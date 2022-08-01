Сербія і Косово мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство, - МЗС

Міністерство закордонних справ України закликало Сербію і Косово утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство.

Про це йдеться у дописі у Фейсбуці речника МЗС Олега Ніколенка, передає Цензор.НЕТ.

"Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство", - зазначив він.

Речник МЗС наполегливо порекомендував громадянам України наразі утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей.

Він також поінформував, що на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі посольства України в Сербії створено оперативний штаб та відкрито цілодобову "гарячу лінію" для допомоги українцям: +381631113185.

При потраплянні в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588.

"У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендуємо українцям використ