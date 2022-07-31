Сьогодні Росія випустила по Миколаєву близько 40 ракет: місто стає другим Маріуполем, - облрада

Вночі та вдосвіта 31 липня росіяни випустили по Миколаєву близько 40 ракет, це був один з наймасштабніших обстрілів від початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Моє місто – Місто-Герой Миколаїв стає другим Маріуполем.... Близько 40 ракет сьогодні вночі прилетіло по Миколаєву. Це один із наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення", - написала голова облради.

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Вона переконана, що місто цілеспрямовано вбивають, і закликає весь світ не мовчати, а кричати про жахливі дії країни-терориста.