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Перше судно з українським зерном вийде сьогодні о 8:30, - Міноборони Туреччини

зерно

Перше судно із зерном з України вийде з одного з українських портів сьогодні, 1 серпня о 8:30 за київським часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Туреччини у Twitter .

"Перше судно з українських портів вирушить сьогодні о 08:30", - йдеться у повідомленні.

Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir.#MSB pic.twitter.com/vi18ggoyAg

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший караван з українським зерном, що складатиметься із 16 суден, може прибути до Стамбула вже 3 серпня, - турецькі ЗМІ

У турецькому оборонному відомстві український порт, з якого піде перше судно з зерном, як і його назву тримають в секреті. Вчора також турецькі чиновники повідомляли, що перші судна з України прибудуть до Туреччини 3 серпня.

зерно (3121) Міноборони (7417) порт (2050) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+6
Сенс у тому що Буратіна тепер герой світового масштабу, спасітєль чілавєчєства від голоду.
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01.08.2022 08:40
+3
Турки тепер отримали дешеве, проте якісне, українське зерно, яке змелють на борошно. Щоб потім продати цого нам же, втридорога. Бізнес
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01.08.2022 08:33
+3
Несеш повну маячню!
Ми прекрасно робимо борошно сами.
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01.08.2022 08:56
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Чому так довго буде йти судно? Там ходу максимум на одну добу.
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01.08.2022 08:25 Відповісти
ну може там треба мінну розвідку якусь робити, там тральщик якийсь перед собою пускати чи хтозна
я не буду переживати за те судно, а піду ще за полонених понаписую, де зможу
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01.08.2022 08:30 Відповісти
Тральщик ітиме швидше сухогруза, тому і не ясно.
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01.08.2022 08:38 Відповісти
Цапы будут досматривать по дороге, на это нужно время
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01.08.2022 08:39 Відповісти
Не розумію цього. Навіщо перевіряти що вивозять з України? Швидше потрібно перевіряти що завозять. Щоб не привезли для хунти ядрьоної бімби.
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01.08.2022 08:47 Відповісти
Цапы и розум не совместимые понятия
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01.08.2022 09:22 Відповісти
Турки тепер герої - спасли світ від голоду, а кацапів від санкцій
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01.08.2022 08:29 Відповісти
Турки тепер отримали дешеве, проте якісне, українське зерно, яке змелють на борошно. Щоб потім продати цого нам же, втридорога. Бізнес
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01.08.2022 08:33 Відповісти
Несеш повну маячню!
Ми прекрасно робимо борошно сами.
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01.08.2022 08:56 Відповісти
Зачем это нужно, можно было этим зерном печку топить всю зиму, какой смысл кормить проросийские африканские режимы
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01.08.2022 08:34 Відповісти
Сенс у тому що Буратіна тепер герой світового масштабу, спасітєль чілавєчєства від голоду.
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01.08.2022 08:40 Відповісти
"У турецькому оборонному відомстві український порт, з якого піде перше судно з зерном, як і його назву тримають в секреті." Ох уж эти конспираторы. Название судна написали, а порт- нет.
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:467899/zoom:14
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01.08.2022 08:48 Відповісти
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01.08.2022 08:50 Відповісти
Санкції проти кацапів бусурмани застосовувати не хочуть. Спільне підприємство з кацапами по випуску Байрактарів майже погодили, з ****** васькаються. А до українського зерна (головного нашого багатства) присмокталися, як аскариди (глисти-паразити). Права конгресменша зі США - немає віри кацапам і бусурманам, "зернову угоду" з цими паразитами треба припинити і вивозити зерно в обхід бусурманів.
Ну, і звісно - гнати наше продажне сикливе політичне керівництво і уряд сраним віником.
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01.08.2022 09:07 Відповісти
 
 