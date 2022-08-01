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Українські воїни розбили ешелон з технікою окупантів і живою силою в Херсонській області, - ОК "Південь"
Українські військові завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою окупантів у районі залізничної станції Брилівка Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Також ракетно-артилерійські підрозділи пошкодили ворожі станції радіоелектронної боротьби в районі Біляївки Херсонської області.
На південному напрямку ЗСУ знищили 52 противники, чотири танки, пару самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", самохідну артуствновку, а також вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки.
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Ну, росія, як росія.
Якщо не вкрасти, то збрехати
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