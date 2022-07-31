Сьогодні Росія випустила по Миколаєву близько 40 ракет: місто стає другим Маріуполем, - облрада
Вночі та вдосвіта 31 липня росіяни випустили по Миколаєву близько 40 ракет, це був один з наймасштабніших обстрілів від початку вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Моє місто – Місто-Герой Миколаїв стає другим Маріуполем.... Близько 40 ракет сьогодні вночі прилетіло по Миколаєву. Це один із наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення", - написала голова облради.
Вона переконана, що місто цілеспрямовано вбивають, і закликає весь світ не мовчати, а кричати про жахливі дії країни-терориста.
Топ коментарі
+37 Oleg Mamont
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+26 Volodymyr Volodymyr #490180
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+23 metal35
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в общем, Запад не любит куйла и сочувствует Украине, но вариант, при котором Украина побеждает, а раша разваливается, его не устраивает. А вот противоположный вариант, к сожалению, устраивает и является в конечном итоге ожидаемым. Конечно, при этом надо как-то сохранять лицо, поэтому осуждения (вполне искренние) и поставки какого-то количества оружия.
Если бы союзником Украины был, например, Китай и Китаю была бы стратегически важна победа Украины, то разговор был совершенно, в корне иной. Китаю не надо волноваться, что там думает тупой, жадный и трусливый избиратель, они просто выполняют свою долговременную стратегию, которой у Запада просто нет - им бы ближайшие выборы выиграть
а харків, а нікополь...
А ще одна причина - це здача "зеленими" Херсонської області, звідки валять по Миколаїву. Некомпетентність, корупція, вата при владі і призвела до такої ситуації. Вибачаюся за помилки і емоційність, просто вже не вистачає сил дивитися на це все, коли воно з кожним днем все гірше і гірше, а десь там Боневтік, абдристовичі розважвють придурків "Чернобаївка 20:0, чи Антонівським мостом.
треба знищити чорноморський флот
обстріляти бази в криму
кримський міст як карта ляже
не знаєте як зробить то обращайтесь
я підскажу
за 10 днів від флоту остануться одні ріжки та ніжки
Так что повторение Мариуполя для Харькова весьма возможно.
Люди вибирають собі подібних
Ви ідіоти походу не розумієте що без каральних дій гобліни що раз будуть підіймати ставки і вони дійдуть до застосування ЯЗ розуміючи що їх ніхто ні за що не карає.