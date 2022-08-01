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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни можуть використати свої позиції в районі Балаклії, щоб відновити штурм Харкова з південного сходу, - ISW

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Росіяни, імовірно, створюють умови для проведення наступу на захід у напрямку Харківської області чи в бік Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW пише, що російські війська протягом кількох місяців утримували позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції.

Росіяни можуть використати свої позиції у районі Балаклії, щоб відновити штурм Харкова з південного сходу. Вкрай малоймовірно, що російські сили захоплять Харківську область або Харків, з огляду на темпи просування Росії на Донбасі і проблеми з формуванням сил і тиловим забезпеченням.

ISW раніше оцінював, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським військам взяти Харків та неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей. Російські сили також можуть проводити провокаційні атаки, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ.

Російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід та південний захід від Ізюма. Останніми днями вони вже здійснили безуспішні штурми та спроби бойової розвідки у напрямку Чепиля, Щурівки та Гусарівки (на північний захід від Ізюма) і відновили штурми у напрямку Дмитрівки та Бражківки (на південний захід від Ізюма).

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армія рф (17538) Харків (5635) Харківщина (6054)


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Wouldn't it be LOGICAL to upset those positions?
It's almost like saying "we see the dangerous development and it's a true danger", but then doing absolutely nothing about it. At least, that's how the article really sounds.
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01.08.2022 07:07 Відповісти
Becose it's a demonstration.
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01.08.2022 08:21 Відповісти
What do you expect ISW to do about it?
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01.08.2022 09:13 Відповісти
Та не может такого быть. Какое такое наступление с юга . Зеленский же приказал освободить весь юг Украины до 15 сентября . Правда, не уточнил какого года
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01.08.2022 07:15 Відповісти
Клоун, юг Харькова на севере Украины.
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01.08.2022 09:09 Відповісти
Балаклею вообще нужно отрезать от изюмской группировки .Взяв в двойные клещи или огневой мешок.
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01.08.2022 08:12 Відповісти
 
 