Сподіваюсь на продовження мирного діалогу, - Вучич у зверненні до сербів щодо ситуації в Косово

Президент Сербії Олександр Вучич звернувся до нації з приводу ситуації на півночі Косова. Політик сподівається на продовження мирного діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kurir.

"Опівночі очікуємо, що командувач KFOR поговорить з лідером партії "Сербський список" Гораном Ракичем та представниками сербів. Для нас вкрай важливо, щоб діалог продовжувався, і ми вирішили питання мирним шляхом", - наголосив голова держави.

Вучич також закликав міжнародних партнерів зробити все можливе, щоб зупинити конфлікт. Водночас за його словами, ні про яку здачу інтересів не йдеться, у результаті переможе Сербія.

Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.