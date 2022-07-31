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На Одещині у гирлі Дунаю підірвався український катер, прохід каналом обмежили, - ОК "Південь"

судно

На Одещині в гирлі Бистре підірвався український лоцманський катер, прохід каналом тимчасово обмежений.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У дунайському гирлі Бистре внаслідок зіткнення з невідомомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуйований малим катером Морської охорони", – йдеться в повідомленні.

За даними ОК "Південь", постраждалих немає, обставини події уточнюються.

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За даними Ukrainian Shipping Magazine, на міні підірвався катер "Орлик".

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вибух (4487) Дунай (170) корабель (1613) судноплавство (146)


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Кацапські диверсанти замінували єдиний беспечний канал для транспортування зерна - чудове "виконання" зернової угоди...
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31.07.2022 19:09 Відповісти
Дякуємо , зе ! дякуємо !
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31.07.2022 19:14 Відповісти
..і от ніхто не здогадається, кому це потрібно..
кацапи - рак цивілізації, якщо не оперувати на ранній стадії, метастази проникнуть скрізь і наслідки для Цивілізації будуть жахливі
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31.07.2022 19:13 Відповісти
Значит рашисты заминировали Дунай там где впадает в черное море. И это могло еще быть когда змеиный остров был оккупирован он вблизи Вилково (Одесской обл) всего 35 км до острова вот скорее всего успели во время своего ухода (жест доброй воли ) наделать пакостей.
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31.07.2022 19:16 Відповісти
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31.07.2022 19:30 Відповісти
звільнити форватер -- негрів уже ломає без нашого зерна
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31.07.2022 19:39 Відповісти
Ламає? От нехай і розміновують фарватер. В них же вистачає "флоту", щоб сотні тисяч "мігрантів" через Середземне море переправляти? Хоча останнім часом вони надають перевагу "самальотам аерофлота"...
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31.07.2022 19:56 Відповісти
 
 