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Новини Тарифи ЖКГ
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Уряд зберіг пільгову ціну на газ для забезпечення населення гарячою водою, - постанова

газ

Кабінет Міністрів України на засіданні 29 липня продовжив дію пільгової ціни на газ для постачальників гарячої води до 31 серпня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ,  відповідна постанова №839 оприлюднена на Урядовому порталі.

Документом вносяться зміни до постанови від 31 травня 2022 року №637 про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо постачання газу виробникам теплової енергії, відповідно до яких пільгова ціна на газ для постачальників гарячої води діятиме до 31 серпня 2022 року.

Крім цього, постановою встановлюється норматив із застосуванням коефіцієнта 0,1 для отримання пільг у разі використання газу або електроенергії для індивідуального опалення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін не змінюватиме тарифи до кінця наступного опалювального сезону, але зима буде непростою: ми не очікуємо легкого проходження, - Шмигаль

Автор: 

тарифи (2041) ціни (3972)


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Топ коментарі
+19
падаєм в ноги, кланяємось, б'ємось лобом об підлогу.
а коломойському яким це чином 4,3 млрд грн віддали???
ссуки, як я вам ненавиджу. щоб ти, гетьманцев, і ти, шмигаль, коростою покрились, чиряками, щоб у вас було нєдєржаніє і невставаніє. слово моє липке, слово моє кріпке.
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31.07.2022 20:02
+14
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31.07.2022 20:07
+8
Все як у кацапів. 73%дебілів, ви це зробили разом.
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31.07.2022 20:48
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падаєм в ноги, кланяємось, б'ємось лобом об підлогу.
а коломойському яким це чином 4,3 млрд грн віддали???
ссуки, як я вам ненавиджу. щоб ти, гетьманцев, і ти, шмигаль, коростою покрились, чиряками, щоб у вас було нєдєржаніє і невставаніє. слово моє липке, слово моє кріпке.
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31.07.2022 20:02 Відповісти
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31.07.2022 20:07 Відповісти
А у кого это горячая вода до 31 августа?
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31.07.2022 20:08 Відповісти
У нас сьогодні мали б дати, проте пишуть, що вже до 31 серпня не буде. Так і до опалювального досидимось. Київтеплоенерго наче язики у сраку повставляли, сидять й не відповідають взагалі ніде.
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31.07.2022 20:13 Відповісти
у меня горячей воды лет 15ть нету если не больше
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31.07.2022 20:18 Відповісти
В Івано-Франківську і в багатьох інших містах гарячої води немає уже кілька років за винятком кількох днів у рік.
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31.07.2022 20:31 Відповісти
Цю корупційну херню вже давно проходили ще на початку олігархізації, коли дорогий закордонний газ купляли за державні (тобто за наші) гроші і за пільговою ціною продавали олігархам, які дорого продавали його за кордон через офшори. На наступному майдані стоятимуть шибениці навіть для клоунів.
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31.07.2022 20:12 Відповісти
Ото люди заживуть, розбагатіють, але якщо серйозно, то тарифи підвищуються кожного місяця негласно і спробуй щось комусь доказати, а папір все витримає.
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31.07.2022 20:18 Відповісти
+ 100000%. У мене пенсія 1850 гривень. Тепер я заживу. І так живе більшість пенсіонерів в Україні.
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31.07.2022 20:32 Відповісти
А чому у тебе в Італії українська пенсія?
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31.07.2022 21:57 Відповісти
В Україні вже давно нема такої пенсії.вже більше двох.
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31.07.2022 23:41 Відповісти
ну шо ж будем хлюпатись тепленькою
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31.07.2022 20:23 Відповісти
газ газом, а хліб хлібом

Зеленський поділився невтішним прогнозом щодо обсягу цьогорічного врожаю
Через повномасштабне російське вторгнення урожай в Україні цього року може бути вдвічі меншим.
Про це повідомляє голова держави у Twitter.
"Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - написав Зеленський.
Також глава держави наголосив, що влада знаходить альтернативні шляхи відправки зерна та закликав переглянути опубліковане у своєму пості відео.(с)
https://patrioty.org.ua/ecomomic/zelenskyi-podilyvsia-nevtishnym-prohnozom-shchodo-obsiahu-tsohorichnoho-vrozhaiu-430415.html
от так...головне накормить світ.вивозь шо залишилось.а засипать буде нічого
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31.07.2022 20:26 Відповісти
Бабушки сидели полуголодные, но тарифы с потолка платили и говорили - лишь бы не было войны...
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31.07.2022 20:34 Відповісти
Самая гениальная идея Зеленского или кого-то там - запретить табло с курсами валют. Жиза....
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31.07.2022 20:42 Відповісти
Все як у кацапів. 73%дебілів, ви це зробили разом.
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31.07.2022 20:48 Відповісти
Шмигаля і Гетьманцева.
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01.08.2022 07:50 Відповісти
Значить воду вимкнуть, або буде текти ледь тепла.
курс долара всі бачили чи не встигли ?
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31.07.2022 20:47 Відповісти
Вимкнуть? Її з 14.05 і не вмикали. Годують "завтраками", дозвонитися київтеплоенерго не реально, 1553 і інше не працює. В нашій країні без власного бойлера нема чого робити. Дивно тільки, а на хіба нам такі чиновники? Якщо всі наші питання їм абсолютно по ***, і ми маємо всі наші проблеми вирішувать самостійно? Я вже точно знаю, що на наступних виборах в київраду голосуватиму за Порви Бюлетенєва. Бо не бачу смислу садить собі на шию власноруч чергову абізяну, що не пропрацювала ані дня, але в свої 27 вже пнеться керувати містом.
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31.07.2022 21:02 Відповісти
Станіслав, ну що ви. За Європейську Солідарність треба голосувати, це єдина нормальна партія, там всі пристойні люди.
і потім, власний бойлер, я вважаю, це добре. не так залежиш від Ахметова і його розцінок на гарячу воду. якби ще в опаленні не залежати.
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01.08.2022 07:53 Відповісти
Заборонити бойлери і нав*язувати теплу водичку під виглядом гарячої і постанова Педалі зі смотрящімі - брав не брав, але плати, бо на весь будинок подається.
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31.07.2022 21:16 Відповісти
А хто тобі забороняє бойлєр у власній квартирі? Перекриваєш кран гарячої, і у тебе споживання - на 0 грн в міс.
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31.07.2022 21:55 Відповісти
У нас в будинку у 60-70% квартир заборгованість за комунальні. Думаю, що гаряча вода буде не скоро.
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31.07.2022 21:53 Відповісти
То може треба не відрубати па савєцкі воду всім, а стягувать борги з боржників через суд? Дуже прикольно, коли ти платиш за комуналку і завжди платив, і відчуваєш себе останнім лохом, бо ті, хто не платить, не мають абсолютно жодних проблем, і їм вже двічі наша щедра і добра країна пробачала цей борг.
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31.07.2022 22:23 Відповісти
Ви зможете назвати тих людей якім пробачили боги за комуналку.
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31.07.2022 23:52 Відповісти
Благодійники ви наші!
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31.07.2022 23:46 Відповісти
борги за комуналку.
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31.07.2022 23:53 Відповісти
зелені комуністи
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01.08.2022 09:04 Відповісти
 
 