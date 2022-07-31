Міноборони гарантує виробникам популярність, як у Beyonce, у разі надання зброї Україні: "Перевірено HIMARS і Bayraktar"

Міноборони України креативно закликає виробників зброї до співпраці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер-акаунт відомства.

"Ви є виробником сучасної зброї та хочете, щоб ваша продукція була такою ж безмежно та безстроково популярною, як Beyonce (американська виконавиця в стилі R&B, акторка, дизайнерка. - Ред.)? Надайте її Україні. Успіх гарантовано. Перевірено HIMARS і Bayraktar", - йдеться у повідомленні.

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