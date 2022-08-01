Білорусь розгорнула додаткові комплекси РЕБ у прикордонних з Україною районах, - Генштаб ЗСУ
Зафіксовано додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь у прикордонних з нашою державою районах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Вася Неважно #529239
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+5 Валентин Коваль
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"Если красавица
На х*й бросается -
Будь осторожен -
Триппер возможен!"
А, поспостерігавши за твоєю писаниною тут, у мене виникла підозра в тому, що ти - "козачок засланий" і корчиш з себе "суперпатріота" з єдиною метою - щоб заробить собі дешевий авторитет, а потім "потихеньку підсовувать "брехню, в правдоподібність упаковану" Але ж і ми - не "вчорашні"!
"Статья 8
Государства-члены координируют и объединяют свои усилия в
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия,
организованной транснациональной преступностью, нелегальной
миграцией и другими угрозами безопасности государств-членов."
А це значить що при нападі на будь-якого члена ОДКБ інші члени повинні його підтримать! Саме тому Росія обстрілює територію України з своєї території та території Білорусі - щоб спровокувать вогневу відповіть і мать привід до введення в дію Договору ОДКБ і змусить членів організації виступить відкрито на її боці!
У тебе є бажання дать Росії цей привід?