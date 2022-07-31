Варварське поводження з полоненими неприпустиме, - посол США Брінк відреагувала на теракт в Оленівці та катування полонених

США продовжать домагатися відповідальності винних в обстрілі слідчого ізолятора в Оленівці і допомагатимуть Україні захиститися від жахливої агресії Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії москви", - написала посол США.

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Як повідомлялося, в ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області пролунав вибух, унаслідок якого була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.

За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер". Було вбито близько 50 полонених українських захисників.

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