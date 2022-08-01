Сподіваюсь на продовження мирного діалогу, - Вучич у зверненні до сербів щодо ситуації в Косово
Президент Сербії Олександр Вучич звернувся до нації з приводу ситуації на півночі Косова. Політик сподівається на продовження мирного діалогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kurir.
"Опівночі очікуємо, що командувач KFOR поговорить з лідером партії "Сербський список" Гораном Ракичем та представниками сербів. Для нас вкрай важливо, щоб діалог продовжувався, і ми вирішили питання мирним шляхом", - наголосив голова держави.
Вучич також закликав міжнародних партнерів зробити все можливе, щоб зупинити конфлікт. Водночас за його словами, ні про яку здачу інтересів не йдеться, у результаті переможе Сербія.
Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.
Топ коментарі
+23 Urs
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Уверен - в скором времени сербы начнут денацифицировать косоваров.
Пусть принюхаются - там наверняка смердит лаптями и свежелакированной балалайкой.