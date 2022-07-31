Латвія з серпня призупиняє спрощений режим поїздок для жителів прикордонних регіонів РФ

З 1 серпня Латвія призупиняє спрощений режим поїздок для мешканців прикордонних регіонів Росії. Відповідне рішення про це було прийнято урядом Латвії в середині липня.

У Ризі пояснили, що угоду про місцевий прикордонний рух між Латвією і Росією було укладено в 2010 році з метою спрощення взаємних поїздок мешканців прикордонних районів. Водночас у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, було припинено видачу віз, у тому числі прикордонних, російським громадянам в усіх латвійських дипломатичних та консульських представництвах за кордоном, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У зв'язку з рішенням Росії закрити латвійське консульство у пскові видача прикордонних дозволів більше неможлива, оскільки це було єдине дипломатичне та консульське представництво Латвії за кордоном, яке видавало такі дозволи громадянам РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є ризики для латвійського інформаційного простору, - спецслужби Латвії про роботу в країні російських журналістів

Уряд Латвії також ввів санкції проти російських громадян та компаній, МЗС країни закликало жителів Латвії утриматися від поїздок до Росії.