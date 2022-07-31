У Болгарії вибухнув та загорівся склад боєприпасів для країн Африки. Можливо, через дії агентів РФ (оновлено)

Під Карнобатом, на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" пролунав вибух та розгорілася пожежа. Раніше подібне вже ставалося на інших складах цієї ж фірми. В попередніх вибухах офіційно підозрюють агентів російської військової розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BNR.

Інцидент трапився 31 липня, близько 4 години ранку. Пожежу на території складу ліквідовано оперативними службами. Потерпілих в результаті вибуху немає.

Місце вибуху огороджено, туди не пропускатимуть нікого наступні три доби. Експерти та правоохоронці почнуть огляд складу, де стався вибух не раніше, ніж за добу. Адже зберігається ризик детонації вцілілих боєприпасів від впливу високих температур.

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Власник компанії Еміліан Гебрев пояснив виданню, що на складі зберігалися боєприпаси для африканських країн - їх замовили, але не оплатили.

"Це боєприпаси, зроблені для наших африканських клієнтів. З тієї чи іншої причини замовники не мали достатніх коштів, щоб повністю профінансувати проект, і ця продукція залишилася у нас від нездійснених договорів", - пояснив він.

"Радіо Свобода" пише, що одна з основних версій події - втручання ззовні, оскільки компанія Гебрева вже зазнавала подібних дій, у яких болгарська влада офіційно підозрює агентів російської військової розвідки.

"Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О 4:00 пролунав вибух, а потім загорівся склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, там були боєприпаси, які вже не потрібні на заводі. Якась фірма колись щось замовляла, потім через несплату не отримала товар, ми його там зберігали", - зазначив Гебрев.

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