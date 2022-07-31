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Новини Війна Російська агресія
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На Херсонщині ударом HIMARS знищено ешелон із ворожою технікою та боєприпасами, ліквідовано 80 військових РФ, - Братчук

himars,хімарс

Збройні сили знищили залізничний ешелон росіян, який прибув з окупованого Криму.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що в ніч із п'ятниці на суботу, Збройні сили України високоточним ударом HIMARS знищили залізничний ешелон, що віз з окупованого росіянами Криму військову техніку та боєприпаси на Херсонщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація України завдала ударів по опорних пунктах окупантів, - ОК "Південь"

Знищено поїзд з понад 40 вагонами, що прибув на залізничну станцію Брилівка, що у Херсонській області. Попередньо, втрати живої сили ворога склали - близько 80 осіб загиблих та 200 поранених.

Про це також написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"За даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці, які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму до Херсонської області", - зазначив Геращенко.

Також читайте: Завдяки західній зброї Україна знову може переломити хід війни, - The Washington Post

Крим (14176) знищення (7342) втрати (4413) Геращенко Антон (935) Братчук Сергій (147) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+91
От це діло ! Животворящий Хаймарс чітко, точно і безупинно відправляє московитів до пекла . Працює , як вогняна швейна машинка .
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31.07.2022 17:57
+82

а тепер на додаток, бюстгалтер на голові!
Хіба з такими "головами" можна хоч щось робити вправно?
Тітька вона і в африці тітька)
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31.07.2022 17:58
+72
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31.07.2022 18:02
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31.07.2022 18:08 Відповісти
100% Cotton
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31.07.2022 18:09 Відповісти
непогано було б повторити все це з ЗЕлупою та його бандою - Агрохімією, Стефанчуком, Ермаком, Татаровим, Тімченко, Портновим...
чує моє сердце що цим все скінчиться - Путін розгорне над Конче-Заспою свій протиракетний зонтик, та буде захищати ЗЕлену банду, а ми будемо їх виганяти у Парашку Хаймарсами
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31.07.2022 18:11 Відповісти
Скажи наркотикам ні!
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31.07.2022 19:11 Відповісти
Да что за херню ты несешь,черт тебя подери ,хрюсского Ифана Пдрсффа?
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31.07.2022 19:37 Відповісти
🤔У пості дуже не вистачає спеціалістів по відсутності контрнаступу, а також спеціалістів "чого Хімарси чекають і не луплять по екскаватору інженерних військ".
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31.07.2022 18:11 Відповісти
плотный сигаретный дым от заведенных гусеничных диванов обычно начинает клубиться к 21.00, смешиваясь с ароматом акционного кофе Ambassador, купленного в АТБ.
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31.07.2022 18:31 Відповісти
+100500!
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31.07.2022 20:24 Відповісти
Этот поезд в агнеееее, нам некуда больше спешить!
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31.07.2022 18:12 Відповісти
Украина правильно делает что бьет по скоплению оккупантов таким образом уничтожая большое количество живой силы и техники. А то некоторые говорят видели несколько рашистов а где хаймерсы? Украина не будет тратить ракеты на пару рашистов если можно одной убить множество .
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31.07.2022 18:12 Відповісти
Яка вкуснятіна!
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31.07.2022 18:13 Відповісти
загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці" -- щас козломордые взвоют на весь мир, что укр нацисты убили ни в чем не повинных гражданских
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31.07.2022 18:16 Відповісти
Пусть воют. Весь их говномир, это Эритрея, Зимбабве и Севкорея.
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31.07.2022 18:17 Відповісти
Тепловоз, який везе під час війни ешелон з військовим майном чи технікою - військова ціль!
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31.07.2022 20:50 Відповісти
В Одесі вибухи, обстрілюють.
І зерно грузять ...
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31.07.2022 18:16 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!! Так тримати!
Добра підспівка кобзьолу.
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31.07.2022 18:17 Відповісти
Ну вот это уже очень жирная новость за последнее время. Вот это да! Чтож браво HIMARS !!!
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31.07.2022 18:19 Відповісти
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31.07.2022 18:30 Відповісти
Ну да это я писал. Но сегодняшний новость поднял настроение. Слава ВСУ и воинам.
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31.07.2022 18:52 Відповісти
Героям слава!
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31.07.2022 18:55 Відповісти
машинисты РЖД в <******трауре.
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31.07.2022 18:23 Відповісти
Их профессия на Юге Украины начинает приравниваться к танкистам)
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31.07.2022 20:14 Відповісти
Я так розумію - спрацювали тактично вірно - першим снарядом розбили тепловоз, а потім (коли вагони склалися у "малу кучу") накрили рештою пакету!
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31.07.2022 20:52 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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31.07.2022 18:27 Відповісти
А с платформы говорят:
"Зараз вас отхаймарят.."
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31.07.2022 18:29 Відповісти
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31.07.2022 22:00 Відповісти
Рюзгє воєнньій ішьілон іді накуй!
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31.07.2022 18:32 Відповісти
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31.07.2022 20:22 Відповісти
Скинь картинку чтобы полностью было видно)
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31.07.2022 21:16 Відповісти
Будем надеяться, что другие работники расейскай ЖД шевельнут извилиной на жопе. Хотя, если извилина на жопе, хай идут на концерт..
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31.07.2022 18:34 Відповісти
молодцы уже и по эшелонам работать начали...
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31.07.2022 18:35 Відповісти
Кожна мамка дохлого асвабадітєля на рабсєє отримає по пів мішка цибулі
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31.07.2022 18:36 Відповісти
Головне пильно гледіти, а то ще гнилої цибулі підсунуть!
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31.07.2022 18:47 Відповісти
Так и сыночек был так себе
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31.07.2022 22:08 Відповісти
Якій "асвабадітєль" - така цибуля))
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31.07.2022 22:22 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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31.07.2022 18:36 Відповісти
Ша! Уже никто никуда не едет
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31.07.2022 18:38 Відповісти
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31.07.2022 18:39 Відповісти
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31.07.2022 18:39 Відповісти
цікаво де той морячьок зараз, падло хворе
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31.07.2022 18:44 Відповісти
Сдох. Был сюжет про него. Он каждый год так наряжался и с флагом по пляжам севаса ходил. Видел его в 9м или 10м году. Подумал что какой-то юродивы. А нет, это их герой местный как все говорили.
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31.07.2022 18:58 Відповісти
Він взагалі на підарка змахував
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31.07.2022 19:22 Відповісти
Зараз у нього насичена культурна і оздоровча програма: відвідування концертів хіру апєксандрова, виступів кобздона, лікувально-профілактичне виварювання у котлі зі смолою, а також регулярні втіхи із суккубами...
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31.07.2022 19:37 Відповісти
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01.08.2022 00:21 Відповісти
это называется "накрылись брылём".
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31.07.2022 18:42 Відповісти
яка гарна новина, дай боже кожного дня так і трохи частіше
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31.07.2022 18:43 Відповісти
Машиніст один одному:
"Дивись - Кобзон по колiях йде."
"А менi здається - вiн на сцені спiває, а ми вже у нього на концертi.."
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31.07.2022 18:43 Відповісти
Приехали, а на перроне поезд встречает захерченко с цветами и хор александрова радостно подпевает.
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31.07.2022 18:44 Відповісти
+80 жигулів поїдуть по расєї, у автотаза бум виробництва
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31.07.2022 18:46 Відповісти
Плюс 200 Жигулей-инвалидок.
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31.07.2022 22:10 Відповісти
Дохлий мацкаль-це дуже добре
сподіваюсь солофьєв утішить вдов утішать
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31.07.2022 18:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CjgUO9FRUgo
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31.07.2022 18:49 Відповісти
Хірашенко, як завжди, в темі.
Цікаво, а зарплатню він за що отримує?
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31.07.2022 18:58 Відповісти
Чудовий вилов, нічого додати... 👍
Слава ЗСУ! Vivat HIMARS!
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31.07.2022 19:01 Відповісти
Ешелон бавовни з селітрою 😆👍
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31.07.2022 19:03 Відповісти
Єрмак *опу рве.
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31.07.2022 19:21 Відповісти
ЗСУ - Ви наша правда,
Ви наша воля,
Ви наша міць та свобода!
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31.07.2022 19:05 Відповісти
Михайловск - город в Ставропольском крае. Город-спутник Ставрополя.

Население - 94 553
https://www.facebook.com/girohov/posts/pfbid02QhQ1vsKnEhHf76SVtKPm4YF2EusVszDh3X5gfJ6fqzfRcieEbyGZsfrxTeKkUUUxl

приблизительно столько же пропавших без вести
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLl5uawKP5AhWEzosKHQJNBlgQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.moscowtimes.ru%2F2022%2F06%2F09%2Fchislo-zhalob-na-propazhu-bez-vesti-rossiiskih-soldat-v-ukraine-previsilo-40-tisyach-a21152&usg=****************************

не считая самоваров
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31.07.2022 19:06 Відповісти
А московтайм.ру - що то за русурс? Глянув новинну стрічку і є питання : чого його не закривають як "ехо мацкви"?
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31.07.2022 20:07 Відповісти
фигегознает, я как-то не пытался в сортах иг говносайтов разбираться, это первое, что выпало в гугле по запросу.
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31.07.2022 23:01 Відповісти
Не знаю..Я не знаю, когда будет указ о льготах по инвалидности.Нет, вам военную пенсию не дадут. Да, как все пойдете в 75 лет на пенсию.Не кричите тут, я вас туда не посылала.Пишите министру за свои ноги, у на обеденный перерыв.
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31.07.2022 20:12 Відповісти
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31.07.2022 19:07 Відповісти
ха ха это кацапы так пробили коридор смерти в Крым
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31.07.2022 22:31 Відповісти
А їхали то по Чонгару

А могили б там взагалі не їхати 24.02
Що скаже баба-хлоп-евакуаторша в Зеленій формі
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31.07.2022 19:13 Відповісти
а техніка? Т-14?
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31.07.2022 19:14 Відповісти
****** справи

Піднімаємо кацапАвтопром

80 ладаКалін нових
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31.07.2022 19:24 Відповісти
Дякую хлопці!Щоб були живі і здорові!
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31.07.2022 19:25 Відповісти
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31.07.2022 19:26 Відповісти
Накінець добра новина ,Слава ЗСУ !
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31.07.2022 19:40 Відповісти
Над югом Украины сгущается тьма: зачем Россия накапливает силы

Константин Машовец

кому інтересно прочитайте
на півдні загрозлива ситуація я б сказав супер загрозлива
і що саме більше бісить що ми нічого не робимо
вірніше робимо но дуже мало
по кримському мосту поїзда без упину їдуть
через Чонгар тоже
а ми все сидимо і ждем поки вони накоплять сили і вдарять
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31.07.2022 19:40 Відповісти
https://youtube.com/shorts/8mVPgo_Z8Fs?feature=share
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31.07.2022 19:46 Відповісти
Боже, хай би це було не перебільшення....
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31.07.2022 19:53 Відповісти
Когда рвется состав с боеприпасами уже никакие преувеличения не нужны)
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31.07.2022 21:14 Відповісти
Якраз недавно ми підказували ЗСУ як воювати))А вони молодці))Так і тримати: спочатку новини "все пропало" ,а через день-два "їм всім пілотка")
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31.07.2022 19:55 Відповісти
Ватсон читает вечернюю газету.
- Холмс, кто нибудь знал с утра, что сегодня ночью разбомбили российский военный состав?Об этом пишут в вечерних газетах.
- Нет, Ватсон.
- Тогда почему же на обед нам подали украинский борщ и горилку?
- Элементарно, Ватсон.
- ??
- Сегодня 31 число.(отхлебывает чай twinings).По обыкновению, в этот день российские военные получают жалованье.
Следовательно, накануне их максимально будут использовать на погрузочно-разгрузочных работах, так как многие из них 1 августа демобилизуются.
Так вот, коллега, большое скопление военной техники и грузчиков было именно в ночь с 30 на 31.А сегодня мы едим борщ, потому что я, сопоставив факты, приказал Берримору приготовить украинские блюда.
- Поразительно..
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31.07.2022 20:03 Відповісти
Это хорошо, это хорошо....
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31.07.2022 20:06 Відповісти
сднём вмф!)) хрюк вашу медь..
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31.07.2022 20:08 Відповісти


Якраз недавно ми підказували ЗСУ як воювати))А вони молодці)

підсказували як раз керівництву ЗСУ а то вони буває в ступор заходять
мости вже московіти поремонтували і на повну катушку по їх перевозять все необхідне
нам би повторить удари а ми соплі жуєм
потом будем казать що проспали
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31.07.2022 20:10 Відповісти
Молодцы,красавцы.вот это вжарили,спасибо вам хлопцы! Новость, от радости просто дух захватывает ,утилизировали быдло кацапское мастерски!! Слава ВСУ !
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31.07.2022 20:18 Відповісти
Поезд прямой дорогой в ад, велкам оркс!
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31.07.2022 21:12 Відповісти
Поезд-безумец. Black Sabbath
https://www.youtube.com/watch?v=Djrl6fu8myo
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31.07.2022 22:33 Відповісти
Дякую! Послухав, і знову почуваюсь юним.
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01.08.2022 00:35 Відповісти
Теперь у автоваза резко подскочат объемы продаж .
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31.07.2022 21:27 Відповісти
Хорошо бы, но хотелось бы слышать это не от "советника". Нередко инфа от них не подтверждалась...
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31.07.2022 21:53 Відповісти
Шановні пасажири, наступна станція пі💤дєц
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31.07.2022 22:04 Відповісти
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