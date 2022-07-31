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Єгипет не відмовився від українського зерна – буде новий контракт, - Торгово-промислова палата

египет

Єгипет укладе з Україною новий контракт на поставку зерна через те, що українська сторона не змогла в березні-квітні цього року виконати договірні зобов’язання внаслідок блокади портів військами РФ.

Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі телеканалу Hromadske, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ. 

"Медіа поширили інформацію про те, що Єгипет відмовився від українського зерна, але це неправда", – пояснив Непран ситуацію, що склалася.

За словами самих зернотрейдерів, а також посла України в Єгипті Миколи Нагорного, насправді все не так, стверджує експерт.

"Єгипетська сторона офіційно запевнила посла України Нагорного, що не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію із блокуванням портів, і Єгипет надалі готовий працювати з Україною та закуповувати зерно", - сказав віцепрезидент ТППУ.

Рішення про розірвання попереднього контракту Непран назвав цивілізованим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єгипет скасовує контракти на 240 тис. тонн українського зерна, - Reuters

"Дійсно, контракт було укладено. Але українська сторона у зв'язку з блокадою портів не могла виконати його своєчасно. Вийшло так, що в угоді не було передбачено пункту про існування форс-мажору. Тому було прийнято цілком цивілізоване на законодавчому рівні рішення – закрити той контракт, який не можна виконати, та відкрити новий, за яким буде здійснено закупівлю", – підсумував віцепрезидент ТППУ.

Автор: 

Єгипет (392) зерно (3121) ТПП (26)


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Топ коментарі
+7
єгиптобандерівці
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31.07.2022 21:46
+6
а рашка уже свистела на всех своих говносми... аж подпрыгивала от радости... тварь брехливая !!!
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31.07.2022 21:47
+6
осталось меньше двух лет , и Петр Алексеевич снова получит гетьманскую булаву !
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31.07.2022 21:49
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єгиптобандерівці
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31.07.2022 21:46 Відповісти
а рашка уже свистела на всех своих говносми... аж подпрыгивала от радости... тварь брехливая !!!
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31.07.2022 21:47 Відповісти
короче всралися? жерти нема шо?
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31.07.2022 21:48 Відповісти
доставайте фараона з саркофага нехай нашле на кацапів якесь прокляття.
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31.07.2022 21:57 Відповісти
Вони давно прокляті. Скільки народів скільки століть їх проклинало
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31.07.2022 22:03 Відповісти
осталось меньше двух лет , и Петр Алексеевич снова получит гетьманскую булаву !
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31.07.2022 21:49 Відповісти
Та, ні. Хіба, смоктати в рудого.
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31.07.2022 21:53 Відповісти
Не все так просто. Есть мнение что египтяне разорвали старый контракт и хотят заключить новый контракт по бросовым ценам на зерно. ПНХ. Жрите песок.
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31.07.2022 21:53 Відповісти
Вадатурський збирався у Туреччину, щоб вирішувати питання з зерном

«Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею», - зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
https://t.me/spravdi/14501
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31.07.2022 21:56 Відповісти
Бабки і війна-вибухова суміш.
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31.07.2022 21:59 Відповісти
Перша угоду на вивіз зерна до Єгипту підписана "Нібулоном". Вадатурського вбили, хто буде розпоряджатися його зерном? Догадатися неважко. Ось і вся відповідь на случайну ракету прямо в спальню шановної людини, Героя України.
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31.07.2022 22:26 Відповісти
нехай касаби вам два танкера щей привезуть
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31.07.2022 22:22 Відповісти
як-то не було передбачено форс-мажорних обставин? в своєму розумі, хто укладав? єрмак на колінці укладав? навіть сраний кредит в банку взяти на довбаний міксер то все завжди було прописано і форс-мажор також. А тут міжнародний контракт і не прописали? в країні де війна 8 років.
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31.07.2022 23:27 Відповісти
+5
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01.08.2022 00:25 Відповісти
Ще кілька століть назад Єгипет був найбільшим в світі поставщиком зерна, а сьогодні .....!
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23.10.2022 19:30 Відповісти
 
 