ємах нам довіряти зброю не буде.
показати весь коментар
31.07.2022 18:21 Відповісти
**********
показати весь коментар
31.07.2022 18:26 Відповісти
Рєзніков, а це що таке???????????????

ПРОДАЖ ЗБРОЇ ЗЕЛ. ВЛАДОЮ.

КОМУ ВІЙНА, А КОМУ.......

Американські інспектори,які прибули з Пентагону,зробили перші перевірки наявності озброєння,що є в розпорядженні МО України і зразу ж виявили великі розбіжності в деяких видах озброєння між даними США і МОУ!!!

Зокрема,виявлена велика розбіжність між кількістю джавелінів і стінгерів,які передали США і які числяться в МОУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Пентагон передав 20% всіх запасів джавелінів і стінгерів,які були у них на складах!!!

Це -десятки тисяч обидвох видів самонавідних ракет.

А в МО України їх фігурує менше 2000

Куди ж заділися джавеліни і стінгери???

Рєзніков не забарився дати офіційну відповідь-лист на запит американських спецслужб.

Від написаного аж волосся дибки встає!!!



Рєзніков написав,що існує поправка 19-19 до українського закону про воєнний бюджет,в якій написано,що дозволяється ,не звертаючи на воєнний стан і воєнні дії в Україні,продавати залишки зброї, яка є в розпорядженні МО

В продажі цих "ЗАЛИШКІВ" фігурує національна воєнна компанія ТЕХІМПЕКС!!!

Отже, з 2021року по 2022рік,коли в Україні йде запекла війна з рашистами,під час воєнних дій було продано такий великий "ЗАЛИШОК" зброї за кордон,що його перелік зайняв 970 сторінок!!!

Постає питання!!!

Якщо були залишки зброї,чому Зеленський і інші члени уряду безперестанку закликали Захід щораз більше передавати зброї???

Чому завжди кричали до істерики,що американці і Європа передають мало зброї,що її не вистачає на фронті???

І в той же час продавали "залишки"???



Наявність залишків зброї не в'яжеться не тільки із режимом воєнного стану, а також із зведеннями з місць бойових дій в Україні!!!

Українські військові регулярно докладають про нестачу воєнної техніки і озброєння, а виявляється, що в МО України є "залишки",які продавались за кордон!!!
показати весь коментар
31.07.2022 18:34 Відповісти
нє, ну я все допускаю, може, це якась диверсія, але ж я сама бачу, що майже всі відео демонструють роботу Стугни і Ігли, а стінгерів роботу ми не бачили! і дронів-камікадзе майже не бачили!
показати весь коментар
31.07.2022 18:35 Відповісти
Огромное количество этих средств попало в руки РФ в виде трофеев, или было уничтожено на складах. Стингеров я видел только на видео несколько десятков в виде трофеев. Джавелинов, больше десяти пусковых установок, и наверное за сотню ТПК с ракетами.

Стингеры активно применяют формирования ЛДНР.
Джавелины им не понравились. Применяют Британские "Нлавы", или другие западные гранатомёты (их в Украине собрали настоящую коллекцию).

Дроны камикадзе в ВСУ применяют как своеобразный одноразовый разведовательный беспилотник.
показати весь коментар
31.07.2022 19:20 Відповісти
Гарне оформлення у зрадофілів. Тільки на правду зовсім не схоже.
показати весь коментар
31.07.2022 18:56 Відповісти
ну то поясни ******* чому грачів все іглою *******, давай висри нагора "мислю"
показати весь коментар
31.07.2022 21:12 Відповісти
Потому что на 1 Стингер приходится десять игл и соответственно вероятность что будет произведен выстрел стрелой в 10 раз выше?
показати весь коментар
31.07.2022 21:22 Відповісти
угугугу ******* знатна,беручи до уваги скільки тих стінгерів дали,одні німаки під тисячу дали а американці ТИСЯЧАМИ давали,і що не знайшлося для того героя-нацгвардійця зайвого стінгера,так і повірив.
показати весь коментар
01.08.2022 00:39 Відповісти
 
 