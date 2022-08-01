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З метою недопущення прориву українських військ армія РФ нарощує угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь"

рф

Окупанти почали нарощувати своє військове угруповання на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"Ворог продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони, нарощує угрупування на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву наших військ. Не виключено, в подальшому, створення ударних угруповань", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17538) ЗСУ (7590)


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Нужно их двигать по всем направлениям !!!
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01.08.2022 07:28 Відповісти
В другу Світову німці теж тримались за криворізький басейн зубами. Там унікальна залізна руда з великим вмістом заліза.
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01.08.2022 08:19 Відповісти
Руда як руда. З великим вмістом заліза вже давно вибрали ще в 20 столітті. В кацапів руди більше чим в нас. Може чув "Курская железная аномалия"
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01.08.2022 08:24 Відповісти
не зрозуміло - мости пошкоджені, а противник нарощує... Яким чином, повітряний десант? Чи ****** Каховська?
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01.08.2022 08:41 Відповісти
Каховська ****** звійсно.
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01.08.2022 08:44 Відповісти
Виходить чим більше кацапи видихаються, тим більше вони нарощують угруповання?
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01.08.2022 09:20 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.08.2022 10:10 Відповісти
 
 