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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти намагалися просунутися в районах Кам'янки та Пісків. Штурм провалився. Під Авдіївкою ворог мав частковий успіх, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 31 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває сто п’ятдесят восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала, підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії противник обстріляв райони населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області. Також провів повітряну розвідку БпЛА біля Залізного Мосту на Чернігівщині.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 830 осіб, 223 літаки, 190 гелікоптерів, 1 763 танки та 4 004 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Дуванка, Уди, Дементіївка, Петрівка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарне, Руські Тишки, Протопопівка, Верхня Роганка, Коробочкине, Борщова, Старий Салтів, Руська Лозова, Слатине та Соснівка. Завдав авіаудару неподалік Старого Салтова. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог задіяв артилерію для обстрілів районів населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка, Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів поблизу Спірного та Григорівки.

В районі Серебрянки, силами розвідувальної групи, намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Задіяв для розвідки БпЛА біля Григорівки.

Також читайте: РФ продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі військові підрозділи, - Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.

Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли.

На Авдіївському напрямку противник, наявними засобами вогневого ураження, здійснював обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.

Російська штурмова та армійська авіація цинічно вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка.

Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку артобстріли фіксувалися в районах населених пунктів Мар’їнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Новопіль, Новосілка, Времівка, Білогір’я, Зелене Поле, Павлівка, Ольгівське, Вугледар, Новоукраїнка, Темирівка, Степногірськ, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Залізничне, Нестерянка та Малі Щербаки. Штурмова та армійська авіація ворога завдала ударів біля Малих Щербаків, Степового, Мар’їнки та Єгорівки. Противник здійснив повітряну розвідку БпЛА поблизу Степногірська та Мирного.

Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу. Застосовує наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій наших військ, руйнування обʼєктів цивільної та військової інфраструктури уздовж лінії зіткнення та в глибині оборони.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до ударів високоточню зброєю перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування".

Також читайте: На Слов’янському і Бахмутському напрямках військові РФ зазнали втрат і відійшли, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6639) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+32
скільки можна? Забороніть нарешті тому лопуху, що пише тексти, термін "частковий успіх". Реально, коли пишуть, що просто десь про*балі, якось спокійніше сприймається.
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31.07.2022 19:07
+24
Он советует дурацкий новояз убрать. А то уже как у кацапов - "хлопки" и "задымления". Продвинулись, временно закрепились там-то, к чему этот "частичный успех"?
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31.07.2022 19:24
+18
ГШ пише з запізненням а інколи просто не повідомляє про втрату НП ((( Тож як що сьогодні має ЧУ то через пару днів втратимо Авдіївку ---але повідомлення не буде- буде щось типу в районі ідуть бої але по факту НП втрачено ! Ось так ! Краще вже казати правду а не ці опешні завуаьовані повідоплення !
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31.07.2022 19:15
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Девятый год орки штурмуют Пески.
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31.07.2022 19:02 Відповісти
скільки можна? Забороніть нарешті тому лопуху, що пише тексти, термін "частковий успіх". Реально, коли пишуть, що просто десь про*балі, якось спокійніше сприймається.
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31.07.2022 19:07 Відповісти
то, что им удалось закрепиться где-то на окраине, не значит, что они контролируют Весь город.....
к вечеру их оттуда могут выбить *****.....
нахрена лезть с советами туда, куда не понимаешь?
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31.07.2022 19:14 Відповісти
Он советует дурацкий новояз убрать. А то уже как у кацапов - "хлопки" и "задымления". Продвинулись, временно закрепились там-то, к чему этот "частичный успех"?
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31.07.2022 19:24 Відповісти
в любой профессии есть своя терминология, независимо от того, нравится это кому-то, или нет.....
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31.07.2022 19:43 Відповісти
Почитай сводки по Луганской обл. - супротивник мав частковий успіх. Чим, цей частковий успіх закінчився - рашисти зайняли всю Луганську область. І, це не зрада України, це дійсність. Яке місто було звільнено у Луганський області? Тому, фашисти і хочуть провести референдум у Херсонський та Запорізьский областях. По меньше слухай арестованного - ця скотиняка ще на початку квітня казала, шо кацапи готують Херсон до здачі ЗСУ. І, шо здали?
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31.07.2022 19:35 Відповісти
друг, давай ты лучше сходи в Генеральный штаб, и все это им расскажи.... ОК?
а я уже заранее знаю, что они тебе ответят......., слово в слово.....
не нужно учить профессионалов делать свою работу.....
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31.07.2022 19:53 Відповісти
Что? Профессионалы? Профи не теряют 3тыс лучших бойцов окружениях, а только дилетанты и некчемы.
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31.07.2022 20:01 Відповісти
та на диванах тут...... куда не плюнь - попадешь либо в Макиавелли, либо в царя Леонида.....
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31.07.2022 20:22 Відповісти
так то воно так. Але можна ж новини ГШ подавати якось ну... не знаю... Не розводити паніки, завчасно повідомляючи про відхід, але подавати інфу, яка на той момент уже всім відома (в першу чергу кацапам, адже вони ж самі і захоплюють певну позицію), тож подавати інформацію так, щоб не бути пійманим на очевидній брехні.
Якщо шо, в мене брат під Горлівкою воює, тому кричати все пропало не моє.
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31.07.2022 22:17 Відповісти
друг, выдели один час, открой канал Олега Жданова и посмотри..... он выкладывает видео каждый день, по три раза на день..... там он тебе все разжует и в рот положит..... "Зачем делать сложным то, что проще простого?" (с).....
кстати Жданов использует ту же формулу - "частичный успех"..., раз уж дискуссия пошла именно об этом.....
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31.07.2022 22:24 Відповісти
Жданов отличается от Абдристовича более связанной речью. И только.
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01.08.2022 01:12 Відповісти
Луганская область не взята, смотри карту: https://liveuamap.com/
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31.07.2022 22:09 Відповісти
Та да, в Сєверодонецьку і Лисичанську саме так і було...
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31.07.2022 19:47 Відповісти
Ну, в кацапів смішніший термін, - "жест доброї волі".
А німці, наприклад, відступ вермахту в своїй пресі описували, як "вирівнювання фронту".
Езопова мова, - вона така.
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31.07.2022 19:20 Відповісти
Ви не розумієте, в міністрерство по протекції Володі Боневтіка набрали замами міністра для відосів, а не роботи, адвоката Маляр і корифана єлдака Шарапова, які тільки це і вміють робити - відоси, бруд на нормальну людину і тирити гроші, а ще торгувати зброєю під час війни. Як можуть люди ні дня не служивши в армії зразу стати заступниками міністра? Така ж ситуація в інших відомствах, наприклад у МВС заступник Гогілашвілі чи в СБУ Наумов.
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31.07.2022 19:24 Відповісти
те що не служили в арміï-не показник-от у Франціï військовим міністром була Франсуа Пірлі в 2017-2022 роках, жінка, яка ніколи не служила в арміÏ
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31.07.2022 20:43 Відповісти
те саме міністри оборони в Бельгіï і Німеччини-відношення до арміï не мали
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31.07.2022 20:51 Відповісти
Ви не порівнюйте Францію і Україну, де йде війна. І то посада міністтра, який представляє відомство-політична фігура, а це замів, які мають робити роботу. Чи ми як Франція у блоці НАТО і там захист вірішує НАТО?
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31.07.2022 21:17 Відповісти
НАТО також ні при чому. Міністр оборони Фінляндіï Антті Каікконен також відношення до арміï не має
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31.07.2022 21:35 Відповісти
связи с фашистами у них были? А у нас были на всех уровнях оманского недоноска
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31.07.2022 21:45 Відповісти
Каждый день -- " ... враг имел ЧАСТИЧНЫЙ УСПЕХ ... " МНЕ ГРАЖДАНИНУ Украины нельзя знать , ЧТО ЗАХВАТИЛ ВРАГ ??? ( боитесь , что ВРАГ УЗНАЕТ ЧТО он ЗАХВАТИЛ ) Какой ДЕБИЛ придумал ЭТО ??? Насобирали всяких Марьян ..... Одни бл***** " эксперты и советники " !!
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31.07.2022 19:40 Відповісти
Підтримую, краще кажіть як є, правду, а не отой "частковий успіх". Заїбали.
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31.07.2022 21:35 Відповісти
Авдіївка - це погано...там дуже сильні позиції, якщо примусять їх залишити - буде набагато важче.
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31.07.2022 19:08 Відповісти
Сам город орки не заняли .Они его просто пытаются обойти после нескольких неудачных месяцев штурма в лоб .Вот видимо и заняли какое-нибудь село или хутор отсюда и частичный успех под Авдеевкой
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31.07.2022 19:49 Відповісти
Я это и имел ввиду - в самой Авдеевке у орков ничего не получается - там сильные позиции - но орки прорвались с востока от Авдеевки и угрозой окружения могут заставить наших оставить сильные позиции в самой Авдеевке.
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31.07.2022 21:31 Відповісти
Там дещо гірше сталося - орки вибили наших з півдня в районі вентиляційних шахт Бутівки, на сході якраз вони трохи пролізли, получили звіздюлєй і відкотилися. https://t.me/svarschiki/6653 .
Це на каналі в Некромансера було.
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31.07.2022 23:06 Відповісти
Орки згадують про шахту Бутівка позицію. І це дуже ******.
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31.07.2022 23:30 Відповісти
ГШ пише з запізненням а інколи просто не повідомляє про втрату НП ((( Тож як що сьогодні має ЧУ то через пару днів втратимо Авдіївку ---але повідомлення не буде- буде щось типу в районі ідуть бої але по факту НП втрачено ! Ось так ! Краще вже казати правду а не ці опешні завуаьовані повідоплення !
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31.07.2022 19:15 Відповісти
Без паники, в Авдеевке все норм
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31.07.2022 19:53 Відповісти
Вы главное безглуздую гоните оттуда поганой метлой если приедет командовать. А то будет как Лисичанск.
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31.07.2022 20:29 Відповісти
Там не тільки проблеми з Авдіївкою.. Продовжуємо "покращувати переговорні позиції на полі бою".
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31.07.2022 19:16 Відповісти
все частіше чуємо про частковий успіх
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31.07.2022 19:16 Відповісти
Усі незадоволені ходом бойових дій мають чудову нагоду особистим прикладом показати як треба
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31.07.2022 19:32 Відповісти
Причому тут задоволення- тут ідеться про права а конкретно право конституційне знати правду -людям влада повинна давати всю правду бо ЛЮДИ наймають цю владу на роботу за свої кошти з податків. Ті хто хоче і має воює а ті хто тут запитує має знати правду має повне право- те що людей тримають за тірпіл і лохів не означає що всі вони такі і ті хто знає свої права має ПРАВО критикувати і робити все що до своїх прав!
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31.07.2022 19:42 Відповісти
яке ти право маєш, диван? А чи відомо тобі, що під час дії воєнного стану, конституційні права громадян можуть бути обмежані?
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31.07.2022 19:53 Відповісти
Ключове слово можуть.
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31.07.2022 20:04 Відповісти
Слухай чорт я військовий і громадянин України і маю юридичну освіту ! Тож знаю що зараз ожна і які права те що люди не знають їх так як і ти то їх біда -це як з законом ти його не знаєш а відповідальності уникнути не можеш . Хочеш зустрітися місто Бориспіль в любий час !
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31.07.2022 20:08 Відповісти
А що військовий зараз робить в Борисполі?
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31.07.2022 20:51 Відповісти
А ти думає військові всі в окопах ? Чи ти не чув що біля Борисполя було !? Ти тільки сумніви сієш і людей бентежиш може прийдеш у військомат!? Чи адресу дай мені або телефон !?
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31.07.2022 21:03 Відповісти
Як наказ дадуть то і в москву поїду !
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31.07.2022 21:11 Відповісти
Тобі ж напевно 36 Радченко так ?
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31.07.2022 21:05 Відповісти
Може для початку відправити туди на посилення хоча б 1/10 від тієї 700-800 тисячної армії, про яку казали Зєля і Данилів?
70 тисяч достатньо буде, аби відтиснити кацапів від Авдіїївки?
Чи всі 700 тисяч прикривають 4-5 "ймовірних" БТГр кацапів з "ймовірно" білоруського напрямку?
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31.07.2022 19:46 Відповісти
Зеля знатный ******** и его 700 тысяч судя по всему на поверку окажутся 70
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31.07.2022 20:10 Відповісти
На все своєю їбаною мантрою відповідати будешь таким чином?! ***** сходи, мобілізували під мільйон людей, а толку - *****. І не потрібно задвигати, що в кацапів збрї *****. На фронтах Першої світової, і під більш щільним артелерийським вогнем позиції тримали роками, а не здавали на раз-два.
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31.07.2022 23:34 Відповісти
Ну він таким способом думає закінчити війну до кінця року. От тільки ху..ло проти.
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31.07.2022 19:25 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.07.2022 19:21 Відповісти
В тактичному плані втрата Авдіївки те саме що втрата Попасної. Катастрофа. Бо це розвал оборони в цьому районі. Кацапи будуть розвивати глибоке охоплення наших позицій, поки ЗСУ просто не відійдуть.
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31.07.2022 19:23 Відповісти
Гиркин такой себе эксперт конечно, но он говорит что возле Авдеевки, шанс что возьмут сам город даже говорить не приходится на данный момен
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31.07.2022 19:46 Відповісти
Вони біля Авдіївки давним-давно. Від Ясинуватої, а тим більше від Крутої Балки чи Спартака там лічені кілометри. І нічого, зрада не трапилася
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31.07.2022 20:52 Відповісти
Насчёт Авдеевки ,то она ещё даже не в красной зоне если верить карте Deep State.Просто видимо орки продвинулись немного севернее ,где они в последнее время пытаются атакуя обойти сам город и какой-нибудь хутор или село заняли .А вот Покровское под Бахмутом судя по той же карте противник уже захватил
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31.07.2022 19:46 Відповісти
русские говорят, что захватили шахту на южной окраине Авдеевки. Правда это или нет, я не знаю
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31.07.2022 19:50 Відповісти
О захвате этой этой шахты гиркинд еще пару дней назад в своём интервью говорил.А раз так значит эти несколько дней вокруг неё шли бои и наши войска пытались её отбить но судя по всему не получилось
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31.07.2022 20:21 Відповісти
Ну Покровское ещё 2 недели назад была новость что занял противни
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31.07.2022 19:51 Відповісти
Нет пару дней назад тут же в сводках писалось ,что у противника там частичный успех ,а вчера и на самой карте Покровское оказалось в красной зоне .Я слежу за изменениями на этой карте
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31.07.2022 19:57 Відповісти
відгрібають падли, стрілкові бої кожен день, мені чути
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31.07.2022 19:48 Відповісти
Третий месяц "эксперты" пи..ят про "масштабное контрнаступление", Херсонский котел, а на деле каждый день у кацапов "частковий успіх" то тут то там. Николаев и Харьков разносят в хлам. А "влада" то гундосики снимает, то зерновыми коридорами занимается.
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31.07.2022 19:53 Відповісти
Частковий успіх призводить у підсумку до захоплення села, потім другого, а потім "зненацька" дивуємось оточенню міста і відходу з нього "на більш міцні позиції"!
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31.07.2022 20:06 Відповісти
в чисте поле
Причому навіть найтупіший дибіл розуміє, що навіть в руїнах міста набагато легше оборонятись, ніж в степу. Тому завжди постає питання - от нахера вони так подають нам черговий пройоб, коли ж самі розуміють, що ми розуміємо, що вони *******?
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31.07.2022 22:02 Відповісти
Арестовича на підкріплення - хай розповість оркам, що їм вже прийшов кінець. Може самоліквідуються від досади.
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31.07.2022 20:22 Відповісти
Частичный успех это когда Гитлер штурмовал Бресткую крепость в сентябре 1939 года и положил кучу солдат...но 17 сентября Сралин пришел на помощь...за 5 дней мощные советские гаубицы подавили сопротивление Польши...
Потом был совместный парад соорудили 28 сентября в Брест-Литовске по случаю пабеды...
Но то уже другая история, братства двух негодяев 20 века...
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31.07.2022 20:54 Відповісти
В мене одне питання, коли вже ми будем мати успіх на фронті? Я не воюю, аде іноді на останні закидаю донат хлопцям на передову, на дрони та інше.

Те що ми поцілюємо HIMARS по кацапам це дуже добре. Але ми постійно, хоч і повільно втрачаємо свої території.

Якщо у нас справи не такі веселі, як ********** Арестович з Ждановим. То краще сказати правду. Народ потрохи розчаровується та перестає довіряти українському медіапростору, разом з блогерами - "побєдителями".

Щось в мне таке відчуття что найближчим часом ніякого контрнаступу не буде, було би добре якщо Херсонщину звільнемо хоч би до Нового Року. Єдиний адекватний блогер, це дійсно Бутусов. Без шапкозакидання ворога. Інши вже "перемогли" у стрімах нікчемну Рашку по декілька раз.
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31.07.2022 20:56 Відповісти
Правильні відчуття.Але роби що можеш і допомагай армії там служать люди і знають що робити в залежності від ситуації-військових гріх судити а владу за жабри потрібно брати !
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31.07.2022 21:09 Відповісти
Здесь как в футболе. не атакуешь ты- будет атаковать противник. Можно рассказывать, что чего то не хватает, что бережем людей. Но тогда будет потеря территории и проигрыш. Стояние должно быть не ради стояния, а лишь для того, чтоб накопить резервы и дать пи...ды.
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31.07.2022 21:07 Відповісти
Каждый день частичный успех... Вода камень точит
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31.07.2022 23:39 Відповісти
Хто бажає може і далі молитися на "генія" Залужного. А от я вважаю що його треба було знімати та віддавати судити військовим трибуналом за здачу півдня без бою. А оскільки цього не зробили - далі була здача Попасної через що обвалився весь фронт нах і була втрачена решта Луганщини. Можна щось там казати що він Київ врятував. Але то все 3.14здьож. Київ врятували армія та тероборона, прості непідготовлені люди що взяли до рук зброю та стихійно пішли зустрічати ворога. Впіймали вже на Оболоні. Залужний повний нуль і ні на що не здатний. Херсон треба давно було відбити але він так довго чухав свої фаберже що рашисти перекинули туди вдвічи більше сил. І тепер той Залужний буде скиглити що йому потрібно ще мільйон мобілізувати та прислати ще 200 HIMARSів та 2000 танків. Так, і Ф-16 кілька сотень. Те, що не розмінували перешийок(що робили також підопічні Залужного за наказом Боневтіка, якого він обожнює) ще не привід втікати аж до Запоріжжя та здавати все без бою забувши з переляку підірвати 2 Антонівські мости та взяти під контроль Каховську ГЕС щор не пустити орків на правий берег. І зараз це чмо дивиться як рашисти лагодять покоцані трошки мости та перекидають техніку далі і нічого не робить. Якщо не зняти бездарного Залужного, який лише вміє відступати, класти людей без толку та котли робити як в Маріуполі та Золотому/Гірському то не те, що південь повернути, а й центр країни не зможемо втримати. Досить робити ідолів з бездарів.
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01.08.2022 00:36 Відповісти
Залужного может снять только верховный, а раз не снимает, значит его все устраивает. Плюс они еще смотрят на реакцию военных. Кого вместо него ставить ?
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02.08.2022 00:33 Відповісти
Кого угодно. Марченко, Кривоноса, Помоложе есть генералы и постарше. Но этого ссыкуна и бездаря надо снимать с должности и судить военным трибуналом.
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02.08.2022 00:44 Відповісти
всё бы хорошо,но эта фраза как то напрягает,,ворог мав частковий успіх"эта ,,зелёная подача информации"ну совсем в ступор приводит!!всё и везде как бы хорошо!!но раз за разом,,ворог мав частковий успіх"такое ощущение что украина как минимум в десять раз больше чем на самом деле!!так вы кацапов гоните??или кацапы таки ,,мают успихи??"зеленские ,подоляки,арестовичи!! не пора ли определиться с формулировками??
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01.08.2022 00:43 Відповісти
 
 