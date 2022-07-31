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Новини Війна
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Найбільше випадків сексуального насильства з боку російських військових зафіксовано на Київщині, Сумщині та Чернігівщині, - Нацполіція

зґвалтування

Національна поліція розслідує 21 кримінальну справу через сексуальне насильство з боку окупантів. Усього до поліції написали понад 50 заяв, однак ця картина є неповною.

Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Це тема є дуже латентною, бо люди, які пережили сексуальне насильство в умовах окупації, зазвичай не хочуть про це говорити, ми ні в якому разі не маємо їх до цього примушувати.

Діяльність Нацполіції направлена на те, щоб максимально зафіксувати, розслідувати і надати комплексну допомогу людям, які постраждали від цих злочинів", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН створить команду експертів для допомоги Україні у розслідуванні сексуального насильства як зброї війни, - Венедіктова

Найбільше фактів сексуального насильства зафіксували на Київщині, Сумщині, Чернігівщині.

За її словами, окремо справами сексуального насильства займаються Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

Павліченко розповіла, що на початку повномасштабної війни в Україні створили мобільні поліцейські групи для виявлення фактів сексуального насильства. Ці групи працюють на деокупованих територіях.

Нагадаємо, факти зґвалтувань, вчинені російськими військовими на території України, розслідуються як воєнні злочини.

Також читайте: Британія надішле експертів для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні, - Трасс

ООН розглядає понад 150 звернень щодо скоєних росіянами зґвалтувань під час війни в Україні.

Автор: 

зґвалтування (387) Нацполіція (15207) Павліченко Катерина (20)


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Топ коментарі
+21
та это мы пока еще не знаем, что там в Херсоне творится.......
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31.07.2022 17:13
+14
Ivan Ihorovych
@IvanIhorovych
·
29 лип.
Нагадую:

1918 - Київ. Москалі влаштували масові розстріли і рубання українців на вулицях міста.

5 тисяч українців замучені в самому місті. Деякі жертви були десятки разів пробиті багнетами, порубані шашками і сокирами.
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31.07.2022 17:20
+12
Історію пишуть переможці, от і зараз якщо дати рашистам перемогти, через 100 років будуть розказувати як бурятські чистокровні арійці в Україні нацистів вбивали.
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31.07.2022 17:24
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та это мы пока еще не знаем, что там в Херсоне творится.......
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31.07.2022 17:13 Відповісти
В самому місті не знаю, а по селах це гірше ніж будь де було, але нам вже про це Денисова не розповість
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31.07.2022 17:39 Відповісти
И на запорожье с харьковщиной.
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31.07.2022 18:07 Відповісти
Тобто де звільнено. Ляп злочинний по змісту
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31.07.2022 17:18 Відповісти
соромно за нацпол, більше схоже на звіт горлівської мусарні за сутку(((
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31.07.2022 17:19 Відповісти
ключевое слово "зафіксовано". в Херсоне, как и на всем Юге и в Харьвской обл. "фіксатори" не работают.
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31.07.2022 17:20 Відповісти
Думаю, коли ЗСУ звільнять від орків південь, ми всі тут ******* від фактів. Від кількості закатованих, страчених і зґвалтованих громадян України.
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31.07.2022 17:24 Відповісти
Орки знищують трупи людей
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31.07.2022 17:40 Відповісти
Ivan Ihorovych
@IvanIhorovych
·
29 лип.
Нагадую:

1918 - Київ. Москалі влаштували масові розстріли і рубання українців на вулицях міста.

5 тисяч українців замучені в самому місті. Деякі жертви були десятки разів пробиті багнетами, порубані шашками і сокирами.
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31.07.2022 17:20 Відповісти
Історію пишуть переможці, от і зараз якщо дати рашистам перемогти, через 100 років будуть розказувати як бурятські чистокровні арійці в Україні нацистів вбивали.
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31.07.2022 17:24 Відповісти
Січневий провулок,бвв завалений тупами київської інтелігенції
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31.07.2022 17:33 Відповісти
Відомо що явище розповсюджене, допомогу жертвам отримати ніде на окупованих територіях, багато жертв в перші місяці якщо залишались живі просто тікали подалі, при можливості в інші країни. Геніальна була тактика обманювати населення й прохання в перші дні війни залишатись по домівках, дівчата наші найгарніші в світі, окупанти втрачали голову й звіріли.
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31.07.2022 17:21 Відповісти
Вся владна сволота,зробила все можливе для реалізації плану!
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31.07.2022 17:35 Відповісти
Німці перед обороною Букринського плацдарму, вивезли все місцеве населення,все, на 30 км в тил. Німці нацисти зеколо -ні
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31.07.2022 17:37 Відповісти
німці завжди евакуювали населення перед бойовими діями. а совіти - ніколи.
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31.07.2022 17:55 Відповісти
Колись німці називали кацапів раніше русішешвайн, унтерменш.Сьогодні кацап -це untertier, нижче тварини, недотварина.
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31.07.2022 17:24 Відповісти
подобається, бл......👍
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31.07.2022 17:26 Відповісти
Херсон це друга Буча, хоча вже світ та й самі українці про це не взнає так як зелене вигнали з посади Денисову, а ці упирі будуть тепер оберігати рило ху@ла
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31.07.2022 17:30 Відповісти
Лизати сраку кацапів,й спонукати львівян бути рюзьгеясікими
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31.07.2022 17:39 Відповісти
де була полiцiя коли траплялись цi злочини? я знаю що сумська полiцiя була аж в черкасах?
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31.07.2022 17:37 Відповісти
Поліція героїчно ховалася ввд обстрілів
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31.07.2022 17:40 Відповісти
Орки знищують трупи людей
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31.07.2022 17:42 Відповісти
У нас теж, що військомат що мусарня, коли саме здриснули не відомо, але на 7 ранку 24.02. коли люди прийшли за зброєю їх нікого вже не було, то це факт.
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31.07.2022 17:45 Відповісти
А нацполіцію тепер звільнять так само, як ідіоти зеленського звільнили Денісову?
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31.07.2022 17:40 Відповісти
Потому что на севере Украины были в основном срочники. И именно это определяет глубинное разложение рабссейско-монгольской расы. Расы, созданной искусственно путем насилия над мокшанами монголами из Золотой Орды. Эта раса не может называться русскими. Они могут называться инцеситами, или (для кого это слово сложно) внебрачными детьми насилия над норманами татаро-монгольскими воинами.
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31.07.2022 17:40 Відповісти
срочнікі чи не срочнікі, рашисти в основному всі такі(
це раби, які живуть у постійному приниженні і насильстві, завжди, скрізь і від усіх
в них немає ніяких цінностей, нічого людського
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31.07.2022 17:58 Відповісти
Россине массово уже трындят, что зеленая банда уволила Денисову за вранье об изнасилованиях. А тут вон оно как.
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31.07.2022 17:44 Відповісти
Денисова з розмов з потерпілими видно уявляла масштаби злочинів, тому відразу говорила про масові зґвалтування, але влада не хотіла це чути, підключились медіакурви (УПячка лідер) і все. Рашисти - лапочки, Денисову нах. А виявилось, що все так і є, далі фактів буде ще більше.
Цікаво що влада буде вигадувати тоді.
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31.07.2022 18:38 Відповісти
Бо в Маріуполі ми не знаємо скільки?
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31.07.2022 17:53 Відповісти
А Денисову звинуватили в брехні,коли вона говорила про згвалтування окупантів . Уроди і тут брехали,бо птрібно було поставити свого лубинця,такого ж ватника як і більшість слуг
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31.07.2022 19:13 Відповісти
 
 