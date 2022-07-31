Колишній віцепрем'єр Росії Чубайс потрапив у Європі до реанімації. Є підозра на умисне отруєння
67-річного колишнього російського віцепрем'єрміністра Анатолія Чубайса у неділю, 31 липня 2022 року, ушпиталено до реанімаційного відділення однієї з європейських клінік
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила близька до політика московська телеведуча Ксенія Собчак.
Свою кар'єру Чубайс починав з посади радника у її тата Анатолія Собчака, коли той був міським головою Санкт-Петербургу.
"Чубайс у реанімації. Говорила щойно з Авдотьєю (дружиною Анатолія Чубайса - ред.). Стан нестабільний. Стало погано. Раптово почали відніматися руки та ноги", - зазначила Ксенія Собчак.
Також вона навела коментар особисто Чубайса: "Я госпіталізований в одну з європейських клінік з діагнозом синдром Гійєна - Барре. Стан середньої тяжкості, стабільний".
Синдром Гійєна - Барре (СГБ) - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви.
"Кімнату, де знаходився Чубайс, коли відчув себе зле, обстежили фахівці у костюмах хімічного захисту на предмет отруйних речовин", - додає з цього приводу російський інформаційний ТГ-канал Ateo Breaking.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Чубайс пішов з посади радника Путіна та поїхав з РФ, - Bloomberg
В 1990-их роках Чубайс був одним з головних натхненників і провідників ринкових реформ у Росії. Працював у командах Собчака, Гайдара, Єльцина.
Очолював адміністрацію президента Бориса Єльцина. Потім був віцепрем'єром та міністром фінансів.
За Медведєва очолив держкорпорацію "Роснано".
У зв'язку із повномасштабним російським вторгненням до України (24 лютого 2022 року) виїхав з РФ зі своєю дружиною Авдотьєю. Їх бачили у різних місцях - в Туреччині, на Кіпрі, в Дубаї та в Італії.
При цьому відкрито російську агресію Чубайс не засуджує. Близькі люди пояснюють це його острахом перед нібито неминучим в такому разі замахом, оскільки правитель Росії Володимир Путін і його оточення сприймуть це як "зраду".
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що, теж "ограбил в 90-е" ?
бідун чубайсівський
як погода в Нарьян-Марі ?
каштани цвітуть ?
начеб-то у нас не було тих 90-х
що, теж "ограбил в 90-е" ?
працював на *********** режим останні 22 роки
успішно розвалював, між іншим !
P.S.Його ст. брат цілком притомний.
М. Жванецкий.
зараз "глубинний народ" рашки зле втішається та пускає свої бридкі слини
Впереди август.
Надо сделать с первого числа недодоступным въезд в Европу всем рашистам.
Абсолютно всем.
Некогда отделять плохих от хороших.
Потом.
Происходят массовые убийства и на их фоне неуместны туристы из страны-террориста.
Впереди август, я купил Бандеры бюст
Надо сделать с первого числа, да,чтобы зад кацапия пасла, еее
недоступным въезд в Европу, пусть целуют жопу, пусть целуют жопу,всем своим рашистам, демилитаристам,
Абсолютно всем, это будет мем,
Некогда делить плохих от хороших.
И разбираться некогда тоже
Массовых убийств кто потянет ношу
Все до одного, те кто молчали
И по куршавелям в шубах рассекали
Думай, на Земле неуместны туристы
Быдло туристы из страны-террориста.
але і це не гарантує, як твердить Віктор Суворов (справжнє ім'я: Володи́мир Богда́нович Різу́н)
До уваги громадян України!
Рекомендуємо громадянам України наразі утримуватися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей. У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію просимо телефонувати на гарячу лінію Посольства для громадян України (+381)63-111-31-85
Також в разі потреби можливо звертатися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588
Черговий двійник ху#ла?
В Сербии заговорили о «денацификации» балканских стран, новая война?
Об этом написал топ-функционер правящей Сербской партии Джуканович.
«Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться», - отметил он.
Его твит вызвал бурную реакцию среди пользователей. Политику напомнили, что путин использовал «денацификацию» в качестве предлога для нападения на Украину.
«Что ж, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага», - ответил на обвинения Джуканович.
А прямо сейчас на сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения.
Слышно сирену и автоматные очереди. По предварительной информации, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности.
Остановите землю…
PS Сербия «дружит» с россией, а Косово стремится в ЕС и НАТО
https://t.me/kievreal1/26576
«Поступает ужасная информация из Косово и Метохии», - написал сербский депутат.
В то же время, по всему Северному Косово набат - церкви и монастыри вот уже полчаса непрерывно звонят в колокола. В городе звучат сирены.
Армия Косово планирует в полночь напасть на Сербию, - Вучич.
«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня», - сказал президент Сербии.
▪️Полиция Сербии вынуждает автомобили и другой транспорт возвращаться с границы с Косово
▪️Вучич намерен выступить с экстренным обращением к нации по поводу ситуации в Косово, - СМИ.
▪️Сербия стягивает армию к границам Косова, в том числе боевую авиацию, - СМИ
Он грозний фюлєр, а нє *******!
In this case - no sympathy can be offered.
этого ****** кто-то должен остановить!
Приготуй собі пакет
Ванька-встанька, не біжи
Вже немає куди йти
Ніякої людяності до представника орківських ублюдків. Ніякого жалю. Просто здохніть всі орки.
2. Много знает
3. Много денег
Ну ничего, до свадьбы заживет
одна з новин на одну із тем.
А теперь глаза не глядят никуда, даже в очках.
Шампанским.
С трудом припоминаю политика, которого в России ненавидели бы больше (ну разве что Горбачёва).
,але драпанув..
тому й отруїли
А засудив-пристрелили-не мучався би..
Про це https://t.me/bloodysx/21256 повідомила близька до політика московська телеведуча Ксенія Собчак. Хто така Собчак - Фауст, типа за все добре проти всього поганого, але проти путлера. Ця особа допомогла Ящину сысти в тюрму.
Скотина чубайс, як і абрамович імітує отруєння. Це гра в Башти Кремля - лохоторон для Байдена і Джонсона.
Верю - не верю? Ну, давайте.
Об этом сообщила близкая к политику московская телеведущая Ксения Собчак. Кто такая Собчак - Фауст, типа всего хорошо против всего плохого, но против путлера. Это лицо помогло Ящине уйти в тюрьму.
Скотина чубайс, как и абрамович имитирует отравление. Это игра в Башни Кремля - лохоторон для Байдена и Джонсона.
Можем спросим путлера про традиционные ценности - ну чтоб Башни Кремля начали трещать?
https://www.youtube.com/channel/UCKyaF8w468FnMYNA8acIgig вова про https://www.youtube.com/watch?v=4HOoyhpOY0g&lc=UgzsuUpinF4-************** 6 годин тому
Он думал, что темнейший забудет о нем, но нет! Коробочка с ядами всегда под рукой.
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Темнейший никогда, никого не забывает.