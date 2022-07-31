Уряд зберіг пільгову ціну на газ для забезпечення населення гарячою водою, - постанова

Кабінет Міністрів України на засіданні 29 липня продовжив дію пільгової ціни на газ для постачальників гарячої води до 31 серпня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна постанова №839 оприлюднена на Урядовому порталі.

Документом вносяться зміни до постанови від 31 травня 2022 року №637 про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо постачання газу виробникам теплової енергії, відповідно до яких пільгова ціна на газ для постачальників гарячої води діятиме до 31 серпня 2022 року.

Крім цього, постановою встановлюється норматив із застосуванням коефіцієнта 0,1 для отримання пільг у разі використання газу або електроенергії для індивідуального опалення.

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