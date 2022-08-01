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Новини
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Сербія і Косово мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство, - МЗС

мзс

Міністерство закордонних справ України закликало Сербію і Косово утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство.

Про це йдеться у дописі у Фейсбуці речника МЗС Олега Ніколенка, передає Цензор.НЕТ.

"Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство", - зазначив він.

Речник МЗС наполегливо порекомендував громадянам України наразі утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей.

Він також поінформував, що на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі посольства України в Сербії створено оперативний штаб та відкрито цілодобову "гарячу лінію" для допомоги українцям: +381631113185.

При потраплянні в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588.

"У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендуємо українцям використ

Автор: 

Косово (93) Сербія (370) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+13
Ну так ми і через п'ять місяців обстрілів і вбивст українців з боку Білорусі - не розірвали зі скотами дип. відносини.
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01.08.2022 00:19
+8
МЗС Українт немає чим зайнятись!???

Нагадаю,

МЗС України має всіма силами добиватися від міжнародних організацій ООН, Червоного хреста повернення з полону РФ ВСІХ незаконноутримуваних захисників Маріуполя!!!?!
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01.08.2022 00:24
+8
Сподіваюсь колись будуть інші гасла, типу- Білгородська народна республіка повинна утримуватись від насильства з Курською народної республікою.
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01.08.2022 00:31
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Якщо я вірно пам'ятаю, то ми Косово досі не визнали...
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01.08.2022 00:13 Відповісти
Ну так ми і через п'ять місяців обстрілів і вбивст українців з боку Білорусі - не розірвали зі скотами дип. відносини.
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01.08.2022 00:19 Відповісти
ПОЗДНО СОВЕТОВАТЬ СЕРБИЯ В ЛИЦЕ ВУВИЧА ПРЕЗИДЕНТА ОБЬЯВИЛА О ВОЙНЕ.....
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01.08.2022 00:19 Відповісти
Да это пздц какой-то.
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01.08.2022 00:22 Відповісти
Это фейк. Информационную войну никто не отменял. Будет много вбросов.
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01.08.2022 00:51 Відповісти
ну так і сербія крим не визнала, тут 1-1
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01.08.2022 00:32 Відповісти
Ви своїй біді дайте раду.
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01.08.2022 00:14 Відповісти
***** начал прокси войну на балканах. Скоро китайцы нападут на тайвань
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01.08.2022 00:15 Відповісти
Північна Корея загрожує Південній Кореї та Америці ядерним ударом всі путінські пришлепки різко активізувалися.
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02.08.2022 09:32 Відповісти
Де відкопали це чучело? Офіційний представник МЗС несе якусь маячню в стилі макрона-шольца.
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01.08.2022 00:16 Відповісти
«Закликало» потім буде «занепокоєне» аж до «глибокого» . Дипломатія вона така
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01.08.2022 00:25 Відповісти
Ну тоді хай після чергового звірства кацапів, наше МЗС не дивуються черговим заявам шольців про дві сторони.
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01.08.2022 01:37 Відповісти
клоуны
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01.08.2022 00:16 Відповісти
Кому потрібні ваші поради ? Грощі вже отримані .
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01.08.2022 00:17 Відповісти
Треба виявити глибоку занепокоєність.
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01.08.2022 00:18 Відповісти
Ну тепер точно війна не почнеться. Всі ж знають, наскільки дієвими є такі заклики чи не так?
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01.08.2022 00:19 Відповісти
та хоть вы туда не лезьте!
а когда нужно - *** кого найдешь! сидят, языки в жопы позасовывали.....
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01.08.2022 00:19 Відповісти
был в белграде и видел эт здпние минобороны или чего там еще , которое F16 за 3 минут расхерачили до 50% основания... о чем вы говорите? таких же вам ощущений в Москве, Питере, ярославле и во всехебенях раисии....
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01.08.2022 00:20 Відповісти
МЗС Українт немає чим зайнятись!???

Нагадаю,

МЗС України має всіма силами добиватися від міжнародних організацій ООН, Червоного хреста повернення з полону РФ ВСІХ незаконноутримуваних захисників Маріуполя!!!?!
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01.08.2022 00:24 Відповісти
єрмаки з арахаміями боятся свідків.....
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01.08.2022 00:43 Відповісти
***** еще можна закликать утримуватися
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01.08.2022 00:25 Відповісти
зацените: такое ********* пережить трудно!
https://twitter.com/i/status/1553730469694701568
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01.08.2022 00:25 Відповісти
У мене один-в-один такa собачка, однa з моїх двох, і поведінка така ж, жорсткошерстий тер'єрчик, дуже активна.
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02.08.2022 09:37 Відповісти
це шоб увагу відволікти від України як і Тайвань
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01.08.2022 00:27 Відповісти
Сподіваюсь колись будуть інші гасла, типу- Білгородська народна республіка повинна утримуватись від насильства з Курською народної республікою.
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01.08.2022 00:31 Відповісти
Рашисты свое дело сделали. Спровоцировали в центре Европы войну. Пока кремлевский режим и рашиzоиды не будут уничтожены, в етом мире не будет мира и покоя
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01.08.2022 00:33 Відповісти
Контингент НАТО у Косово KFOR, заявили, що готові втрутитися, якщо стабільність країни опиниться під загрозою у північному Косово.


https://mobile.twitter.com/NATO_KFOR
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01.08.2022 00:49 Відповісти
Кацапи автори багатьох конфліктів і війн і в цьому випадку свій гоблінський клюв встромили
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01.08.2022 01:41 Відповісти
 
 