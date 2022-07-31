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Новини
36 845 97

Колишній віцепрем'єр Росії Чубайс потрапив у Європі до реанімації. Є підозра на умисне отруєння

чубайс

67-річного колишнього російського віцепрем'єрміністра Анатолія Чубайса у неділю, 31 липня 2022 року, ушпиталено до реанімаційного відділення однієї з європейських клінік

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила близька до політика московська телеведуча Ксенія Собчак.

Свою кар'єру Чубайс починав з посади радника у її тата Анатолія Собчака, коли той був міським головою Санкт-Петербургу.

"Чубайс у реанімації. Говорила щойно з Авдотьєю (дружиною Анатолія Чубайса - ред.). Стан нестабільний. Стало погано. Раптово почали відніматися руки та ноги", - зазначила Ксенія Собчак.

Також вона навела коментар особисто Чубайса: "Я госпіталізований в одну з європейських клінік з діагнозом синдром Гійєна - Барре. Стан середньої тяжкості, стабільний".

Синдром Гійєна - Барре (СГБ) - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви.

"Кімнату, де знаходився Чубайс, коли відчув себе зле, обстежили фахівці у костюмах хімічного захисту на предмет отруйних речовин", - додає з цього приводу російський інформаційний ТГ-канал Ateo Breaking.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чубайс пішов з посади радника Путіна та поїхав з РФ, - Bloomberg

В 1990-их роках Чубайс був одним з головних натхненників і провідників ринкових реформ у Росії. Працював у командах Собчака, Гайдара, Єльцина.

Очолював адміністрацію президента Бориса Єльцина. Потім був віцепрем'єром та міністром фінансів.

За Медведєва очолив держкорпорацію "Роснано".

У зв'язку із повномасштабним російським вторгненням до України (24 лютого 2022 року) виїхав з РФ зі своєю дружиною Авдотьєю. Їх бачили у різних місцях - в Туреччині, на Кіпрі, в Дубаї та в Італії.

При цьому відкрито російську агресію Чубайс не засуджує. Близькі люди пояснюють це його острахом перед нібито неминучим в такому разі замахом, оскільки правитель Росії Володимир Путін і його оточення сприймуть це як "зраду".

Автор: 

отруєння (945) Чубайс (7)


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Топ коментарі
+50
Ванька дурачьок випіл навічьок...
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31.07.2022 20:46
+46
Ох он много интересного про ***** знает.
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31.07.2022 20:47
+20
Может сдохнет
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31.07.2022 20:46
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Ванька дурачьок випіл навічьок...
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31.07.2022 20:46 Відповісти
старичьок-новічьок
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31.07.2022 20:59 Відповісти
може на одного кацапа буде менше
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31.07.2022 21:28 Відповісти
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31.07.2022 22:26 Відповісти
Может сдохнет
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31.07.2022 20:46 Відповісти
а обі що Чубайс зробив ?
що, теж "ограбил в 90-е" ?
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31.07.2022 21:00 Відповісти
На похороны поедешь?)
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31.07.2022 21:01 Відповісти
а ти камарінскую танцювати будеш ?

бідун чубайсівський
як погода в Нарьян-Марі ?
каштани цвітуть ?
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31.07.2022 21:12 Відповісти
Тебя кто то обидел? Не срывай свою злость на незнакомых людях.
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31.07.2022 21:16 Відповісти
тоді не пиши як рашиські уйобки - "за 90-тиє" готові щоб їх ***** трахав в опу до кінця життя
начеб-то у нас не було тих 90-х
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31.07.2022 21:54 Відповісти
Тебе, хам, надо к врачу сходить, он тебе и рот промоет и таблетки выпишет.
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31.07.2022 22:25 Відповісти
а обі що Чубайс зробив ?
що, теж "ограбил в 90-е" ?

працював на *********** режим останні 22 роки
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31.07.2022 21:37 Відповісти
не працював, а врєдітєльствовал, розвалював нано-аналоговнєти Сколково

успішно розвалював, між іншим !
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31.07.2022 21:56 Відповісти
Добре "попацював": розікрав Роснано і взагалі розвалив все, де він керував. Де зараз ті новітні кацапські нанотехнології?
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01.08.2022 00:48 Відповісти
На одного україноненависника менше стане.
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31.07.2022 23:02 Відповісти
Одно из трёх 1. "Новичок" 2. Полоний. 3. Несвежие устрицы
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31.07.2022 20:46 Відповісти
4. Надивився на «геїв» , «негрів» , та інших «європейських цінностей» аж то тошноти що привело до зупинки шлунка від непереварування
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31.07.2022 20:59 Відповісти
салавйови та кіSSільови з шейніними попереджали.....
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01.08.2022 00:51 Відповісти
5.Там імунка,можливо постковід.
P.S.Його ст. брат цілком притомний.
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31.07.2022 21:46 Відповісти
ковид)))) *** выбрось эту х*ню из башки
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31.07.2022 22:44 Відповісти
Всього лиш протухші пельмені
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01.08.2022 07:28 Відповісти
То ли кефир был несвежим... в общем, она села за рояль и испортила всем вечер.
М. Жванецкий.
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01.08.2022 11:01 Відповісти
а кому он нужен??? еще новичок на него тратить...
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31.07.2022 20:47 Відповісти
Чубайс "нужен" 90% рашиського населення - він символ всіх їх бід та злиднів

зараз "глубинний народ" рашки зле втішається та пускає свої бридкі слини
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31.07.2022 21:04 Відповісти
Ох он много интересного про ***** знает.
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31.07.2022 20:47 Відповісти
Мысли Перзидента@VVP2_0

Впереди август.
Надо сделать с первого числа недодоступным въезд в Европу всем рашистам.
Абсолютно всем.
Некогда отделять плохих от хороших.
Потом.
Происходят массовые убийства и на их фоне неуместны туристы из страны-террориста.
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31.07.2022 21:11 Відповісти
Почти рэпчик.

Впереди август, я купил Бандеры бюст
Надо сделать с первого числа, да,чтобы зад кацапия пасла, еее

недоступным въезд в Европу, пусть целуют жопу, пусть целуют жопу,всем своим рашистам, демилитаристам,
Абсолютно всем, это будет мем,
Некогда делить плохих от хороших.
И разбираться некогда тоже

Массовых убийств кто потянет ношу

Все до одного, те кто молчали

И по куршавелям в шубах рассекали
Думай, на Земле неуместны туристы
Быдло туристы из страны-террориста.

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31.07.2022 21:28 Відповісти
А чому саме у Європу? Як же вітчизняна медицина?
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31.07.2022 20:49 Відповісти
Там только подорожник прикладывают.
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31.07.2022 20:51 Відповісти
Там залишились одні шамани
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31.07.2022 21:00 Відповісти
Ему бы вместе с Авдотьей да где-нибудь на Мадагаскаре затеряться,а он с Кипра да в Италию. И ведь знает,что за гоп-компания в кремле засела. Старый дурень понадеялся на авось.
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31.07.2022 20:50 Відповісти
найкраще "тєряться" в англійській глибинці із зміною паспорта та пластичною операцією під патронажем МІ-6

але і це не гарантує, як твердить Віктор Суворов (справжнє ім'я: Володи́мир Богда́нович Різу́н)
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31.07.2022 21:07 Відповісти
Звернення посольства України в Республіці Сербія:

До уваги громадян України!
Рекомендуємо громадянам України наразі утримуватися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей. У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію просимо телефонувати на гарячу лінію Посольства для громадян України (+381)63-111-31-85

Також в разі потреби можливо звертатися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588
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31.07.2022 23:49 Відповісти
А том еще сербы собрались Косово "денауифицировать". Так и пишут в твиттере. Даже не Косово а Балканы (а там Греция и НАТО, долбеи). Уже стрельба идет, баррикады строят, перебрасывают авиацию.
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31.07.2022 20:50 Відповісти
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31.07.2022 20:51 Відповісти
то "братушкам" з мацкви в голову надуло
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31.07.2022 21:08 Відповісти
А хто такий Владімір Джукановіч?
Черговий двійник ху#ла?
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31.07.2022 23:17 Відповісти
рашарейх розморожує старі конфлікти, відволікаючи від України

В Сербии заговорили о «денацификации» балканских стран, новая война?

Об этом написал топ-функционер правящей Сербской партии Джуканович.

«Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться», - отметил он.

Его твит вызвал бурную реакцию среди пользователей. Политику напомнили, что путин использовал «денацификацию» в качестве предлога для нападения на Украину.

«Что ж, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага», - ответил на обвинения Джуканович.

А прямо сейчас на сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения.

Слышно сирену и автоматные очереди. По предварительной информации, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Остановите землю…

PS Сербия «дружит» с россией, а Косово стремится в ЕС и НАТО
https://t.me/kievreal1/26576
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31.07.2022 21:00 Відповісти
Сообщают о первых огнестрельных ранениях среди сербов на пункте пропуска Яринье, - СМИ

«Поступает ужасная информация из Косово и Метохии», - написал сербский депутат.

В то же время, по всему Северному Косово набат - церкви и монастыри вот уже полчаса непрерывно звонят в колокола. В городе звучат сирены.

Армия Косово планирует в полночь напасть на Сербию, - Вучич.

«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня», - сказал президент Сербии.

▪️Полиция Сербии вынуждает автомобили и другой транспорт возвращаться с границы с Косово

▪️Вучич намерен выступить с экстренным обращением к нации по поводу ситуации в Косово, - СМИ.

▪️Сербия стягивает армию к границам Косова, в том числе боевую авиацию, - СМИ
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31.07.2022 21:01 Відповісти
"братушки" давно не нюхали НАТОвського урану ?
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31.07.2022 21:10 Відповісти
Населення Косово 1.8 млн, населення Сербії 6.9 млн. Хто на кого нападає? В Сербії таких пропагандоеи, як і в кацапів!
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31.07.2022 23:20 Відповісти
серби надивились лукашеску.....і він їх "надихнув..."
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01.08.2022 00:55 Відповісти
Стоило оно того, єтот отказ поменять себе автомобильние номера...
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01.08.2022 00:52 Відповісти
грибочки помогли
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31.07.2022 20:51 Відповісти
а вы дакажите! (С)
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31.07.2022 20:51 Відповісти
*****
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31.07.2022 20:53 Відповісти
Петров, Баширов, путєн дал приказ!
Он грозний фюлєр, а нє *******!
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31.07.2022 20:53 Відповісти
If he didn't condemn russian invasion openly, but simply fled, it makes him a silent approver.
In this case - no sympathy can be offered.
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31.07.2022 20:54 Відповісти
not sure, even simple leave Russia - this is decision
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31.07.2022 21:01 Відповісти
эпикриз ***** - он много знал...
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31.07.2022 20:57 Відповісти
Яка різниця між добрим москалем і звичайним. Добрий помирає від новачка, а звичайний від хаймарса.
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31.07.2022 20:57 Відповісти
Ця новина має стояти в рубриці "Українцям по×уй".
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31.07.2022 20:58 Відповісти
"Как говорил один мой знакомый - покойник: Я слишком много знал. " (с)
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31.07.2022 20:58 Відповісти
Карма в действии
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31.07.2022 20:59 Відповісти
плешивый как бы говорит - "Если я глушу самого Чубайса, представьте, что я сделаю с вами!"
этого ****** кто-то должен остановить!
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31.07.2022 20:59 Відповісти
Ка бы сдох!
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31.07.2022 20:59 Відповісти
То добре...аби ще ксєнію собчак і авдот'ю спіткала схожа доля...та й взагалі, всіх їх....
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31.07.2022 21:00 Відповісти
Кожна подібна новина викликає лише одну емоцію. "Ще мінус один гандон".
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31.07.2022 21:01 Відповісти
Дайте йому шановні лікарі ЄС, стати гарним рюзьге, вже і вік поважний
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31.07.2022 21:03 Відповісти
Від таких новин я реально кайфу, коли чекіст прибирає своїх на душі стає так весело та легко.
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31.07.2022 21:03 Відповісти
Ванька-встанька, що таке?
Приготуй собі пакет
Ванька-встанька, не біжи
Вже немає куди йти
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31.07.2022 21:05 Відповісти
Куплю ваучер $
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31.07.2022 21:07 Відповісти
Нам *****. Якби 140 мільйонів орків вмерло, ми б пораділи, а так, сорян.
Ніякої людяності до представника орківських ублюдків. Ніякого жалю. Просто здохніть всі орки.
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31.07.2022 21:08 Відповісти
1. Сбежал за границу, что путяра может воспринимать как предательство
2. Много знает
3. Много денег
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31.07.2022 21:20 Відповісти
Хто там ще багато знає? Думаю пані Меркель, Саркозі та інші приготовитись.
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31.07.2022 21:28 Відповісти
фрау меркель зробила собі пластичну операцію...і виглядає краще ніж Баба юля та кабаєва......
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01.08.2022 01:00 Відповісти
Ай ай ай, за писку подержался помазаную полонием.
Ну ничего, до свадьбы заживет
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31.07.2022 21:39 Відповісти
Как в кино. Он много знал...
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31.07.2022 21:41 Відповісти
Эх Толик Толик---забыл ты за Новичок. Модернизированный Новичок в смысле. Мягко работает. Ведь в реале. вдруг и правда рф станет чуть башкой кумекать и народ чуть протрезвеет от тв-каши, Чубайс идеальный премьер для реформ. И тогда все выплывет. Булки раслабил Толик, чуть постарел.
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31.07.2022 21:41 Відповісти
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31.07.2022 21:43 Відповісти
одного з москалів отруїли одною з нано-отрут і помістили в одну з європейських клінік.

одна з новин на одну із тем.
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31.07.2022 21:45 Відповісти
Чубаіс, держись! Твои показанія оч прігодятся. пиня капут.
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31.07.2022 21:46 Відповісти
весточка от хйла.. Западу на память
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31.07.2022 21:52 Відповісти
Заболел , диагноз: синдром Боширова-Петрова
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31.07.2022 22:10 Відповісти
Если он узнал, что его в Турции засветили - надо было съйобываться куда глаза глядят.
А теперь глаза не глядят никуда, даже в очках.
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31.07.2022 22:14 Відповісти
Если он помрёт, 99% населения России будет его поминать.

Шампанским.

С трудом припоминаю политика, которого в России ненавидели бы больше (ну разве что Горбачёва).
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31.07.2022 22:14 Відповісти
Так на рашке 90 % ******** , так что все сходится
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31.07.2022 22:24 Відповісти
При цьому відкрито російську агресію Чубайс не засуджує
,але драпанув..
тому й отруїли
А засудив-пристрелили-не мучався би..
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31.07.2022 22:16 Відповісти
как пауки в банке
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31.07.2022 22:29 Відповісти
Вірю - не вірю? Ну давайте.
Про це https://t.me/bloodysx/21256 повідомила близька до політика московська телеведуча Ксенія Собчак. Хто така Собчак - Фауст, типа за все добре проти всього поганого, але проти путлера. Ця особа допомогла Ящину сысти в тюрму.

Скотина чубайс, як і абрамович імітує отруєння. Це гра в Башти Кремля - лохоторон для Байдена і Джонсона.

Верю - не верю? Ну, давайте.
Об этом сообщила близкая к политику московская телеведущая Ксения Собчак. Кто такая Собчак - Фауст, типа всего хорошо против всего плохого, но против путлера. Это лицо помогло Ящине уйти в тюрьму.

Скотина чубайс, как и абрамович имитирует отравление. Это игра в Башни Кремля - лохоторон для Байдена и Джонсона.
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31.07.2022 22:37 Відповісти
але проти НЕ путлера.

Можем спросим путлера про традиционные ценности - ну чтоб Башни Кремля начали трещать?
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31.07.2022 22:39 Відповісти
Нехай кремлівські щури поїдають один одного.
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31.07.2022 23:04 Відповісти
Толик думал по тихому съехать, да не тут то было. Сам породил, сам и сдохнет от этого же.
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31.07.2022 23:21 Відповісти
Да і х... з ним!
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31.07.2022 23:33 Відповісти
Прилетело-таки... Не жалко. Он был один из тех, кто притащил плешивого карлу в Кремль! 🤬
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31.07.2022 23:35 Відповісти
Рудий отримав свою порцію новичка…
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31.07.2022 23:49 Відповісти
Накуя им "заграница"?...., - она для них отрава, им "атечества и дым нам сладак и приятин", азиаты, ****, степные они. Вот и травят их и травятся они "воздухом свободы" - он для них, как для упырей солнце, ***** и сам такой.
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01.08.2022 00:48 Відповісти
Єта жена Авдотья - когда-то ведущая "Школи злословия" ?
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01.08.2022 00:56 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCKyaF8w468FnMYNA8acIgig

https://www.youtube.com/channel/UCKyaF8w468FnMYNA8acIgig вова про https://www.youtube.com/watch?v=4HOoyhpOY0g&lc=UgzsuUpinF4-************** 6 годин тому

Он думал, что темнейший забудет о нем, но нет! Коробочка с ядами всегда под рукой.

https://www.youtube.com/channel/UCyaJRTGwHt47-9iodp1XIdQ Google Chrom https://www.youtube.com/watch?v=4HOoyhpOY0g&lc=UgzsuUpinF4-**************.9e9PpiZ3vox9e9RupDLjH5 6 годин тому

Темнейший никогда, никого не забывает.
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01.08.2022 03:57 Відповісти
Ну чому зразу отруєння? GUILLAIN-BARRE SYNDROME виникає також після вакцинаціі. На сьогоднішній день відповідно до Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) в США зарегистровано 900 випадків після вакцинаціі від модної хвороби. Та українцям без різниці від чого він помре.
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01.08.2022 04:12 Відповісти
Чубайс слишком много знал, а у Путина есть не только Новичок
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01.08.2022 06:50 Відповісти
чубайс уже не айс и поєтому гудбайс....
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01.08.2022 08:28 Відповісти
*** в гейевропе ,позорище предатель всех лаптей,
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01.08.2022 08:31 Відповісти
от нас еще никто живим не уходил ...
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01.08.2022 08:59 Відповісти
 
 