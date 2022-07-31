Найбільше випадків сексуального насильства з боку російських військових зафіксовано на Київщині, Сумщині та Чернігівщині, - Нацполіція

Національна поліція розслідує 21 кримінальну справу через сексуальне насильство з боку окупантів. Усього до поліції написали понад 50 заяв, однак ця картина є неповною.

Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Це тема є дуже латентною, бо люди, які пережили сексуальне насильство в умовах окупації, зазвичай не хочуть про це говорити, ми ні в якому разі не маємо їх до цього примушувати.

Діяльність Нацполіції направлена на те, щоб максимально зафіксувати, розслідувати і надати комплексну допомогу людям, які постраждали від цих злочинів", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН створить команду експертів для допомоги Україні у розслідуванні сексуального насильства як зброї війни, - Венедіктова

Найбільше фактів сексуального насильства зафіксували на Київщині, Сумщині, Чернігівщині.

За її словами, окремо справами сексуального насильства займаються Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

Павліченко розповіла, що на початку повномасштабної війни в Україні створили мобільні поліцейські групи для виявлення фактів сексуального насильства. Ці групи працюють на деокупованих територіях.

Нагадаємо, факти зґвалтувань, вчинені російськими військовими на території України, розслідуються як воєнні злочини.

Також читайте: Британія надішле експертів для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні, - Трасс

ООН розглядає понад 150 звернень щодо скоєних росіянами зґвалтувань під час війни в Україні.