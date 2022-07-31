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Новини
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Є ризики для латвійського інформаційного простору, - спецслужби Латвії про роботу в країні російських журналістів

кордон,латвія

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії попередила вищих посадових осіб Латвії про ризики, пов'язані з тим, що у країні починає працювати дедалі більше російських медіакомпаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Delfi.

Як зазначається, від 24 лютого до Латвії з Росії емігрували понад 200 російських журналістів та 23 засоби масової інформації. Деякі з них вже офіційно розпочали роботу з Риги.

Латвійська служба держбезпеки стверджує, що "оцінює те, що відбувається в інформаційному просторі в контексті поточної геополітичної ситуації та агресивної війни Росії в Україні".

"СДБ постійно оцінює ризики, що виникають внаслідок цілеспрямованих та систематичних зусиль Росії щодо впливу на інформаційний простір та ЗМІ. Служба держбезпеки поінформована про роботу російських незалежних ЗМІ у Латвії. У зв'язку з цим служба виявила ризики для безпеки латвійського інформаційного простору, а також розвідувальні ризики пов'язані з тим, що діяльність ЗМІ традиційно була на користь російських спецслужб. Про це СДБ проінформувала найвище керівництво країни", - повідомляє служба.

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Автор: 

Латвія (1352) ЗМІ (1363)


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Топ коментарі
+25
Ну так, все верно. Это ж Латвия воюет с русней, поэтому и видит риски от "хороших русских". А вот Украина, видимо, с русней не воюет, поэтому поддержанный властью телемарафон - на русском, и там каждый день какой-нибудь "хороший русский" учит Украинцев жить.
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31.07.2022 18:42
+19
а в нас гімно-марафон і ще й інтерв'ю беруть постійно у "хароших рускіх", аж гидко
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31.07.2022 18:37
+14
Латиши-у кацапських свиней вже немає журналістів лише пропагандони яких потрібно повикидати взад в радной свінарнік...
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31.07.2022 18:42
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а в нас гімно-марафон і ще й інтерв'ю беруть постійно у "хароших рускіх", аж гидко
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31.07.2022 18:37 Відповісти
Ну так, все верно. Это ж Латвия воюет с русней, поэтому и видит риски от "хороших русских". А вот Украина, видимо, с русней не воюет, поэтому поддержанный властью телемарафон - на русском, и там каждый день какой-нибудь "хороший русский" учит Украинцев жить.
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31.07.2022 18:42 Відповісти
Я не русский дикарь ходить с немытой дупой. Это для тебя запах дерьма - родной и любимый, у людей все совсем наоборот. Так как зовут фюрера русни, свинособака?
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31.07.2022 19:38 Відповісти
Смотрят это сраный марафон только имбицылы73% или сколько там от них осталось
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31.07.2022 19:16 Відповісти
Млять, скажите, чему могут научить опарыши из параши ЛЮДЕЙ? впрочем у нас подобных червей хватает. На Г+Г например. Да вот и групповое фото этих гнид и опрышей украинского разлива.
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31.07.2022 20:13 Відповісти
Латиши-у кацапських свиней вже немає журналістів лише пропагандони яких потрібно повикидати взад в радной свінарнік...
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31.07.2022 18:42 Відповісти
Ну так випердольте їх усіх, цих журнашлюх , щоб воду не мутили.
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31.07.2022 18:48 Відповісти
А кто им разрешит ?
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31.07.2022 19:38 Відповісти
Браття латиші! Будьте насторожі! Женіть русню з їхнім "єзиґом", "пушкіними", і "толстоєвскімі", і "балєтом", бо не зоглянетесь, як будете мати на своїй території якусь "народну республіку", а ваші землі проголосять "посконно русскімі".
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31.07.2022 19:04 Відповісти
спецслужби Латвії про роботу в країні російських журналістів Джерело:
*********
А причина одна, - у Латвії занадто багато рузкочєлюстних.
От вони і злітаються туди, як мухи на гівно.
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31.07.2022 19:05 Відповісти
Сначала засираются мозги людей кацапскими пропагандонами, а потом "путен введи!" Так что только гнать все кацапские медиаресурсы на хрен!
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31.07.2022 19:08 Відповісти
Тем более сейчас , после ЗВЕРСТВ УБИЙЦ рашистов и Войны , развязанной шизанутым гебнявым педофилом‼️
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31.07.2022 19:21 Відповісти
«У нас такой обычай: где едят, там и мерзят, у кого живут, того и ругают.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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31.07.2022 19:28 Відповісти
Всю падаль, приехавшую к вам после 24 февраля - гоните ОБРАТНО, домой !!!
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31.07.2022 19:35 Відповісти
Так и есть, но важно и собственным гнидам закрыть свои вонючие хлеборезки. Взять Даугавпилсский gorod lv, любителей прорашистских заголовков и руSSофашистской вони и угроз в коментах!
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31.07.2022 20:59 Відповісти
Запретить московитско-фашистские медиа и депортировать их распространителей.
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01.08.2022 01:36 Відповісти
 
 