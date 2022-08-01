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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Армія РФ веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають, - Генштаб ЗСУ

рф

Окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають. Війська РФ також намагалися провести розвідку позицій ЗСУ в напрямку Яковлівки, розвідувальна група противника знешкоджена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведену інформацію Генерального штабу Збройних сил України станом на 06:00 1 серпня.

Так, розпочалася сто п’ятдесят девʼята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації. Здійснив артилерійський обстріл біля Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Прудянка, Нове, Дементіївка, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Іванівка. Завдав авіаційного удару біля Мосьпанового.

Також читайте: Окупанти намагалися просунутися в районах Кам'янки та Пісків. Штурм провалився. Під Авдіївкою ворог мав частковий успіх, - Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ у напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я та Травневого. Завдав авіаційного удару неподалік Кодеми.

Намагався здійснити розвідку позицій наших військ у напрямку Яковлівки, розвідувальна група противника знешкоджена. Також противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів біля Веселого. Вів штурмові дії у напрямку Пісків, успіху не мав, відійшов.

Читайте: Армія РФ зосередить зусилля у напрямку Бахмута і навколо Донецька, - ISW

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське. Завдав авіаційних ударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки. Провів розвідку боєм у напрямку Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, Миколаєва та ще понад 25 населених пунктів. Завдав авіаційного удару неподалік Ольгиного. Продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА.

Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Автор: 

армія рф (17551) Генштаб ЗС (6643) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+6
Це вже стає схожим на "День сурка".
Нібито кацапи перекинули значну частину сил з донбасу на херсонський напрямок - тисяч 10-15 орків.
То може нам десь на Сході, під тим же Бахмутом провести контрнаступальну операцію? Чи під Авдіївкою? Чи під Ізюмом?
Чи в противника на Донбасі все ще перевага "у 10-15 разів"?
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01.08.2022 08:56
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.08.2022 10:12
+4
На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, ..." Джерело:

Із зведення Генштабу ЗСУ слідує, що з Високопілля й із Нововознесенського рашистів витіснили і у цих населених пунктах зараз позиції українських військ.
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01.08.2022 08:01
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На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, ..." Джерело:

Із зведення Генштабу ЗСУ слідує, що з Високопілля й із Нововознесенського рашистів витіснили і у цих населених пунктах зараз позиції українських військ.
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01.08.2022 08:01 Відповісти
ну, може, район великий. десь витіснили, а десь обстрілюють.
хоча я теж проти окозамилювання і перебування "на пазітівє", який так любить зекоманда
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01.08.2022 08:16 Відповісти
Вершина давно під окупацією. Як в її напрямку ворог міг вести штурм?
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01.08.2022 08:21 Відповісти
Це вже стає схожим на "День сурка".
Нібито кацапи перекинули значну частину сил з донбасу на херсонський напрямок - тисяч 10-15 орків.
То може нам десь на Сході, під тим же Бахмутом провести контрнаступальну операцію? Чи під Авдіївкою? Чи під Ізюмом?
Чи в противника на Донбасі все ще перевага "у 10-15 разів"?
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01.08.2022 08:56 Відповісти
Неначасі зеленим зерно потрібно продати
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01.08.2022 09:02 Відповісти
Безумовно, Залужний з нетерпінням чекає на твої поради. Варто виїжджати на бойові позиції.
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01.08.2022 11:43 Відповісти
А заслужний це той хто прої***ав південний напрямок?
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01.08.2022 11:50 Відповісти
25 лютого орки вийшли на край мого села, у 8 км від Києва. Тут і були бойові позиції. Я тоді ще не знав про військовий геній Залужного, то сам із сусідами по селищу був і ГШ, і ЗСУ.
Якось розібрались і без них, і без таких вумників, як ти...
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01.08.2022 11:55 Відповісти
Зради нема. Але э ************* та ідиотський піар влади. Не закінчились у Рашки резерви. Є у кацапів і гарматне м'ясо є і бронетехніка, (хоч і стара, але її багато), та припаси. У серпні русня сформує нові батальйони на знову попруть. Война є і буде дуже тяжкою. Спілкувався з хлопцями, які прийшли на ротацію. Нам дуже тяжко. Погане те, що коли народ надивиться балаболів типа Арестовичей та Жданових і вважає, що все йде добре та люди починають вести себе так начебто війни не має. Сидять по кабакам та розважаються, чекаючи разрекламованного контрнаступу, якого наближчим часом не буде. Самим би з початку встояти.

Це велика помилка, ціна такої брехні буде велика. До речі, хлопців з передової це також оборює.
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01.08.2022 14:00 Відповісти
Буду песимістом і врахую і те що згнило. В орків на початок війни було 27000 бтрів, 13000 танків, 2500 градів, приблизно 200 ураган/смерч, приблизно 3500-4000 САУ і стільки ж буксировок, більше 16 Сонцепіків, 20 Торнадо-Г і більше тисячі блохольотів різних типів (літаки і вертольоти). А ось що з цього на ходу - питання.
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01.08.2022 23:22 Відповісти
Ого... Навiть , якщо там половина згнила, всеодно багато....Плюс , як не як ПВО мають й лiтаки. 20 Чи 30 хаймерсiв погоди не зроблять...... Треба й лiтаки й ПВО й багато хаймерсiв з ракетами на 300 км. Тодi вони ракету , а ми по iх територii. Так швидше кацапам дiйде, коли пару ночей в пiдвалах посплять, що таке вiйна , нiж сподiватись, як Зеля ,на те, що "то теж люди"...
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02.08.2022 04:04 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.08.2022 10:12 Відповісти
"Армия паРаши выдохлась, а у ВСУ есть HIMARS-ы",
"ВСУ сдерживает наступление",
"Армия паРаши имеет частичный успех",
"армия паРаши наступает"...
- это пздц,
брехуны и балаболы, говорили бы просто - "армия паРаши захватывает новые территории из-за численного преимущества". Химарсы-******** - до пзды это всё, ребята - всё уже давно договорено, обговорено, и Зельц тут - НИКТО, и срал он на свих 73%.
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01.08.2022 10:29 Відповісти
Як би були ракети середньої дальності, то вже би питання було би знято з кримським мостом. І човнами що обстрілюють всю Україну ((
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01.08.2022 11:22 Відповісти
Кримський міст давно вже не відіграє важливої ролі, Росія вже має сухопутний коридор.
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01.08.2022 11:49 Відповісти
Є гарпуни! Але ми ними не стріляємо, бо боїмося спровокувати. путіна! Це слова зеленського!
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01.08.2022 22:05 Відповісти
 
 