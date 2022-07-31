Вивезення зерна з українських портів має бути забезпечене військовим компонентом, - ОК "Південь"

Вивезення зерна з українських портів має бути забезпечене військовим контингентом і режимом тиші.

Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам, військовим, відома ця схема і ситуація. І, я думаю, це (має бути. - Ред.) достатній контингент, який має бути обізнаний у цій військовій операції. Тому що вона все одно військова. Хоча вона і гарантована на міжнародному рівні і організована на рівні військово-політичного керівництва країни, але все одно має бути забезпечена військовим компонентом", - сказала Гуменюк.

Представниця оперативного командування наголосила на необхідності режиму тиші в усьому, що стосується вивезення зерна.

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На її переконання, "найрозумніше, що може бути в цій ситуації, — це той самий режим тиші, про який ми говоримо, оскільки ми знаємо про підступність ворога, ми розуміємо, що не можна довіряти тим, кому не можна довіряти, хто не дотримується своїх домовленостей".

Гуменюк зазначила, що ВМС ЗС України готові до можливих провокацій з боку ворога.

Також, на її думку, у разі ймовірних провокацій реакція світової спільноти має бути адекватною.

"Сподіваюся, що реакція свтової спільноти буде абсолютно адекватною. Тут неможливо прогнозувати в такій широкій перспективі, але міжнародні домовленості, міжнародні гарантії для того й отримуються, щоб вся світова спільнота, яка зацікавлена у вирішенні продовольчої кризи, була у цьому задіяна, і задіяна ефективно", - сказала представниця ОК "Південь".