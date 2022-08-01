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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни розбили ешелон з технікою окупантів і живою силою в Херсонській області, - ОК "Південь"

південь

Українські військові завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою окупантів у районі залізничної станції Брилівка Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також ракетно-артилерійські підрозділи пошкодили ворожі станції радіоелектронної боротьби в районі Біляївки Херсонської області.

На південному напрямку ЗСУ знищили 52 противники, чотири танки, пару самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", самохідну артуствновку, а також вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) Херсонська область (5795)


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01.08.2022 06:50 Відповісти
Вчора на росії відсвяткували день військово-морського флоту.
Ну, росія, як росія.
Якщо не вкрасти, то збрехати


На плакаті зображено авіаносця «Джордж Буш» ВМС США

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01.08.2022 06:55 Відповісти
А що, Кузю малювати?
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01.08.2022 07:00 Відповісти
Нє фотагєнічний...!!!
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01.08.2022 07:04 Відповісти
Це вже який день про цю Брилівку?
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01.08.2022 07:37 Відповісти
Ще один?! Чи це той, що в ніч з п'ятниці на суботу?
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01.08.2022 07:42 Відповісти
Які молодці! Супер. я сподіваюсь, що там вся колія розхрєначена і більше тудою ніякі ешелони не проїдуть взагалі. хоча б якийсь час.
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01.08.2022 08:23 Відповісти
Героям слава !!!
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01.08.2022 10:08 Відповісти
 
 