На Одещині у гирлі Дунаю підірвався український катер, прохід каналом обмежили, - ОК "Південь"
На Одещині в гирлі Бистре підірвався український лоцманський катер, прохід каналом тимчасово обмежений.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У дунайському гирлі Бистре внаслідок зіткнення з невідомомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуйований малим катером Морської охорони", – йдеться в повідомленні.
За даними ОК "Південь", постраждалих немає, обставини події уточнюються.
За даними Ukrainian Shipping Magazine, на міні підірвався катер "Орлик".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кацапи - рак цивілізації, якщо не оперувати на ранній стадії, метастази проникнуть скрізь і наслідки для Цивілізації будуть жахливі