Є ризики для латвійського інформаційного простору, - спецслужби Латвії про роботу в країні російських журналістів
Служба державної безпеки (СДБ) Латвії попередила вищих посадових осіб Латвії про ризики, пов'язані з тим, що у країні починає працювати дедалі більше російських медіакомпаній.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
Як зазначається, від 24 лютого до Латвії з Росії емігрували понад 200 російських журналістів та 23 засоби масової інформації. Деякі з них вже офіційно розпочали роботу з Риги.
Латвійська служба держбезпеки стверджує, що "оцінює те, що відбувається в інформаційному просторі в контексті поточної геополітичної ситуації та агресивної війни Росії в Україні".
"СДБ постійно оцінює ризики, що виникають внаслідок цілеспрямованих та систематичних зусиль Росії щодо впливу на інформаційний простір та ЗМІ. Служба держбезпеки поінформована про роботу російських незалежних ЗМІ у Латвії. У зв'язку з цим служба виявила ризики для безпеки латвійського інформаційного простору, а також розвідувальні ризики пов'язані з тим, що діяльність ЗМІ традиційно була на користь російських спецслужб. Про це СДБ проінформувала найвище керівництво країни", - повідомляє служба.
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А причина одна, - у Латвії занадто багато рузкочєлюстних.
От вони і злітаються туди, як мухи на гівно.