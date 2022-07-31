Міноборони гарантує виробникам популярність, як у Beyonce, у разі надання зброї Україні: "Перевірено HIMARS і Bayraktar"
Міноборони України креативно закликає виробників зброї до співпраці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер-акаунт відомства.
"Ви є виробником сучасної зброї та хочете, щоб ваша продукція була такою ж безмежно та безстроково популярною, як Beyonce (американська виконавиця в стилі R&B, акторка, дизайнерка. - Ред.)? Надайте її Україні. Успіх гарантовано. Перевірено HIMARS і Bayraktar", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+37 дмитрий #513526
показати весь коментар31.07.2022 16:41
+24 Alex Tiger
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+21 Ярослав Викторович
показати весь коментар31.07.2022 16:36
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Если бы ЗЕнелох занимался армией а не ерундой,то и войны не было.
1. Оружие нужно на вчера. А на изготовление своего оружия нужно месяца два. При этом нужно учитывать возможность прилетов, саботажа и т.д.
2. При этом ихнее оружие дается бесплатно. Т.е. конечно платно, но платить нужно будет не сейчас, а потом. И только после победы. А за комплектующими к нашему оружию нужно платить живыми деньгами.
ЗЫ. Если ты сможешь оплатить изготовление БК на один день работы Ольхи, то прорекламируют не только Ольху, но и тебя лично.
ЗЗЫ. А вообще нужно думать, что пишешь.
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Я сейчас тебе скажу одну вещь. В случае переноса боевых действий на територию раши, будут работать именно нашим оружием. А то может прилететь не только от рашистов, но и от американцев. Кстати, кто сказал, что обстрел прифронтовых областей раши уже не ведется нашим оружием?
чоловіче, ти не цирюльник часом? чи може пиріжки печеш?
Напомню, МО - это снабжение и логистика для наших славных ВСУ. И не более того. А в нашей армии всеми военными операциями руководит гланокомандующий ВСУ Залужный и целая плеяда молодых и умных генералов.
6 штук? ріллі? це дійсно військова допомога?
це те, що може переломиті хід війни?
в той час як у кацапів 1000 артилерійських установок.
ПРОДАЖ ЗБРОЇ ЗЕЛ. ВЛАДОЮ.
КОМУ ВІЙНА, А КОМУ.......
Американські інспектори,які прибули з Пентагону,зробили перші перевірки наявності озброєння,що є в розпорядженні МО України і зразу ж виявили великі розбіжності в деяких видах озброєння між даними США і МОУ!!!
Зокрема,виявлена велика розбіжність між кількістю джавелінів і стінгерів,які передали США і які числяться в МОУ.
Від початку повномасштабного вторгнення Пентагон передав 20% всіх запасів джавелінів і стінгерів,які були у них на складах!!!
Це -десятки тисяч обидвох видів самонавідних ракет.
А в МО України їх фігурує менше 2000
Куди ж заділися джавеліни і стінгери???
Рєзніков не забарився дати офіційну відповідь-лист на запит американських спецслужб.
Від написаного аж волосся дибки встає!!!
Рєзніков написав,що існує поправка 19-19 до українського закону про воєнний бюджет,в якій написано,що дозволяється ,не звертаючи на воєнний стан і воєнні дії в Україні,продавати залишки зброї, яка є в розпорядженні МО
В продажі цих "ЗАЛИШКІВ" фігурує національна воєнна компанія ТЕХІМПЕКС!!!
Отже, з 2021року по 2022рік,коли в Україні йде запекла війна з рашистами,під час воєнних дій було продано такий великий "ЗАЛИШОК" зброї за кордон,що його перелік зайняв 970 сторінок!!!
Постає питання!!!
Якщо були залишки зброї,чому Зеленський і інші члени уряду безперестанку закликали Захід щораз більше передавати зброї???
Чому завжди кричали до істерики,що американці і Європа передають мало зброї,що її не вистачає на фронті???
І в той же час продавали "залишки"???
Наявність залишків зброї не в'яжеться не тільки із режимом воєнного стану, а також із зведеннями з місць бойових дій в Україні!!!
Українські військові регулярно докладають про нестачу воєнної техніки і озброєння, а виявляється, що в МО України є "залишки",які продавались за кордон!!!
Стингеры активно применяют формирования ЛДНР.
Джавелины им не понравились. Применяют Британские "Нлавы", или другие западные гранатомёты (их в Украине собрали настоящую коллекцию).
Дроны камикадзе в ВСУ применяют как своеобразный одноразовый разведовательный беспилотник.