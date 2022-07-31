На Херсонщині ударом HIMARS знищено ешелон із ворожою технікою та боєприпасами, ліквідовано 80 військових РФ, - Братчук
Збройні сили знищили залізничний ешелон росіян, який прибув з окупованого Криму.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що в ніч із п'ятниці на суботу, Збройні сили України високоточним ударом HIMARS знищили залізничний ешелон, що віз з окупованого росіянами Криму військову техніку та боєприпаси на Херсонщину.
Знищено поїзд з понад 40 вагонами, що прибув на залізничну станцію Брилівка, що у Херсонській області. Попередньо, втрати живої сили ворога склали - близько 80 осіб загиблих та 200 поранених.
Про це також написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"За даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці, які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму до Херсонської області", - зазначив Геращенко.
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чує моє сердце що цим все скінчиться - Путін розгорне над Конче-Заспою свій протиракетний зонтик, та буде захищати ЗЕлену банду, а ми будемо їх виганяти у Парашку Хаймарсами
І зерно грузять ...
Добра підспівка кобзьолу.
"Зараз вас отхаймарят.."
Героям слава!!!
"Дивись - Кобзон по колiях йде."
"А менi здається - вiн на сцені спiває, а ми вже у нього на концертi.."
сподіваюсь солофьєв утішить вдов утішать
Цікаво, а зарплатню він за що отримує?
Слава ЗСУ! Vivat HIMARS!
Ви наша воля,
Ви наша міць та свобода!
Население - 94 553
https://www.facebook.com/girohov/posts/pfbid02QhQ1vsKnEhHf76SVtKPm4YF2EusVszDh3X5gfJ6fqzfRcieEbyGZsfrxTeKkUUUxl
приблизительно столько же пропавших без вести
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLl5uawKP5AhWEzosKHQJNBlgQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.moscowtimes.ru%2F2022%2F06%2F09%2Fchislo-zhalob-na-propazhu-bez-vesti-rossiiskih-soldat-v-ukraine-previsilo-40-tisyach-a21152&usg=****************************
не считая самоваров
А могили б там взагалі не їхати 24.02
Що скаже баба-хлоп-евакуаторша в Зеленій формі
Піднімаємо кацапАвтопром
80 ладаКалін нових
Константин Машовец
кому інтересно прочитайте
на півдні загрозлива ситуація я б сказав супер загрозлива
і що саме більше бісить що ми нічого не робимо
вірніше робимо но дуже мало
по кримському мосту поїзда без упину їдуть
через Чонгар тоже
а ми все сидимо і ждем поки вони накоплять сили і вдарять
- Холмс, кто нибудь знал с утра, что сегодня ночью разбомбили российский военный состав?Об этом пишут в вечерних газетах.
- Нет, Ватсон.
- Тогда почему же на обед нам подали украинский борщ и горилку?
- Элементарно, Ватсон.
- ??
- Сегодня 31 число.(отхлебывает чай twinings).По обыкновению, в этот день российские военные получают жалованье.
Следовательно, накануне их максимально будут использовать на погрузочно-разгрузочных работах, так как многие из них 1 августа демобилизуются.
Так вот, коллега, большое скопление военной техники и грузчиков было именно в ночь с 30 на 31.А сегодня мы едим борщ, потому что я, сопоставив факты, приказал Берримору приготовить украинские блюда.
- Поразительно..
Якраз недавно ми підказували ЗСУ як воювати))А вони молодці)
підсказували як раз керівництву ЗСУ а то вони буває в ступор заходять
мости вже московіти поремонтували і на повну катушку по їх перевозять все необхідне
нам би повторить удари а ми соплі жуєм
потом будем казать що проспали
https://www.youtube.com/watch?v=Djrl6fu8myo