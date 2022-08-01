УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10840 відвідувачів онлайн
Новини
8 560 20

Сподіваюсь на продовження мирного діалогу, - Вучич у зверненні до сербів щодо ситуації в Косово

вучич

Президент Сербії Олександр Вучич звернувся до нації з приводу ситуації на півночі Косова. Політик сподівається на продовження мирного діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kurir.

"Опівночі очікуємо, що командувач KFOR поговорить з лідером партії "Сербський список" Гораном Ракичем та представниками сербів. Для нас вкрай важливо, щоб діалог продовжувався, і ми вирішили питання мирним шляхом", - наголосив голова держави.

Вучич також закликав міжнародних партнерів зробити все можливе, щоб зупинити конфлікт. Водночас за його словами, ні про яку здачу інтересів не йдеться, у результаті переможе Сербія.

Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.

Автор: 

Косово (93) Сербія (370) Вучич Александр (89)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Не верю.
Уверен - в скором времени сербы начнут денацифицировать косоваров.
Пусть принюхаются - там наверняка смердит лаптями и свежелакированной балалайкой.
показати весь коментар
01.08.2022 01:49
+11
Не забудь бункерного миротворця запросити. Щоб все надійно пройшло
показати весь коментар
01.08.2022 01:37
+10
Щас вона обпатрана як курка, та раша, її сателітів,ну хто за неї буде сувати писок, обскубуть в "0", їм би сидіти і не рипатись, бо всі злі і заведені. Он Придніпровські сидять рівно, Лука і Шенко теж сидить не висовується, ну трошки псує повітря, але ж інстинки самозбреження працюють. Коротше, не віріться, що щось серйозне буде, не той момент
показати весь коментар
01.08.2022 02:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не забудь бункерного миротворця запросити. Щоб все надійно пройшло
показати весь коментар
01.08.2022 01:37 Відповісти
Церзор відстає. Чучич і косовари вже домовились на місяць відкласти розбірки
показати весь коментар
01.08.2022 01:40 Відповісти
Не верю.
Уверен - в скором времени сербы начнут денацифицировать косоваров.
Пусть принюхаются - там наверняка смердит лаптями и свежелакированной балалайкой.
показати весь коментар
01.08.2022 01:49 Відповісти
То что там кацапней смердит и так понятно. Однако разборки отложили на месяц. Американцам щас не до этого. Косоваров прогнули отложить до 1 сентября те попки тыкалки с документами и сербам стало нечего предъявить что бы ***********.
показати весь коментар
01.08.2022 02:09 Відповісти
Неужели в Митровице сняли баннер "Крым - Россия, Косово - Сербия" ???
показати весь коментар
01.08.2022 02:19 Відповісти
Без понятия. Я тебе изложил известные мне факты.
показати весь коментар
01.08.2022 02:23 Відповісти
Утром почитаеш в новостях ))
показати весь коментар
01.08.2022 02:10 Відповісти
Подняли по тревоге НАТОвский батальон KFOR - и Вучич обляпал трусы подливой.
показати весь коментар
01.08.2022 07:19 Відповісти
Україна дуже стурбована та закликає сторони до мирного діалогу (ні). Взагалі ***** на цих москальских брату́шок, які радіють нашим смертям ледь чи не більше, ніж орки
показати весь коментар
01.08.2022 01:41 Відповісти
Не надувай свої ботоксні губи губошльоп. Вас швидко прихлопнуть як червів кацапських.
показати весь коментар
01.08.2022 01:42 Відповісти
якщо не буде провокацій у кацапському стилі, то все зійде на нівець. губошльоп теж жити хоче і жити харашо!
показати весь коментар
01.08.2022 01:45 Відповісти
Охеренно умеет рашка переключать внимание и все повелис
показати весь коментар
01.08.2022 01:49 Відповісти
Щас вона обпатрана як курка, та раша, її сателітів,ну хто за неї буде сувати писок, обскубуть в "0", їм би сидіти і не рипатись, бо всі злі і заведені. Он Придніпровські сидять рівно, Лука і Шенко теж сидить не висовується, ну трошки псує повітря, але ж інстинки самозбреження працюють. Коротше, не віріться, що щось серйозне буде, не той момент
показати весь коментар
01.08.2022 02:32 Відповісти
Нужно тебя падлу путинскую как Милошевича вздернуть
показати весь коментар
01.08.2022 01:52 Відповісти
Закаточную машинку для губ ему для "диалога".
показати весь коментар
01.08.2022 02:00 Відповісти
а куда ты, с#ка, денешься от "мирного диалога". только дернись. тех, кто разжигает войну надо закапывать сразу. я так думаю.
показати весь коментар
01.08.2022 03:12 Відповісти
Рускім душком воняє! Україні потрібно признавати незалежність Косово і підтримувати цю країну. Ну і якщо через місяць почнуть змінювати паспорти і номера то на кордоні уже повинно стояти НАТО а не тупити як завжди...
показати весь коментар
01.08.2022 06:22 Відповісти
Європа дочекалася ?
показати весь коментар
01.08.2022 06:30 Відповісти
Кацапский гной расползается по планете!Лечить нужно было мгновенно и радикально!А так,процесс пошел...
показати весь коментар
01.08.2022 07:14 Відповісти
Ну да, без лапотных помощников особо не повоюешь. А они тебе никак не помогут сейчас. Даже если б и могли, никто не пропустит. А дёрнешься сам - НАТО за пару дней на тебе натренируется от души, как раз и за своих балалаечны друзей получишь волшебных пиндюлей…
показати весь коментар
01.08.2022 07:45 Відповісти
 
 