Росія поки не відповідає на вимогу України щодо повернення тіл загиблих в Оленівці, - Верещук

Росія поки не відповіла Україні на вимогу про повернення тіл загиблих полонених азовців в Оленівці.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу в Кременчуку, де вона зустрічається з переселенцями, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо повернення тіл. Як ви знаєте, омбудсмен зробив заяву щодо початку процедури повернення тіл. Ми, як уповноважені, теж свої запити зробили. Поки відповіді від Росії немає. Закликаємо усю світову спільноту зреагувати на цей безпрецедентний злочин", - заявила Верещук.

Вона підкреслила, що люди були в неволі, вони визнані комбатантами і Червоний Хрест чітко надав дані про їх перебування.

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Урядовець назвала події в Оленівці страшною трагедією і злочином Росії проти людства і людяності.

"За це має бути покарання персональне. Вимагаємо, аби Росію визнали державою-спонсором тероризму. Бо саме і це тероризм. Це міжнародний злочин", - сказала вона.