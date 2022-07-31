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Сьогодні Росія випустила по Миколаєву близько 40 ракет: місто стає другим Маріуполем, - облрада

миколаїв

Вночі та вдосвіта 31 липня росіяни випустили по Миколаєву близько 40 ракет, це був один з наймасштабніших обстрілів від початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Моє місто – Місто-Герой Миколаїв стає другим Маріуполем.... Близько 40 ракет сьогодні вночі прилетіло по Миколаєву. Це один із наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення", - написала голова облради.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки масованого обстрілу Миколаєва. Є загиблі та поранені. Зруйновані 2 заклади освіти, СТО, готель, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Вона переконана, що місто цілеспрямовано вбивають, і закликає весь світ не мовчати, а кричати про жахливі дії країни-терориста.

Автор: 

армія рф (17538) Миколаїв (1810) обстріл (28700)


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Топ коментарі
+37
Разберитесь со своей ватой, которая во всю льет координаты кацапам. Выключите хотя бы ***** интернет и мобильную связь дебилы
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31.07.2022 17:48
+26
якщо ми воюватимемо у білих рукавичках і не обстрілюватимемо у відповідь їх міста з мирним населенням руйнуючи їхню інфраструктуру, то нас усіх уб'ють і ми програємо цю війну.
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31.07.2022 17:52
+23
давно говорю.во всех фронтовых городах нужно отрубать инет и моб связь!
ватные мрази сливают онлайн все!
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31.07.2022 17:54
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Разберитесь со своей ватой, которая во всю льет координаты кацапам. Выключите хотя бы ***** интернет и мобильную связь дебилы
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31.07.2022 17:48 Відповісти
Ты думаеш что просто так от балды ******* в дом человека, который имел неилюзорный вес в торговле украинским зерном ?
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31.07.2022 17:54 Відповісти
При чем тут балда, зерно и вес?Если ты не знаешь тип ракет, говорить не о чем.
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31.07.2022 17:59 Відповісти
А ты знаеш тип ракет ? А ну ка раскажи
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31.07.2022 18:02 Відповісти
А я не подряжался на противоракетные советы с дивана , с какого Иглесиаса мне рассказывать.
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31.07.2022 18:06 Відповісти
Ну не рассказывай. Помолчи.
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31.07.2022 18:11 Відповісти
Я и не рассказывал, тебе вопрос задали, умник.
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31.07.2022 18:15 Відповісти
А кто ты вобще такой что бы задавать мне какие то вопросы ?
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31.07.2022 18:17 Відповісти
А ты кто такой, чтобы наводить бредовую панику, истерию про наводчиков и некие городские "координаты", которые "сливают"?
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31.07.2022 18:26 Відповісти
полковник контрразведки... устроит ? к тебе уже віехали, собирай вещи.
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31.07.2022 18:28 Відповісти
"Полковниг", объясни ка нам, как можно "слить" то, что давно уже слито в гуглмапс, то бишь все координаты всех статичных объектов.
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31.07.2022 18:35 Відповісти
Как ты привяжеш статичный объект - чей то дом, к фамилии жильца и к тому что он в этот момент дома именно там а не в квартире на другом конце города ? Остальные попадания были для отвода глаз в данном случае.
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31.07.2022 18:40 Відповісти
вот сегодня ночью и посмотрим, палковник...
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31.07.2022 18:43 Відповісти
Ты уже слил координаты кацапне ?
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31.07.2022 18:45 Відповісти
А ты уже получил 30 сребреников за раздув паники?
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31.07.2022 18:55 Відповісти
Я не раздуваю панику. Я удивляюсь некомпетентности силовых структур по месту. Например что бы ты понимал, Киев несколько раз локдаунили по трое суток, а в это время под страхом расстрела нельзя было находиться на улице, для примера даже расстреляли кого то, что бы понимали что это не шутки, закрывались гермоворота в метро, сводная команда оперов спускалась в подземку и несколько раз вылавливала по сотне ушлепков на разных станциях. С хостелами и гостиницами, бомбоубежищами поступали так же. Вели жесткий мониторинг всей мобильной связи и радиочастот.
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31.07.2022 19:13 Відповісти
Да даже на банальных блокпостах рандомно проверяли переписку в телефонах, если рожа не понравилась.
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31.07.2022 19:15 Відповісти
Во первых, ночью не шляются по другим частям города.Во вторых, все критически важные персоны сидят правительственных убежищах.Если там кого то убило, это максимум бесполезный барыга.Ба-барыга.
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31.07.2022 18:54 Відповісти
Ты понимаеш что за словосочитанием "массированый обстрел" очень часто скрываются несколько попаданий в очень важные места ?
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31.07.2022 18:42 Відповісти
Каломойша себя тоже очень важным считал.И места где он сидит.Поэтрму вопрос риторический - а судьи кто?Ты какого-то барыгу записал в спасители?
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31.07.2022 18:57 Відповісти
Без этого барыги ********* ряд связей и контактов на ***** денег для государства
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31.07.2022 19:01 Відповісти
настало время ************* историй.А, я ж забыл, ты тоже важный человек.Что без тебя *********?Ну-ка. Колись.
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31.07.2022 19:07 Відповісти
Потому что нужным людям он давно нализал очко, а тому кто будет вместо него прийдется это делать с нуля.
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31.07.2022 19:02 Відповісти
Так это ты у нас в стране решаешь, кто важен для экономики, да?После какой рюмки?
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31.07.2022 19:15 Відповісти
Ты наверное просто дурак, раз такое начирикал. И понятия не имеешь о том, что реально происходит в городе. Если бы не гибель Вадатурского, максимум что сказал бы мэр - в Николаеве слышны взрывы. А то что за пять месяцев уничтожена масса объектов - от оборонных предприятий до гостиниц ты знаешь?
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31.07.2022 18:41 Відповісти
Какое "такое"? Если не можешь формулировать мысли, не пиши, я на мусор из междометий и причастий не отвечаю.
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31.07.2022 19:04 Відповісти
Ник у тебя по месту жительства? Не напрягайся и так ясно что ты прикукуреный
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31.07.2022 20:47 Відповісти
Очень правильно сказано. Зерновые мутные договорняки-отсутствие инфо по принадлежности зерна-внезапное убийство владельца крупнейшей компании , занимающейся как раз экспортом зерновых-дорогостоящий боеприпас по небольшому частному строению. Как- то все подозрительно
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31.07.2022 19:45 Відповісти
давно говорю.во всех фронтовых городах нужно отрубать инет и моб связь!
ватные мрази сливают онлайн все!
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31.07.2022 17:54 Відповісти
Пошел нахер, долбоеп
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31.07.2022 18:59 Відповісти
Вата ватой, только кто с ней разбиратья будет? Назови хоть один телефон спец. служб в Николаеве по которому можно сообщить о корректировщиках, диверсантах и пропагандистах? Самосуд устраивать? Так тебя же и посадят Запомни. Главная вата сидит на Банковой в Киеве
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31.07.2022 18:07 Відповісти
Нам как то ***** было. Разбирались как могли. От того что лично ты делаешь - зависит благополучие твоего дома, жизнь твоей семьи и твоя.
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31.07.2022 18:13 Відповісти
так ты уж определись. кто ты. То сам за себя, то цельный палковник
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31.07.2022 19:19 Відповісти
Ну на счет полковника я пошутил естественно. И даже смайликом это подчеркнул.
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31.07.2022 19:23 Відповісти
Я не маю бажання йти в СБУ Миколаєва чи Поліцію. Тут недавно начальник патрульної поліції повернувся і приймав участь у засіданні із Зеленським, а до цього накивав п'ятками, залишивши своїх підлеглих, показуючи їм приклад. СБУ займається бізнесом, ще недавно заарештовували фірми-конкурентів, що займалися продажею бензину і солярки, та тирили вилучену олію. Куди йти? Вони виключно всі розмовляють російською, та мають там зв'язки. Це результат відбору вчора, а сьогодні результат їх ефективної дії.
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31.07.2022 18:14 Відповісти
Может лучше уже организовать широко обещанное контрнаступление с освобождением Херсона!
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31.07.2022 18:13 Відповісти
И угробить лучшие войска в городских боях за вату которая сидит ждет чего то ? А ты стратег однако. Поддежку из нутри Херсона организуешь ?
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31.07.2022 18:15 Відповісти
А что у тебя с памятью, ты забыл как Славянск освободили?Городских боёв не было.
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31.07.2022 18:28 Відповісти
Так Слов'янськ звільняли при Порошенко. Тоді звільнили і Маріуполь, а зараз створена "Ставка", то про які там Слов"янськи може йти мова,?Там про міста мільйонники, невже "Ставка" буде розпорошувати свої цінні знання і сили на дрібнички?
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31.07.2022 18:58 Відповісти
Так руки помнят, воюет не ставка а пехота.
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31.07.2022 19:08 Відповісти
я пожартував за "Ставку", бо "Ставка" тільки заважає, чи Ви впевнені, що якщо Володю Бонгевтіка взяти голкірером чи нападаючим в "Реал" чи "Баварію" то він буде грати на їх рівні чи навіть краще? Звичайно ні, він і дня в армії не служив, з нього толк мав бути тільки в "кварталі".
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31.07.2022 19:38 Відповісти
нащо московитам руїни захоплювати? вони планомірно будуть знищувати будь-яке місто до якого дотянуться
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31.07.2022 17:50 Відповісти
********* демонстративно ночью нарушителей комендантского часа, как мы в Киеве сделали в свое время.
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31.07.2022 17:50 Відповісти
та невже!? а як же контрнаступ?
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31.07.2022 17:51 Відповісти
"сойдемся где то посередине" говорило оно... похоже, так и есть. https://uk-ua.facebook.com/ahmenid/posts/pfbid0cpAYK2JZtXvH3ChNJ5wbfxWYDNHtfWeE1eBsgGQPVSpFRceCa3JonwUJg7Wj8go6l?__cft__[0]=AZUgrlFEruNo1Fv-9BuYcoky6pSmOPhL7XD0sl8_ZGAOpCS9sqwfNuTBlkItCOgHdO90QuaV7r39twtS-C3xapNGh0ZV8XsGrqMDLRRI5eDMmPEh5bNfZscEO7mGZLEDgQMGHfztX5Zgy__4f9R4TtRBxSYL-3C3rz3TKwKrTCO5rA&__tn__=%2CO%2CP-R
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31.07.2022 17:55 Відповісти
Зато у нас и на Западе не дают Украине оружия боятся эскалации, запрещают стрелять по территории РФ и даже по крыму. Это еще не эскалация когда Рашка выпустила залпом все ракеты что только могла? Такое ощущение что Запад нас держит за руки как того бедолагу над которым издевались, пока Рашка на нас не израсходует все боеприпасы которые у нее есть
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31.07.2022 17:52 Відповісти
Потому что нам нужно иметь свое оружие и плевать на цивилизантов с их озабоченностями. А не побираться на Западе с их условиями "не злить паРашу".
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31.07.2022 18:02 Відповісти
а для этого нужно было из бюджета выделять на оборонку больше чем на все остальное, и налоги все и со всего платить в бюджет, и не собирать митинги , что бы кассовые аппараты не вводили, или бесплатная растаможка авто , и т.д. А что бы быть уверенным что все средства из бюджета пойдут по назначению, нужно голосовать не за кацапский "мир".
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31.07.2022 18:09 Відповісти
Запад действительно сочувствует Украине и осуждает рашу. Но воевать или даже подвергать свои страны риску войны не будет ни в коем случае - избиратели не поймут. Главный фактор в международных делах - это предсказуемость. Ты можешь быть противником, врагом, но если ты ведешь себя предсказуемо - то ОК, с тобой можно иметь дело. Куйло для Запада достаточно предсказуемый персонаж. Он давно заявляет свои претензии на Украину, правда теперь перешел к совсем кровавым методам (поскольку Украина не сдалась). Запад знает, что дальше на Европу он не пойдет, это ему на фиг не надо и ничем не выгодно. Интересно, что посольства, выехавшие из Киева быстро туда вернулись, видимо получив гарантии - которые соблюдаются.
в общем, Запад не любит куйла и сочувствует Украине, но вариант, при котором Украина побеждает, а раша разваливается, его не устраивает. А вот противоположный вариант, к сожалению, устраивает и является в конечном итоге ожидаемым. Конечно, при этом надо как-то сохранять лицо, поэтому осуждения (вполне искренние) и поставки какого-то количества оружия.

Если бы союзником Украины был, например, Китай и Китаю была бы стратегически важна победа Украины, то разговор был совершенно, в корне иной. Китаю не надо волноваться, что там думает тупой, жадный и трусливый избиратель, они просто выполняют свою долговременную стратегию, которой у Запада просто нет - им бы ближайшие выборы выиграть
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31.07.2022 18:21 Відповісти
пане , так чого Ви чекаєте подачку віз Заходу? Йдіть до Володі Боневтіка і вимагайте свої ракети, свої САУ, танкти, літаки і валіть з них куди побажає душа. Ви ж разом танцювали з ним і в дупу цілували по Буковелях, Трускавцях, Оманах і раділи "великим будівництвам" на яке Володя витратив всі бюджетні кошти. Беріть асфальтоукладчики, катки, бульдозера, самоскиди, бітумовози, заряжайте їх реактивним асфальтом і смаліть по ворогу. Чого Ви докулупалися до Західу? Вони Вам точно не мають перед Вами боргу. Не нарід кричав ще декілька років назад "НАТО"- НІ, Рассссссєєєєєя! Чого прицепилися до ЄС і НАТО? Ви не в НАТО і не в ЄС, гайда до Володі і запитайте, де наша новітня зброя?
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31.07.2022 19:05 Відповісти
це так все боляче. треба відкидати орків від херсона, що ж...
а харків, а нікополь...
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31.07.2022 17:52 Відповісти
Херсон отдали за зерновой коридор. ***** предупредил Зеленского что будет наступление на Херсон сразу зеленый коридор закроется. Не зря немчура и некоторые страны затягивают нам вооружение до осени, тоесть чтобы мы собрали и вывезли урожай.
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31.07.2022 17:58 Відповісти
якщо ми воюватимемо у білих рукавичках і не обстрілюватимемо у відповідь їх міста з мирним населенням руйнуючи їхню інфраструктуру, то нас усіх уб'ють і ми програємо цю війну.
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31.07.2022 17:52 Відповісти
Каких ракет, рсзо или калибр?
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31.07.2022 17:53 Відповісти
В РСЗВ снаряди, а обстріляли напевно знов ракетами з С 300
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31.07.2022 18:01 Відповісти
РСЗО последних выпусков имеет управляемые ракеты, с управлением по ГЛОНАСС.
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31.07.2022 18:31 Відповісти
наступление это войсковая операция и должна быть секретом ... тут каждый утюг гудит что готовится наступление получаем обратное чем больше информационного наступления на Херсон тем больше ракет от ***** может пора мозгами шевелить перед тем как на каналах языком ляпать...
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31.07.2022 17:54 Відповісти
Если гудят - значит так надо. Пока гудят про Херсон - ****** в харьковской области или на донбасе. Мышление у тебя узкое.
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31.07.2022 17:57 Відповісти
а якже стопіцоткратне прєвасходство врага і неможливість наступу поки нам не дадуть супер пупер вундервалю
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31.07.2022 17:59 Відповісти
Да, слышала про такие варианты. Посмотрим, насколько верны догадки.
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31.07.2022 18:00 Відповісти
так само вірні як і те що лисичанськ нівжисть нівазьмут, і скоро ще і бахмут нівжисть нівазьмут
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31.07.2022 18:02 Відповісти
твое мышление широкое восхищаюсь... может утку запустить что Мариуполь будем штурмовать и Николаев с под удара уйдет...
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31.07.2022 18:03 Відповісти
Почему бы и нет ? Займись
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31.07.2022 18:07 Відповісти
Люся это ты?
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31.07.2022 18:11 Відповісти
Песков ? *** я тебя не узнал сразу
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31.07.2022 18:23 Відповісти
яке там контрнаступлєніє... його треба було проводити поки московити всі сили на бамбас стягували під лисичанськ...
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31.07.2022 17:58 Відповісти
Досвід свідчить, що в дупутати вибирають виключно "ляпателів язиком". Безвідносно до того, що ляпатель ляпа.
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31.07.2022 18:07 Відповісти
невже ви реально думаєте що обстріл якого-небудь Бєлгорода зупинить варварські обстріли наших міст? А я ще дивуюся чого мудрий нарід голосував за табуретку на якій сидить якийсь єрмак...
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31.07.2022 17:57 Відповісти
Ну так іще 2 роки треба контрнаступати на Херсон. Хай кацапня розстріляє весь боєзапас на позиціях з яких достає до Миколаєва.
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31.07.2022 17:57 Відповісти
Доходить стало. А толковые люди еще в апреле об этом говорили. Только кто их слушал
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31.07.2022 18:02 Відповісти
Миколаїв кишить ватою, але якби там були нормальні СБУ, поліція, прокурори, то "вату" давно всю затримали. Забулися за прокурора, який давав координати і інформацію кацапам? Це наслідки політики місцевої влади міста, коли народ вибирав виключно комуняк, ригів, ОПЗЖ, Наш край і "слуг". В місті повно відставних офіцерів і прапорщиків ще радянської армії і навіть пенсіонерів нашої армії і міліції, які живуть "русским миром". Ще у 2014 році на 9 травня ходили стадами "офіцери" із російською символікою, з їх орденами і медальками, в радянській формі і це вважалося за норму. Їх там хтось хоч перевіряв? Брали списки з военкоматів, чи "ветеранських рад вати"? Звичайно ні. А вони живуть тут, а їх "однополчанє" живуть на росії і постійно телефонують один одному і постійно на зв'язку і постійно щось розповідають, а можливо і виконують завдання їх ГРУ. Невже було важко зібрати Кіму координаційну раду, якщо вже заліз в крісло керівника області, не звиздіти на весь світ, а дати доручення виставити декілька поліцейських у цивільному, а з іншого боку СБУ у цивільному біля мостів, військових частин, портів, шкіл, вишів і негласно виявляти тих, хто там швендяє, хто робить відео чи фото цих обєктів і тихенько їх ловити і перевіряти. Що немає сюжетів учасників акцій 9 травня на яких"вата", яку встановити і перевірити? Та ще купа простих, але нормальних заходів, але хто це буде робити, коли кожен має по два джипа і пару фірм, якими протрібно займатися. Ось що зробили "зелені" з поліції, СБУ, прокуратури і це наслідки їх правління.
А ще одна причина - це здача "зеленими" Херсонської області, звідки валять по Миколаїву. Некомпетентність, корупція, вата при владі і призвела до такої ситуації. Вибачаюся за помилки і емоційність, просто вже не вистачає сил дивитися на це все, коли воно з кожним днем все гірше і гірше, а десь там Боневтік, абдристовичі розважвють придурків "Чернобаївка 20:0, чи Антонівським мостом.
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31.07.2022 18:08 Відповісти
я бачу ви розумієте про я казав вище. Чітко розумієте.
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31.07.2022 18:25 Відповісти
Цікаво, але ні. Ватою кишить офіс президента та губернатори, яких він напризначав. А також сбушники баканова, типу Криворучка та Наумова. Звичайні люди з Миколаїва тут ні до чого. Карти мінних полів не люди здали русні, а конкретні посадовці.
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31.07.2022 18:27 Відповісти
А Криворучко, Наумов не працівники СБУ призначені Боневтіком? А в Миколаєві одні сплошні прості люди і немає СБУ, поліції, прокуратури, військових пенсіонерів і просто "вати"? Їх тут просто кишить і вони відкрито кажуть, що чекають тут кацапів. Вони не ховаються, вони відомі, починаючи від бариг і до останнього депутата міськради і облради і ніхто їх не перевіряє, не чіпає і не саджає.
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31.07.2022 19:11 Відповісти
сагласєн на 100 000%%😞😞
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31.07.2022 18:27 Відповісти
Еге ж, за П.Порошенка всі силові структури були білі й законослухняні.
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31.07.2022 19:07 Відповісти
Ні не були, ніхто не оправдовуе і цє...але він 3 роки вже не призедент тому говоримо про то що робиться зараз,...
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31.07.2022 20:21 Відповісти
а где гарантии того, что Ким не ватник?
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31.07.2022 21:58 Відповісти
я більш чим увєрен шо стріляли з чорного моря або криму
треба знищити чорноморський флот
обстріляти бази в криму
кримський міст як карта ляже
не знаєте як зробить то обращайтесь
я підскажу
за 10 днів від флоту остануться одні ріжки та ніжки
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31.07.2022 18:10 Відповісти
Ганна Замазєєва чергова зелена корабельна сосна.
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31.07.2022 18:10 Відповісти
Надо просто ещё раз объявить о скором контрнаступлении. Хотя погодите-ка, там даже уже Абдрыстович сломался и говорит, что на херсонском направлении уже не мы будем наступать скоро, а кацапы.
Так что повторение Мариуполя для Харькова весьма возможно.
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31.07.2022 18:11 Відповісти
Из Николаева! Цензор прератился в рассадник паранои, "ракеты" которые по нам приходят - передел С-300 по наземным, и артилерия Торнадо-Смерч с кассетными по остановкам. Нужно либо выбивать Херсон либо готовиться к эвакуации, а интернет и связь нужна что бы город жил.
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31.07.2022 18:27 Відповісти
Я ещё пол часа назад спросил тип ракет.Диванные стратеги понятия не имеют.
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31.07.2022 18:44 Відповісти
НЕТ ПРОЩЕНЬЯ !!!
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31.07.2022 18:57 Відповісти
Путлер вже більше 20 років серйозно готувався до нападу на Україну. Мене обурює, що наші політики за цей час фактично не приділяли уваги цьому питанню. Навпаки, розпродавали військове майно і т.п.
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31.07.2022 19:20 Відповісти
Що вас може обурювався те коли політики людьми вибираються проросійські тому що братушки...
Люди вибирають собі подібних
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31.07.2022 20:22 Відповісти
Це не тільки проросійські, але й ті хто асоціює себе з проукраїнськістю. Але і в тих і тих спільне те, що всі вони коріннм виходять із комуняцької номенклатури ссср, створеної для нас москвою із мерзотників і зрадників.
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31.07.2022 20:35 Відповісти
Ватных тварей хватало в каждом городе их надо было так прижать,чтобы они даже думать о "русском мире" боялись,но некому ,СБУ,силовые структуры беспокоили только сферы влияния на тот или иной бизнес и денежки,деньги,деньжища!
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31.07.2022 20:58 Відповісти
Які каральні дії було застосовано до росії та москви? Може було нанесено атомний удар? Може хоча б простий тотальний із тисячами справедливо страчених?

Ви ідіоти походу не розумієте що без каральних дій гобліни що раз будуть підіймати ставки і вони дійдуть до застосування ЯЗ розуміючи що їх ніхто ні за що не карає.
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31.07.2022 22:12 Відповісти
 
 