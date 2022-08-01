З метою недопущення прориву українських військ армія РФ нарощує угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь"
Окупанти почали нарощувати своє військове угруповання на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
"Ворог продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони, нарощує угрупування на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву наших військ. Не виключено, в подальшому, створення ударних угруповань", - йдеться в повідомленні.
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