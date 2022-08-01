УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11463 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 130 10

18 російських кораблів маневрують у напрямку Новоросійська в Чорному морі, - ОК "Південь"

флот

В Чорному морі вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська маневрують 18 бойових кораблів та катерів.

про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил становить 18 бойових кораблів та катерів, які маневрують вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. При цьому 5 кораблів та 1 підводний човен, споряджені 44 ракетами типу "Калібр" перебувають у готовності до завдання ракетних ударів. Додатково на чергуванні ще 5 десантних кораблів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія різко збільшила корабельне угруповання, - ОК "Південь"

Автор: 

корабель (1613) флот (332) Чорне море (1674)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Поиски своей Атлантиды - дело непростое и извилистое. Но в конце они ее таки найдут.
показати весь коментар
01.08.2022 07:57
+6
показати весь коментар
01.08.2022 08:15
+2
головне не війна, головне - маневри
показати весь коментар
01.08.2022 07:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головне не війна, головне - маневри
показати весь коментар
01.08.2022 07:55 Відповісти
Поиски своей Атлантиды - дело непростое и извилистое. Но в конце они ее таки найдут.
показати весь коментар
01.08.2022 07:57 Відповісти
тобто, ракети випускаються, а згодом їх все тільки більше..
показати весь коментар
01.08.2022 08:04 Відповісти
В них цілий Крим для забезпечення усім.Дристовичі розповідали .що закінчаться скоро,але толиш ***********,бо ніхто в світі точно не знає ,що є в москалів.
показати весь коментар
01.08.2022 08:17 Відповісти
Ідуть зігзагами. Бояться торпедної атаки.
показати весь коментар
01.08.2022 08:11 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2022 08:15 Відповісти
нічо - піднакопим заліза а то безнаказаность порождає вседозволеність
показати весь коментар
01.08.2022 08:17 Відповісти
В 1941-м флот тоже маневрировал, занимая подводное положение. В 2022-м повторили.
показати весь коментар
01.08.2022 08:34 Відповісти
Ага! "Наступление в абратнам исчислении!"
показати весь коментар
01.08.2022 10:45 Відповісти
 
 