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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Варварське поводження з полоненими неприпустиме, - посол США Брінк відреагувала на теракт в Оленівці та катування полонених

оленівка

США продовжать домагатися відповідальності винних в обстрілі слідчого ізолятора в Оленівці і допомагатимуть Україні захиститися від жахливої агресії Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії москви", - написала посол США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брінк про реакцію США на можливе розширення анексії РФ: Сподіваємося залучити союзників до підвищення ціни для росіян

Як повідомлялося, в ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області пролунав вибух, унаслідок якого була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.

За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".  Було вбито близько 50 полонених українських захисників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест намагатиметься дістатися до обстріляної колонії в Оленівці: вже подали запит на відвідання

Автор: 

катування (603) полонені (2267) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+19
КиївМіськБудда@saniolli

https://twitter.com/saniolli/status/1553364151245963265 30 июл.

Зеленський пропонував провести наступне Євробачення в Маріуполі.
Я пропоную провести наступний з'їзд Слуг Народу в Оленівці - незалежно від того, чи буде вона на той час звільнена, чи ні.
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31.07.2022 19:38
+16
І що нам чи їм легше від того??
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31.07.2022 19:30
+13
підкинь десяток томогавків- доступно пояснемо касабам..
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31.07.2022 19:28
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підкинь десяток томогавків- доступно пояснемо касабам..
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31.07.2022 19:28 Відповісти
І що нам чи їм легше від того??
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31.07.2022 19:30 Відповісти
А шо, надо, что бы посол взяла автомат и поехала на фронт мстить за них?
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31.07.2022 20:28 Відповісти
це все на що ви здатні, засудити? я вже заї..бався слухати ваші соплі, таке враження, що в світі одні обами керують.
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31.07.2022 19:34 Відповісти
Ну если ты ***** совсем слепоглухой, не видишь и не слышишь о тысячах Джавелинов, Стингеров, сотнях 777, десятках Химарсав и другом вооружении на 7 млрд доллароя, то да, тебе остается так и сидеть *********.
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31.07.2022 20:31 Відповісти
Господи, хоч Бріджит з нами. А то я щойно була на сторінці зеленської, так там всі балом "ледів і джентельменів" захоплюються.
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31.07.2022 19:38 Відповісти
КиївМіськБудда@saniolli

https://twitter.com/saniolli/status/1553364151245963265 30 июл.

Зеленський пропонував провести наступне Євробачення в Маріуполі.
Я пропоную провести наступний з'їзд Слуг Народу в Оленівці - незалежно від того, чи буде вона на той час звільнена, чи ні.
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31.07.2022 19:38 Відповісти
Всерйоз зважати на заяви популіста - невдячна справа...
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31.07.2022 19:45 Відповісти
"Просте" запитання - чому проблема полонених "Азову" не була привязана до зернової угоди? В США не знають, що гутеріш лобіює інтреси рф путіна? Нагадати його попередні дії під час війни?

Якось "дивно", що у Байдена короновірус після кризисних подій в Україні. Якось дивно, що заяви Блінкена про необхідність зернової угоди чомусь вже кілька днів не шпальтах ЗМІ в Україні. Якось "дивно", що не має заяви Блінкена про непідтримку визнання рф країну терористом ( тут не все однозно). І все рівно, на ті самі граблі, по чужих правилах.

Таке враження, що як і 24.02 США знову сіло в калюжу. І знову як із Женевою 2021 та сама ситуація.

Шкварити будемо до кінця. А що там із "грою в башки Кремля", здається пу водить США (розвідки) "за ніс"? Не правда? Назвати особи, "дивні" санкції, фінустанови? Непрада? А смерть "Азовців" не факт безпорадності? США не може сформувати свої "правила війни"?

Ви по вуха в лайні.
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31.07.2022 19:42 Відповісти
А може ці їхні "правила війни" вже давно сформовані, але нам їх не озвучують, бо вони українському народу не сподобаються...
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31.07.2022 19:46 Відповісти
Просте" запитання - чому проблема полонених "Азову" не була привязана до зернової угоди?(c)

Вы уверены, шо этот вопрос следует адресовать США, а не зелено-дерьмаковским переговорщикам?
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31.07.2022 19:51 Відповісти
А Ви знаєте повну історію сдачі в полон "Азову"?
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31.07.2022 20:19 Відповісти
А вы? Ну поведайте нам, наверное это США сдали их в плен?
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31.07.2022 20:33 Відповісти
А які НА ТОЙ МОМЕНТ були інші РЕАЛЬНІ варіанти?
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31.07.2022 21:31 Відповісти
1) намагатися домовитись через Ердогана
2) пробувати виміняти їх на те ж зерно
3) посилати туди вертольоти, вночі
4) посилати туди ссо
5) проривати блокаду, з херсона, з моря

і навіть, якщо вирішили все ж здавати їх в полон, то треба було називати це своїми іменами - не вихід, не евакуація, а здача в полон. і обставляти так, щоб прожектори і камери всього світу були прикуті, щоб світ знав ім'я кожного, щоб за їхніми долями стежили реально, а не тримали все в таємниці. оця таємниця тепер і виходить боком.
і зараз забули про тих, що там ще залишаються. а їх тисячі.
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01.08.2022 08:11 Відповісти
Если тебе отдать приказ застрелится ,ты его выполнишь?
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31.07.2022 21:38 Відповісти
тупо здали
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31.07.2022 21:13 Відповісти
Байден - Президент США, Блінкен - Держсекретар США
Яке відношення вони мають до України і на який підставі ви звинувачуєте їх у провалах та прорахунках, яке допустило керівництво України?
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31.07.2022 20:33 Відповісти
І будуть надавати все потрібне для захисту... Альо! Нам території наші треба звільняти! А те що в нас було "для захисту" "Будапештський меморандум" у нас відібрав!
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31.07.2022 19:49 Відповісти
Наведіть пунк "Будапештського меморандуму", де говориться про зобов'язання надати Україні військову допомогу, у разі агресії проти неї!

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31.07.2022 20:45 Відповісти
Штатам треба вже змінити риторику. Не допомагати захиститися від агресії, а забезпечити зброєю, щоб Україна впевнено роз'їбала агресора.
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31.07.2022 19:50 Відповісти
За год до вторжения вам ничего этого надо не было.
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31.07.2022 19:52 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте.
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31.07.2022 19:55 Відповісти
А, так у вас на государственном телемарафоне - все буряты. Понял тебя, дерьмо зеленое.
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31.07.2022 20:01 Відповісти
Зліпи, мордвине притрушений, собі півника з гівна, випий глоду та заграй на балалайці - і воно попустить, якщо не паралізує. ))
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31.07.2022 20:19 Відповісти
Оставь эти предложения для руснявой мразоты, которая сидит вокруг Боневтика.
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31.07.2022 20:27 Відповісти
Чомусь кожен другий москворотий мокша вважає, що українці зобов'язані розуміти його свино-собачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість свідчить про розумову недостатність - і це чудово! ))
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31.07.2022 20:54 Відповісти
то старий цензуріон з америки, мови не вивчив, та тут своїх половина мови не знає
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31.07.2022 21:16 Відповісти
Наука каже, що це називається не "свої", а "московська діаспора". На щастя, їхні багаторічні розумові вади українців ні до чого не зобов'язують. ))
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31.07.2022 21:26 Відповісти
Вы уйдёте за кулисы ,если Украину захватят. Хотите этого ?
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31.07.2022 21:43 Відповісти
ДУЖЕ СЛАБКА РЕАКЦІЯ
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31.07.2022 19:53 Відповісти
Давайте свою версию, как надо реагировать? Высадить 82 дивизию на Донецк? Корпус морпех на Мариуполь?
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31.07.2022 20:35 Відповісти
Друзі - дивіться самі, яке засилля у цій темі коментів від зареестрованих в останні пару-трійку місяців!

І всі незадоволені діями США, хоча вони лідери по об'єму допомоги Україні.

Чи не виглядає це для Вас підозрілим?
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31.07.2022 19:59 Відповісти
Бо це їх робота: зпаскудити відносини з США.
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31.07.2022 20:46 Відповісти
А как можно испаскудить отношения с США комментами на Цензоре? Сомневаюсь, что у завсегдатаев Цензора есть отношения с США. Немного не тот уровень.
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31.07.2022 20:53 Відповісти
Формуванням суспільної думки - це ж так просто!

Тим більше зважаючи на те, що Цензор, без перебільшення, лідер в Українському сегменті інтернет-ЗМІ.
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31.07.2022 22:43 Відповісти
Команда єрмака-зеленського, робить все, щоб зіпсувати відносини з союзниками.
В усіх прорахунках українського керівництва, звинувачують союзників.
Але щоб посратися з США, їм потрібна відповідна суспільна думка.
Бо якщо після чергового "вибрику", США припинять поставки зброї, то питання у суспільства, буде не до США, а до Зеленського і компанії.
А от якщо регулярно поливати брудом всіх союзників, то рано чи пізно в суспільстві таки з'явиться негатив до них.
Тому і сидять в інтернеті провокатори!
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31.07.2022 22:53 Відповісти
MH17 покарали винних?
Буча, Ірпінь й у іньших містах звірства?
Знесення Маріуполя під 0 ?
Черга велика..... чи доживемо щоб побачити з такою швидкістю домагання покарання для рашистов.
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31.07.2022 20:09 Відповісти
У справі МН17 все йде за планом, суд оголосить вирок у вересні. По інших випадках - треба, спочатку, перемогти. Але санкції вже діють.
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31.07.2022 21:38 Відповісти
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31.07.2022 20:10 Відповісти
суки зелені
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31.07.2022 20:45 Відповісти
Как эти субьекты так отожрали свои хари? Они уже челолвеческий облик потеряли.
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31.07.2022 20:56 Відповісти
Порошенко продался Пентагону и Госдепу и хочет нас уничтожить.

Ольга *********

2016 год.
Сейчас эта дура поливает грязью всех украинцев подряд...ну за очень большие 10 млн.рублей в год...
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31.07.2022 20:12 Відповісти
И что нам с ваших озабоченностей? Где гаранты этого договорняка? Или давайте я возьму в вашем банке пару миллионов и не отдам а вы просто сильно озаботитесь
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31.07.2022 20:15 Відповісти
Организатор этого договорняка - Зеленский В.А.
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31.07.2022 20:19 Відповісти
РабZZeю не признают спонсором терроризма по двух позициям...слишком много "друзей" у путлера по газу и нефти в странах НАТО и .д.
Вторая позиция...это мощное лобби среди всяких Сильвио Берлускони и прочих Макронов...
В этом оркестре европейских чинуш много всяких нуворишей...получающих мавзолейное бабло...
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31.07.2022 20:21 Відповісти
За июль месяц США и Британия полностью содержат за свои средства Украину...по моим подсчётам зелемойским отстегнули 11 ярдов долларов...
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31.07.2022 20:40 Відповісти
так тра' щось діяти - чинити покарання. Ембарго на газ та нафту. Повне ембарго на все - повинно бути як з Егіл - московія тотжний терорист
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31.07.2022 21:11 Відповісти
Гобліни з цих слів лише поржуть. Бо інакше, а що ви їм зробите?
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31.07.2022 22:09 Відповісти
 
 