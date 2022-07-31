Чубаров про начебто атаку ЗСУ на штаб ЧФ РФ: Росіянам слід приготуватися до вибухів житлових будинків, аналогічних тим, які влаштувала ФСБ РФ у 1999 році

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров не виключає, що після подій навколо штабу чорноморського флоту Росії у Севастополі росіянам варто приготуватися до провокацій з боку ФСБ.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням російського гауляйтера окупованого Севастополя Развожаєва, "штаб чорноморського флоту росії" атакований безпілотником, який упав і вибухнув у його внутрішньому дворі. При цьому стверджується, що загиблих немає, але, мовляв, поранено 5 співробітників штабу. Повідомляється також, що російськими окупантами в Севастополі скасовано всі заплановані на сьогодні "святкові заходи, присвячені дню військово-морського флоту", - написав Чубаров.

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За його словами, не виключається, що "атака" влаштована самими російськими окупантами як слушна причина для скасування заходів, присвячених дню військово-морського флоту Росії, "святковість" яких виглядала б сумнівною після знищення у квітні 2022 року Збройними силами України найбільшого флагманського військового корабля флоту Росії "москва", задля подальшої ескалації бойових дій Росії проти України.

У такому разі російському суспільству слід приготуватися до серії вибухів житлових будинків у містах Росії, аналогічних тому, які були влаштовані ФСБ РФ у вересні 1999 року у Буйнакську, Москві та Волгодонську, зазначив Чубаров.