Чубаров про начебто атаку ЗСУ на штаб ЧФ РФ: Росіянам слід приготуватися до вибухів житлових будинків, аналогічних тим, які влаштувала ФСБ РФ у 1999 році
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров не виключає, що після подій навколо штабу чорноморського флоту Росії у Севастополі росіянам варто приготуватися до провокацій з боку ФСБ.
Про це він написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За повідомленням російського гауляйтера окупованого Севастополя Развожаєва, "штаб чорноморського флоту росії" атакований безпілотником, який упав і вибухнув у його внутрішньому дворі. При цьому стверджується, що загиблих немає, але, мовляв, поранено 5 співробітників штабу. Повідомляється також, що російськими окупантами в Севастополі скасовано всі заплановані на сьогодні "святкові заходи, присвячені дню військово-морського флоту", - написав Чубаров.
За його словами, не виключається, що "атака" влаштована самими російськими окупантами як слушна причина для скасування заходів, присвячених дню військово-морського флоту Росії, "святковість" яких виглядала б сумнівною після знищення у квітні 2022 року Збройними силами України найбільшого флагманського військового корабля флоту Росії "москва", задля подальшої ескалації бойових дій Росії проти України.
У такому разі російському суспільству слід приготуватися до серії вибухів житлових будинків у містах Росії, аналогічних тому, які були влаштовані ФСБ РФ у вересні 1999 року у Буйнакську, Москві та Волгодонську, зазначив Чубаров.
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https://www.dsnews.ua/ukr/politics/rosiyanam-prividilos-shcho-ukrajinci-atakuvali-shtab-chornomorskogo-flotu-v-sevastopoli-gulyannya-do-dnya-vmf-skasuvali-31072022-463531 Атака на штаб чорноморського флоту була потрібна росіянам, тому що:
1. Вперше з часів Другої світової Росія не має можливості провести парад в цей день. Флагман знищений, ряд кораблів або знищено, або виведено з ладу. Саме тому парад відмінили ще тиждень тому, а свято без параду може викликати багато запитань у жителів Севастополя. Простіше кажучи, народ нап'ється і почне щось говорити проти влади. Особливо, зважаючи на кількість смертей воєнних в місті.
2. Така провокація дозволить почати качати тему з мобілізацією. Хоча можна не сумніватися: російська влада тут сама себе загнала в пастку. Ну не хоче росіянин воювати. А качати мобілізацію через жопорукість військових, які не змогли захистити найзахищеніше місце Севастополі - дуже складно. Хоча роспропагандонам це ніколи не заважало.
3. Росіяни зараз знову почнуть кричати про судний день і іншу ахінею. Єдине, що про це потрібно знати, так це те, що все, що можна застосувати проти України, вони вже застосували. Хоча вони й можуть почати нагнітати істерію, далі слів вони нікуди не підуть.
Путін розпочав свій політичний шлях із каширського шосе і трьох знищених будинків, цим він і завершить свій політичний шлях.
В. Денисенко
https://www.dsnews.ua/ukr/world/navishcho-rosiji-ataka-na-shtab-chornomorskogo-flotu-31072022-463538
бо путя на крові свого народа прийшов, його кров"ю правив, то і здихатиме кров"ю
рашисти убивали своїх не дивлячись, не роздумуючи і без жалю. "Курськ", Беслан, Норд-Ост, рязанський цукор, "Зимова вишня", афганістан, чечня, друга світова, фінська. баби ще нарожають.