На Одещині у гирлі Дунаю підірвався український катер, прохід каналом обмежили, - ОК "Південь"

На Одещині в гирлі Бистре підірвався український лоцманський катер, прохід каналом тимчасово обмежений.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У дунайському гирлі Бистре внаслідок зіткнення з невідомомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуйований малим катером Морської охорони", – йдеться в повідомленні.

За даними ОК "Південь", постраждалих немає, обставини події уточнюються.

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За даними Ukrainian Shipping Magazine, на міні підірвався катер "Орлик".