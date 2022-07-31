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Латвія з серпня призупиняє спрощений режим поїздок для жителів прикордонних регіонів РФ

латвія

З 1 серпня Латвія призупиняє спрощений режим поїздок для мешканців прикордонних регіонів Росії. Відповідне рішення про це було прийнято урядом Латвії в середині липня.

У Ризі пояснили, що угоду про місцевий прикордонний рух між Латвією і Росією було укладено в 2010 році з метою спрощення взаємних поїздок мешканців прикордонних районів. Водночас у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, було припинено видачу віз, у тому числі прикордонних, російським громадянам в усіх латвійських дипломатичних та консульських представництвах за кордоном, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У зв'язку з рішенням Росії закрити латвійське консульство у пскові видача прикордонних дозволів більше неможлива, оскільки це було єдине дипломатичне та консульське представництво Латвії за кордоном, яке видавало такі дозволи громадянам РФ.

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Уряд Латвії також ввів санкції проти російських громадян та компаній, МЗС країни закликало жителів Латвії утриматися від поїздок до Росії.

Автор: 

кордон (4775) Латвія (1352) росія (65394)


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ізоляція ватної клоаки триває і посилюється
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31.07.2022 20:01 Відповісти
Нехай рюзкі тепер насолоджуються своїм рюzzкім міром.
Їх взагалі потрібно не пускати на територію Європи.
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31.07.2022 22:02 Відповісти
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31.07.2022 20:07 Відповісти
так і повинно бути для неадекватів -- довбдню ім в плечі
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31.07.2022 20:11 Відповісти
Sher gut!
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31.07.2022 20:15 Відповісти
Шо там по Нанотолию? чайок, с полонием в прикуску?
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31.07.2022 20:24 Відповісти
О латиші молодці! Рубають з плеча без цяцькання!
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31.07.2022 20:40 Відповісти
всі прибалти наши справжні друзі. за ці 5 місяців війни у європі виявилось хто друг, а хто ворог (мадьяри)
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31.07.2022 20:49 Відповісти
Какой ещё упрощённый режим. Они там в своём уме ?
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31.07.2022 21:40 Відповісти
 
 