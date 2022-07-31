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Уряд зберіг пільгову ціну на газ для забезпечення населення гарячою водою, - постанова
Кабінет Міністрів України на засіданні 29 липня продовжив дію пільгової ціни на газ для постачальників гарячої води до 31 серпня 2022 року.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідна постанова №839 оприлюднена на Урядовому порталі.
Документом вносяться зміни до постанови від 31 травня 2022 року №637 про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо постачання газу виробникам теплової енергії, відповідно до яких пільгова ціна на газ для постачальників гарячої води діятиме до 31 серпня 2022 року.
Крім цього, постановою встановлюється норматив із застосуванням коефіцієнта 0,1 для отримання пільг у разі використання газу або електроенергії для індивідуального опалення.
Топ коментарі
+19 Claudia Smith
показати весь коментар31.07.2022 20:02
+14 Олександр Дніпро
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+8 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар31.07.2022 20:48
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а коломойському яким це чином 4,3 млрд грн віддали???
ссуки, як я вам ненавиджу. щоб ти, гетьманцев, і ти, шмигаль, коростою покрились, чиряками, щоб у вас було нєдєржаніє і невставаніє. слово моє липке, слово моє кріпке.
Зеленський поділився невтішним прогнозом щодо обсягу цьогорічного врожаю
Через повномасштабне російське вторгнення урожай в Україні цього року може бути вдвічі меншим.
Про це повідомляє голова держави у Twitter.
"Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - написав Зеленський.
Також глава держави наголосив, що влада знаходить альтернативні шляхи відправки зерна та закликав переглянути опубліковане у своєму пості відео.(с)
https://patrioty.org.ua/ecomomic/zelenskyi-podilyvsia-nevtishnym-prohnozom-shchodo-obsiahu-tsohorichnoho-vrozhaiu-430415.html
от так...головне накормить світ.вивозь шо залишилось.а засипать буде нічого
курс долара всі бачили чи не встигли ?
і потім, власний бойлер, я вважаю, це добре. не так залежиш від Ахметова і його розцінок на гарячу воду. якби ще в опаленні не залежати.