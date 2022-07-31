Варварське поводження з полоненими неприпустиме, - посол США Брінк відреагувала на теракт в Оленівці та катування полонених
США продовжать домагатися відповідальності винних в обстрілі слідчого ізолятора в Оленівці і допомагатимуть Україні захиститися від жахливої агресії Москви.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії москви", - написала посол США.
Як повідомлялося, в ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області пролунав вибух, унаслідок якого була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.
За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер". Було вбито близько 50 полонених українських захисників.
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https://twitter.com/saniolli/status/1553364151245963265 30 июл.
Зеленський пропонував провести наступне Євробачення в Маріуполі.
Я пропоную провести наступний з'їзд Слуг Народу в Оленівці - незалежно від того, чи буде вона на той час звільнена, чи ні.
Якось "дивно", що у Байдена короновірус після кризисних подій в Україні. Якось дивно, що заяви Блінкена про необхідність зернової угоди чомусь вже кілька днів не шпальтах ЗМІ в Україні. Якось "дивно", що не має заяви Блінкена про непідтримку визнання рф країну терористом ( тут не все однозно). І все рівно, на ті самі граблі, по чужих правилах.
Таке враження, що як і 24.02 США знову сіло в калюжу. І знову як із Женевою 2021 та сама ситуація.
Шкварити будемо до кінця. А що там із "грою в башки Кремля", здається пу водить США (розвідки) "за ніс"? Не правда? Назвати особи, "дивні" санкції, фінустанови? Непрада? А смерть "Азовців" не факт безпорадності? США не може сформувати свої "правила війни"?
Ви по вуха в лайні.
Вы уверены, шо этот вопрос следует адресовать США, а не зелено-дерьмаковским переговорщикам?
2) пробувати виміняти їх на те ж зерно
3) посилати туди вертольоти, вночі
4) посилати туди ссо
5) проривати блокаду, з херсона, з моря
і навіть, якщо вирішили все ж здавати їх в полон, то треба було називати це своїми іменами - не вихід, не евакуація, а здача в полон. і обставляти так, щоб прожектори і камери всього світу були прикуті, щоб світ знав ім'я кожного, щоб за їхніми долями стежили реально, а не тримали все в таємниці. оця таємниця тепер і виходить боком.
і зараз забули про тих, що там ще залишаються. а їх тисячі.
Яке відношення вони мають до України і на який підставі ви звинувачуєте їх у провалах та прорахунках, яке допустило керівництво України?
І всі незадоволені діями США, хоча вони лідери по об'єму допомоги Україні.
Чи не виглядає це для Вас підозрілим?
Тим більше зважаючи на те, що Цензор, без перебільшення, лідер в Українському сегменті інтернет-ЗМІ.
В усіх прорахунках українського керівництва, звинувачують союзників.
Але щоб посратися з США, їм потрібна відповідна суспільна думка.
Бо якщо після чергового "вибрику", США припинять поставки зброї, то питання у суспільства, буде не до США, а до Зеленського і компанії.
А от якщо регулярно поливати брудом всіх союзників, то рано чи пізно в суспільстві таки з'явиться негатив до них.
Тому і сидять в інтернеті провокатори!
Буча, Ірпінь й у іньших містах звірства?
Знесення Маріуполя під 0 ?
Черга велика..... чи доживемо щоб побачити з такою швидкістю домагання покарання для рашистов.
Ольга *********
2016 год.
Сейчас эта дура поливает грязью всех украинцев подряд...ну за очень большие 10 млн.рублей в год...
Вторая позиция...это мощное лобби среди всяких Сильвио Берлускони и прочих Макронов...
В этом оркестре европейских чинуш много всяких нуворишей...получающих мавзолейное бабло...