18 російських кораблів маневрують у напрямку Новоросійська в Чорному морі, - ОК "Південь"
В Чорному морі вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська маневрують 18 бойових кораблів та катерів.
про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил становить 18 бойових кораблів та катерів, які маневрують вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. При цьому 5 кораблів та 1 підводний човен, споряджені 44 ракетами типу "Калібр" перебувають у готовності до завдання ракетних ударів. Додатково на чергуванні ще 5 десантних кораблів", - йдеться в повідомленні.
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