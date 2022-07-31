Єгипет не відмовився від українського зерна – буде новий контракт, - Торгово-промислова палата
Єгипет укладе з Україною новий контракт на поставку зерна через те, що українська сторона не змогла в березні-квітні цього року виконати договірні зобов’язання внаслідок блокади портів військами РФ.
Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі телеканалу Hromadske, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Медіа поширили інформацію про те, що Єгипет відмовився від українського зерна, але це неправда", – пояснив Непран ситуацію, що склалася.
За словами самих зернотрейдерів, а також посла України в Єгипті Миколи Нагорного, насправді все не так, стверджує експерт.
"Єгипетська сторона офіційно запевнила посла України Нагорного, що не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію із блокуванням портів, і Єгипет надалі готовий працювати з Україною та закуповувати зерно", - сказав віцепрезидент ТППУ.
Рішення про розірвання попереднього контракту Непран назвав цивілізованим.
"Дійсно, контракт було укладено. Але українська сторона у зв'язку з блокадою портів не могла виконати його своєчасно. Вийшло так, що в угоді не було передбачено пункту про існування форс-мажору. Тому було прийнято цілком цивілізоване на законодавчому рівні рішення – закрити той контракт, який не можна виконати, та відкрити новий, за яким буде здійснено закупівлю", – підсумував віцепрезидент ТППУ.
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«Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею», - зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
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