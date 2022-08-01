Білорусь розгорнула додаткові комплекси РЕБ у прикордонних з Україною районах, - Генштаб ЗСУ

Зафіксовано додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь у прикордонних з нашою державою районах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

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