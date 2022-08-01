Перше судно з українським зерном вийде сьогодні о 8:30, - Міноборони Туреччини

Перше судно із зерном з України вийде з одного з українських портів сьогодні, 1 серпня о 8:30 за київським часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Туреччини у Twitter .

"Перше судно з українських портів вирушить сьогодні о 08:30", - йдеться у повідомленні.



Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir.#MSB pic.twitter.com/vi18ggoyAg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022

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У турецькому оборонному відомстві український порт, з якого піде перше судно з зерном, як і його назву тримають в секреті. Вчора також турецькі чиновники повідомляли, що перші судна з України прибудуть до Туреччини 3 серпня.