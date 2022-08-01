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Російські війська 31 липня 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини, постраждалих немає, - ОВА

живицький

Російські війська у неділю, 31 липня, 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини майже 90 "прильотів" з різних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Білопільська громада: опівдні розпочалися обстріли околиць одного із сіл громади, росіяни тричі відкривали вогонь з артилерії та мінометів. За понад дві години обстрілів прилетіло щонайменше 24 снаряди", – повідомив він, додавши, що внаслідок цього обстрілу знищені дві автівки, пошкоджена територія фермерського господарства, знищено близько 25 гектарів пшениці.

Також російських обстрілів зазнали Середино-Будська громада та Краснопільська громада.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок цих атак немає.

Також читайте: Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області, - Держприкордонслужба

Автор: 

Сумська область (3725) Живицький Дмитро (466)


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