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Чубаров про начебто атаку ЗСУ на штаб ЧФ РФ: Росіянам слід приготуватися до вибухів житлових будинків, аналогічних тим, які влаштувала ФСБ РФ у 1999 році

чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров не виключає, що після подій навколо штабу чорноморського флоту Росії у Севастополі росіянам варто приготуватися до провокацій з боку ФСБ.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням російського гауляйтера окупованого Севастополя Развожаєва, "штаб чорноморського флоту росії" атакований безпілотником, який упав і вибухнув у його внутрішньому дворі. При цьому стверджується, що загиблих немає, але, мовляв, поранено 5 співробітників штабу. Повідомляється також, що російськими окупантами в Севастополі скасовано всі заплановані на сьогодні "святкові заходи, присвячені дню військово-морського флоту", - написав Чубаров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська "влада" Криму заявила про атаку з безпілотника штабу ЧФ у Севастополі

За його словами, не виключається, що "атака" влаштована самими російськими окупантами як слушна причина для скасування заходів, присвячених дню військово-морського флоту Росії, "святковість" яких виглядала б сумнівною після знищення у квітні 2022 року Збройними силами України найбільшого флагманського військового корабля флоту Росії "москва", задля подальшої ескалації бойових дій Росії проти України.

У такому разі російському суспільству слід приготуватися до серії вибухів житлових будинків у містах Росії, аналогічних тому, які були влаштовані ФСБ РФ у вересні 1999 року у Буйнакську, Москві та Волгодонську, зазначив Чубаров.

Автор: 

росія (65394) Севастополь (555) ФСБ (1455) Чубаров Рефат (564)


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Топ коментарі
+18
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31.07.2022 16:39
+16
Само-собою! Тільки тоді будинки підривали "чеченские терраристы", а зараз буде "бамбить НАТО руками украинских фашистов"
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31.07.2022 16:42
+12
росії і правда на часі згадати що таке РЯЗАНСКІЙ САХАР.

бо путя на крові свого народа прийшов, його кров"ю правив, то і здихатиме кров"ю
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31.07.2022 16:51
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чекаю з нетерпінням побільше провокацій масштабних і різних
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31.07.2022 16:38 Відповісти
Відео підриву https://t.me/operativnoZSU/34525 У Херсоні підірвали авто з двома колаборантами, один загинув - ЗМІ В окупованому Херсоні вибухнув автомобіль, в якому перебували двоє співробітників так званої "поліції", за даними розвідки, один з них загинув. Сталася подія 27 липня, відео було оприлюднено сьогодні. Підрив автомобіля так званої "поліції" в Херсоні - це справа рук руху спротиву. https://t.me/operativnoZSU
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31.07.2022 16:50 Відповісти
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31.07.2022 16:39 Відповісти
XYU-52
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31.07.2022 17:01 Відповісти
XYU-iLO-52
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31.07.2022 17:36 Відповісти
Само-собою! Тільки тоді будинки підривали "чеченские терраристы", а зараз буде "бамбить НАТО руками украинских фашистов"
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31.07.2022 16:42 Відповісти
Треба більше провокацій ***** на своїй території
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31.07.2022 16:42 Відповісти
Це уже реальність від терористів ***** після Оленівки та і усієї України !!!
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31.07.2022 16:43 Відповісти
Українці татарського походження щось знають ))) вирішили заздалегіть відвести від себе підозру ))) молодці !
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31.07.2022 16:43 Відповісти
Навіщо Росії атака на штаб Чорноморського флоту

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/rosiyanam-prividilos-shcho-ukrajinci-atakuvali-shtab-chornomorskogo-flotu-v-sevastopoli-gulyannya-do-dnya-vmf-skasuvali-31072022-463531 Атака на штаб чорноморського флоту була потрібна росіянам, тому що:

1. Вперше з часів Другої світової Росія не має можливості провести парад в цей день. Флагман знищений, ряд кораблів або знищено, або виведено з ладу. Саме тому парад відмінили ще тиждень тому, а свято без параду може викликати багато запитань у жителів Севастополя. Простіше кажучи, народ нап'ється і почне щось говорити проти влади. Особливо, зважаючи на кількість смертей воєнних в місті.

2. Така провокація дозволить почати качати тему з мобілізацією. Хоча можна не сумніватися: російська влада тут сама себе загнала в пастку. Ну не хоче росіянин воювати. А качати мобілізацію через жопорукість військових, які не змогли захистити найзахищеніше місце Севастополі - дуже складно. Хоча роспропагандонам це ніколи не заважало.

3. Росіяни зараз знову почнуть кричати про судний день і іншу ахінею. Єдине, що про це потрібно знати, так це те, що все, що можна застосувати проти України, вони вже застосували. Хоча вони й можуть почати нагнітати істерію, далі слів вони нікуди не підуть.

Путін розпочав свій політичний шлях із каширського шосе і трьох знищених будинків, цим він і завершить свій політичний шлях.
В. Денисенко
https://www.dsnews.ua/ukr/world/navishcho-rosiji-ataka-na-shtab-chornomorskogo-flotu-31072022-463538
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31.07.2022 16:51 Відповісти
росії і правда на часі згадати що таке РЯЗАНСКІЙ САХАР.

бо путя на крові свого народа прийшов, його кров"ю правив, то і здихатиме кров"ю
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31.07.2022 16:51 Відповісти
Как это дом взорвали в четверг а сообщили про это, за три дня в понедельник (шириновский) https://www.youtube.com/watch?v=lAqI8yjp0Go
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31.07.2022 16:54 Відповісти
пам`ятаю..."зімняя вішня" в кємірава....кацапи живцем спалили 30 дітей....
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31.07.2022 17:20 Відповісти
Правильно все сказав, Рефат!
рашисти убивали своїх не дивлячись, не роздумуючи і без жалю. "Курськ", Беслан, Норд-Ост, рязанський цукор, "Зимова вишня", афганістан, чечня, друга світова, фінська. баби ще нарожають.
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31.07.2022 16:58 Відповісти
а хіба хто проти, то нехай підривають усі, ото буде бавовна
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31.07.2022 16:59 Відповісти
Пан Рефат,ваши слова да богу в уши,пусть так и будет!
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31.07.2022 17:16 Відповісти
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31.07.2022 17:22 Відповісти
Чому не може це робити Україна?Кричать,що помстимося,все чекаємо.Потрібно порахувати всі знищенні міста+1,і відутюжити рашу,окремо закатувати.Якщо світ зібрався ліквідувати цих потвор,то треба вже бомбити їх міста,а толерантність засунути так,щоб не достати.
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31.07.2022 17:24 Відповісти
Так, і перші будинки злетять в повітря в місті-ваті Севастополі. Але ніхто їм не винен, вони самі позвали терориста і вбивцю. Думаю злетить будинок зрадників, де впроживають сім'ї цих зрадників, що перейшли на бік Капіції, які себе називають офіцерами москальського загарбницького флоту.
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31.07.2022 17:25 Відповісти
взрывы нужны были для впихивания Хйла во власть. теперь они в общем то бесполезны, при диктатуре кривосмотрящее население можно расстреливать пачками без проблем и свидетелей, ну или удобрять украинский чернозем. так что взрывы теперь должны быть исключительно в зданиях фсб-гебни-кремлядей-склады-казармы-пути-замки-особняки и т.п. потому что альтернативы нет.
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31.07.2022 17:26 Відповісти
Я же говорю, смело пуляйте по Крыму. Не вы, так сами буряты обстреляют. Зеленый пацифизм не поможет никак.
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31.07.2022 17:32 Відповісти
На рабZZee 😂ничего не хлопки...то Гексоген оказался мукой в Рязани...а дома на Мацкве взорвал Борис Немцов и Анна Политковская с Валерией Новодворской..куда ни пойди..одни враги Раб👣ZZeи...
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31.07.2022 17:34 Відповісти
Чубаров, наше общее мнение такое: чем больше каZZапы сами себя уничтожат, тем нам работы меньше. Результат должен быть один- население каZZапии ноль целых хрен десятых. А для достижения этой священной цели все средства хороши, включая все виды ОМП.
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31.07.2022 18:10 Відповісти
Та ця "атака" - це феесбешна затія, щоб прикрити небажання ***** летіти в Севас. Якби хто хотів знищити морячків лаптєстану - бив би по штабу в час пік заходу їх на службу.
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31.07.2022 18:26 Відповісти
Морское дно ему бетоном.
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31.07.2022 23:46 Відповісти
Потомственные кретины.
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31.07.2022 23:47 Відповісти
 
 