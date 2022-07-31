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Новини Війна
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Вивезення зерна з українських портів має бути забезпечене військовим компонентом, - ОК "Південь"

зерно

Вивезення зерна з українських портів має бути забезпечене військовим контингентом і режимом тиші.

Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам, військовим, відома ця схема і ситуація. І, я думаю, це (має бути. - Ред.) достатній контингент, який має бути обізнаний у цій військовій операції. Тому що вона все одно військова. Хоча вона і гарантована на міжнародному рівні і організована на рівні військово-політичного керівництва країни, але все одно має бути забезпечена військовим компонентом", - сказала Гуменюк.

Представниця оперативного командування наголосила на необхідності режиму тиші в усьому, що стосується вивезення зерна.

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На її переконання, "найрозумніше, що може бути в цій ситуації, — це той самий режим тиші, про який ми говоримо, оскільки ми знаємо про підступність ворога, ми розуміємо, що не можна довіряти тим, кому не можна довіряти, хто не дотримується своїх домовленостей".

Гуменюк зазначила, що ВМС ЗС України готові до можливих провокацій з боку ворога.

Також, на її думку, у разі ймовірних провокацій реакція світової спільноти має бути адекватною.

"Сподіваюся, що реакція свтової спільноти буде абсолютно адекватною. Тут неможливо прогнозувати в такій широкій перспективі, але міжнародні домовленості, міжнародні гарантії для того й отримуються, щоб вся світова спільнота, яка зацікавлена у вирішенні продовольчої кризи, була у цьому задіяна, і задіяна ефективно", - сказала представниця ОК "Південь".

Автор: 

зерно (3121) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+18
Я считаю, что все, кто пытается хоть о чём-то договориться с каZZапами посередине, должны сразу автоматом получать приговор по 111-й статье УК Украины. Для начала 15 лет с конфискацией имущества, а потом сразу и пожизненное.
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31.07.2022 22:54
+16
Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине, который находится в глубочайшем тылу, взрываются "склады селитры и гуманитарки", сообщает https://t.me/glavredinfo/43634 glavredinfo .

Там были взрывы и сейчас зарево. Есть информацию, что взорвали технику и БК, который оккупанты выгружали 3 дня. 31.07.2022, 22:28
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31.07.2022 22:36
+16
Ты , Курвенюк , лучше не заикайся о режиме тиші . Вы , падлы , уже достали . Насоблюдались разных режимов , которые вылились в открытое вторжение .
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31.07.2022 22:39
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От шо вони мелють? Це трускавецька школа персоналу такого навчає, три абзаца тексту абсолютно без смислу?
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31.07.2022 22:26 Відповісти
Прес-центр перетупив навіть Гутерріша.
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31.07.2022 22:28 Відповісти
Тоесть мы с кацапов сняли санкции, пошли на позорные уступки, а сами теперь будем прорываться с боем?
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31.07.2022 22:29 Відповісти
та ще й заради інтересів оон?
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31.07.2022 23:16 Відповісти
Тьху на африканців. Вони швидше здохнуть від голоду чим щось зрозуміють.
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31.07.2022 22:32 Відповісти
Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине, который находится в глубочайшем тылу, взрываются "склады селитры и гуманитарки", сообщает https://t.me/glavredinfo/43634 glavredinfo .

Там были взрывы и сейчас зарево. Есть информацию, что взорвали технику и БК, который оккупанты выгружали 3 дня. 31.07.2022, 22:28
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31.07.2022 22:36 Відповісти
Тут трішки більше викладено фото і відео
https://t.me/s/hueviyherson
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31.07.2022 23:08 Відповісти
це вже якийсь клінічний маразм...
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31.07.2022 22:37 Відповісти
Чого ж. Заданіє правітєльства. Побільше вивезти зерна нє смотря ні на что. Награди будут потом.
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31.07.2022 22:46 Відповісти
Ты , Курвенюк , лучше не заикайся о режиме тиші . Вы , падлы , уже достали . Насоблюдались разных режимов , которые вылились в открытое вторжение .
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31.07.2022 22:39 Відповісти
"режим тиші ". петр ляксеич уже объявлял в 2014м . все видят сегодня к чему это привело
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31.07.2022 22:42 Відповісти
Мєня нє пугают ні буря ні вєтєр вєзьом ми зєрно под прікритієм дєтям, вєдь так нє биваєт на свєтє чтоб бєз зєрна билі дєті ..
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31.07.2022 22:42 Відповісти
Краще би думали про кра1ну, про те, щоб рашинц1 не п1д1йшли до розблокованих порт1в, а то дуже сильно переживають про голод в Африц1.
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31.07.2022 22:43 Відповісти
а у нас кожен раз так, то переймалися про мір в цілому мирі і віддали яо, тепер от голод в цілому мирі, а у нас наші громадяни з голоду помирають, в Маріуполі!
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31.07.2022 23:19 Відповісти
Вадатурський збирався у Туреччину, щоб вирішувати питання з зерном

«Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею», - зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
https://t.me/spravdi/14501
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31.07.2022 22:43 Відповісти
то все зрозуміло, бо Україна - конкурент номер один по зерну до Параші у всьому світі
а це голова найбільшої української зернової компанії
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01.08.2022 00:07 Відповісти
Ооооо! Так боневтік там коксом всіх притрусив…
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31.07.2022 22:50 Відповісти
режимом тиші ??? В смысле - полное и всеобьемлющее прекращение огня, с которого Боневтик начал сдачу Украины русне в 2020?
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31.07.2022 22:51 Відповісти
"Режим тиші"... Гм... Знайома фраза - спочатку під Слов'янськом і перед Іловайськом, потім під ДАПом і Дебальцевим, далі на лінії зіткнення за умовами мінська-2. І зовсім недавно у ситуації з видачею рашистським катам захисників Маріуполя. Тепер от знову.
Не до добра цей режим, бо віщує черговий обман і поразку українського народу на радість пітьми.
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31.07.2022 22:53 Відповісти
Я считаю, что все, кто пытается хоть о чём-то договориться с каZZапами посередине, должны сразу автоматом получать приговор по 111-й статье УК Украины. Для начала 15 лет с конфискацией имущества, а потом сразу и пожизненное.
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31.07.2022 22:54 Відповісти
Вот пусть ООН и Турция и обеспечивают этот войсковой компонент
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31.07.2022 22:57 Відповісти
Я вам таке напишу. До зерна краще ставлення ніж до полонених азовців. О то вам і ваш зеленський зі своєю шоблою. Гроші завжди перемагають.
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31.07.2022 23:00 Відповісти
в повіях більше гонору ніж в тих малоросах!
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31.07.2022 23:23 Відповісти
Как то странно за зерно смогли договорится, а за бойцов Азова нет.
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31.07.2022 23:13 Відповісти
зерно великі гроші коштує, а Азовці вони ж за дурно, та й взагалі мертві вони їм більше пасують. Можна піаритися, сльозу фальшиву пускати.
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31.07.2022 23:24 Відповісти
Точно точно, головне вивезти зерно, а звільнити Україну то таке! Головне напи..ити побільше і втікти.
Б.. як їх ще не стріляють я хз.
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31.07.2022 23:24 Відповісти
 
 