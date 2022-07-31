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У Болгарії вибухнув та загорівся склад боєприпасів для країн Африки. Можливо, через дії агентів РФ (оновлено)

болгарія

Під Карнобатом, на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" пролунав вибух та розгорілася пожежа. Раніше подібне вже ставалося на інших складах цієї ж фірми. В попередніх вибухах офіційно підозрюють агентів російської військової розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BNR.

Інцидент трапився 31 липня, близько 4 години ранку. Пожежу на території складу ліквідовано оперативними службами. Потерпілих в результаті вибуху немає.

Місце вибуху огороджено, туди не пропускатимуть нікого наступні три доби. Експерти та правоохоронці почнуть огляд складу, де стався вибух не раніше, ніж за добу. Адже зберігається ризик детонації вцілілих боєприпасів від впливу високих температур.

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Власник компанії Еміліан Гебрев пояснив виданню, що на складі зберігалися боєприпаси для африканських країн - їх замовили, але не оплатили.

"Це боєприпаси, зроблені для наших африканських клієнтів. З тієї чи іншої причини замовники не мали достатніх коштів, щоб повністю профінансувати проект, і ця продукція залишилася у нас від нездійснених договорів", - пояснив він.

"Радіо Свобода" пише, що одна з основних версій події - втручання ззовні, оскільки компанія Гебрева вже зазнавала подібних дій, у яких болгарська влада офіційно підозрює агентів російської військової розвідки.

"Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О 4:00 пролунав вибух, а потім загорівся склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, там були боєприпаси, які вже не потрібні на заводі. Якась фірма колись щось замовляла, потім через несплату не отримала товар, ми його там зберігали", - зазначив Гебрев.

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боєприпаси (2280) Болгарія (784) вибух (4487)


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Топ коментарі
+52
100% щось русня накоїла...
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31.07.2022 17:23
+22
Чиї вуха стирчать з залишків складу, всім добре відомо.
Незаконтрактовані **********, що можна купити, та одразу отримати.
Кацапам таке зовсім не потрібне!
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31.07.2022 17:25
+21
Доки кацапи лазять по світу,доти нищутимуть все,й вся. Кацапи сифіліс людства
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31.07.2022 17:28
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100% щось русня накоїла...
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31.07.2022 17:23 Відповісти
скоріше кацапьо!!
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31.07.2022 17:26 Відповісти
Що,так що так- виб...ядки
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31.07.2022 17:30 Відповісти
Петров і Баширов. Шпілі-вілі...
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31.07.2022 18:47 Відповісти
У Болгарії стався вибух на складі *********** торговця зброєю, якого раніше отруїли росіяни

Про це повідомляє місцеве видання https://bnr.bg/post/101684230/vzriv-v-sklad-za-**********-krai-karnobat-nama-postradali BNR .

Зазначається, що внаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі ліквідовано.
Місце інциденту було обстежено безпілотником, територія буде закритка протягом 72 годин.

Згідно зі словами власника складу Еміліана Гебрева, там зберігалися застарілі **********, які були замовлені компаніями, але не були оплачені.

Варто зазначити, що болгарська прокуратура звинувачує трьох офіцерів російської військової частини 29155 в отруєнні Гебрева у січні 2020 року та видала ордери на їхній арешт. Правоохоронці мають записи з камер відеоспостереження, на якому один із кілерів, ймовірно, мазав отруту на дверні ручки автомобілів Гебрева, його сина та старшого менеджера в гаражі біля їхніх офісів у столиці Болгарії Софії.
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31.07.2022 20:04 Відповісти
https://youtube.com/shorts/gWLfPO4pUR4?feature=share https://youtube.com/shorts/gWLfPO4pUR4?feature=share
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31.07.2022 17:24 Відповісти
Чиї вуха стирчать з залишків складу, всім добре відомо.
Незаконтрактовані **********, що можна купити, та одразу отримати.
Кацапам таке зовсім не потрібне!
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31.07.2022 17:25 Відповісти
Ага, сам вибухнув...
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31.07.2022 17:25 Відповісти
Хто ж це зробив, де там зараз петров та баширов?
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31.07.2022 17:26 Відповісти
на шпіль поїхали
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31.07.2022 17:29 Відповісти
атдихают в балгаріі, кажуть там зараз кацапья - тьма!!
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31.07.2022 17:29 Відповісти
От побачите - москалі скажуть, що це Зорян і Шкіряк
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31.07.2022 18:02 Відповісти
Кацапье в словаре дошли до буквы "б".
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31.07.2022 17:27 Відповісти
Порошенко? 🤔 Зебіли ж повірять!
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31.07.2022 17:27 Відповісти
Наитупейший строил дороги, когда его Запад целый год предупреждал о неминуемом вторжении русни. И ты очень красиво рассказывал о провокациях Запада.
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31.07.2022 18:00 Відповісти
Штани в тебе г.в.ом смердять... Знову тобі Порошенко туди наклав.
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31.07.2022 18:01 Відповісти
та ні! там в голові смердить!
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31.07.2022 20:19 Відповісти
Нова влада не побудувала ні одного сховища,саботуючи рішення,яке було прийняте ще при Пороху
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31.07.2022 18:45 Відповісти
а де треба було зберігати, ти їх бачило, ти хоч уявляєш про що ти говориш, чи аби перднути? шашличкі на майскіє пожрало?
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31.07.2022 19:40 Відповісти
Наверняка козломордая кацапня к этому приложила свои руки. Что-бы болгары не передали ВСУ эти совковые боеприпасы.
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31.07.2022 17:28 Відповісти
Доки кацапи лазять по світу,доти нищутимуть все,й вся. Кацапи сифіліс людства
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31.07.2022 17:28 Відповісти
такие склады (как впрочем и самые обыкновенные) никогда просто так не ... самоуничтожаются)))
ищите тех кому это выгодно (классика)
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31.07.2022 17:29 Відповісти
Немає жодних сумнівів що це зробили кацапські свині....
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31.07.2022 17:29 Відповісти
Напевно, агентура: залякування Європи подібними нєожіданностямі і прінуждєнії дружіть проти України...
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31.07.2022 17:30 Відповісти
Плять, суки... Только сегодня говорил, чтобы они не устроили такую же дрянь со складами в Колбасне...
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31.07.2022 17:33 Відповісти
в Болгарії достаньо регулярно взриваються склади з боезапасом, наскільки я пам'ятаю це почалося у 2014-му році, одночасно з вторгненням Парашки у Крим
тут занадто багато й совкового скотобидла, яке допомагає росіянам безкоштовно, з ідеолоічних міркувань
тут приблизно як у Харкові - нейтральної середини немає, суспільство вкрай полярізовано - яскраві русофоби проти яскравих русофілів
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31.07.2022 17:36 Відповісти
але хочу додати - що завдяки нової владі (Кирил Петков) якийсь тектонічний пласт зрушився
русофіли посипались, русофоби стали перемагати
а от попередній премьер Бойко Борисов працював ще озоронцем Тодора Живкова, але вся його імперія посипалась нещодавно - за два місяця до початку активної фащи війни з нами
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31.07.2022 17:41 Відповісти
то робота Петрова з Бошировим 100%
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31.07.2022 17:40 Відповісти
Російська диверсійна операція на території країни, яка є членом НАТО. Може НАТО під виглядом "іхтамнєтов" почне те ж саме робити на території РФ?.. Нє-нє-нє, нізззя. Путін образиться...
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31.07.2022 17:40 Відповісти
в мирной Болгарии завод по производству боеприпасов, бизнес. в воюющей Украине с 14 года "бизнес" исключительно с зерном, углем, нефтегазом и т.п. мирныйплан (Хйла).
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31.07.2022 17:58 Відповісти
не тринди! з 2019! ти , з хворої на здорову не перекидуй!
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31.07.2022 20:21 Відповісти
4 ранку?!...
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31.07.2022 18:16 Відповісти
Кацапи перестраховуються щоб Україна не отримала радянську зброю, агентура у Богарії у кацапів мабуть надвелика.
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31.07.2022 18:37 Відповісти
Думаю, що ********** розікрали і розпродали а порожні склади підірвали і запалили, та заборонили туди лазити, щоб усе надійно "вигоріло". Дай, Боже, щоб ці ********** потрапили до ЗСУ!
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31.07.2022 18:44 Відповісти
"... там були **********, які вже не потрібні на заводі. Якась фірма колись щось замовляла, потім через несплату не отримала товар, ми його там зберігали"

На мою думку непотрібним стає сплачений товар.
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31.07.2022 18:53 Відповісти
Порошенко????
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31.07.2022 20:17 Відповісти
онм верят))
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31.07.2022 20:33 Відповісти
а вчора-позавчора Болгарія Україні нічого не обіцяла часом??
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31.07.2022 20:46 Відповісти
Шукайте кому вигідно це. Москалі по світу зброю шукають, наші підривають їхні склади на сході. Накладені санкції на продаж зброї. Вибухи ліквідовують нестачі. Думайте самі.
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31.07.2022 21:39 Відповісти
Отомстили за 70 дипломатов. Следует ожидать и худшего. Взялись за Балканы твари!
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01.08.2022 05:36 Відповісти
 
 