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Білорусь розгорнула додаткові комплекси РЕБ у прикордонних з Україною районах, - Генштаб ЗСУ

кордон,білорусь

Зафіксовано додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь у прикордонних з нашою державою районах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Загроза наступу сушею з території Білорусі зберігається, - голова Чернігівської ОВА Чаус

Автор: 

Білорусь (7941) Генштаб ЗС (6643) кордон (4777)


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Топ коментарі
+9
************* конченые,нет никакой Беларуси,есть беларуская губерния,крепосные *****
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01.08.2022 08:43
+8
Головний бульбаш боїться що з дрону хунта скине бавовну.
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01.08.2022 08:33
+5
маючи таких братів не треба ворогів
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01.08.2022 08:46
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Головний бульбаш боїться що з дрону хунта скине бавовну.
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01.08.2022 08:33 Відповісти
Готуються бульбособаки в рай..
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01.08.2022 09:12 Відповісти
************* конченые,нет никакой Беларуси,есть беларуская губерния,крепосные *****
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01.08.2022 08:43 Відповісти
На цензорі є автори (чи редактори), які з пієтетом ставляться до московитів та "іже с німі". Бєларускій фєдєральний округ у них - "республіка бєларусь", військові формування загарбника іменують не інакше, як "полним тітлом" - "х.з. номєр какая-то кроваво-знамьонная орденов сувтузова і ханаБатия отдельная песні і пляскі імені кабзона непабєдімая і лєгєндарная дівізія", вбивці, гвалтівники і мародери - "воєннослужащіє РФ"...
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01.08.2022 09:41 Відповісти
А від того, що ти тут будеш "з штанів вискакувать", обзиваючи наших ворогів зневажливо, їх снаряди не будуть в ціль потраплять, чи не вибухатимуть, а їх солдати будуть масово відмовляться воювать? Щось ти тут останнім часом сильно "роздухарився", корчачи з себе "суперпатріота" Нагадаю тобі пісеньку стареньку - вона дуже сюди підходить:
"Если красавица
На х*й бросается -
Будь осторожен -
Триппер возможен!"
А, поспостерігавши за твоєю писаниною тут, у мене виникла підозра в тому, що ти - "козачок засланий" і корчиш з себе "суперпатріота" з єдиною метою - щоб заробить собі дешевий авторитет, а потім "потихеньку підсовувать "брехню, в правдоподібність упаковану" Але ж і ми - не "вчорашні"!
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01.08.2022 10:26 Відповісти
"Ви" - точно не "вчорашні". "Ви" - позавчорашні.
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01.08.2022 10:34 Відповісти
Ага! Таких як ти, я "набачився" ще з 2014-го! Вже й листки з їх ніками повикидав давно - бо давно вже "злилися" І ти скоро "зіллєшся" - подібні тобі "суперкрикуни-псевдопатріоти" тут довго не живуть!
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01.08.2022 10:41 Відповісти
маючи таких братів не треба ворогів
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01.08.2022 08:46 Відповісти
100% з 73% завідавалі бєларуссам.
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01.08.2022 08:48 Відповісти
"Зато в Бєларусіі чісьтєнько і парядачєк" - це я чув десь із початку 2000-х.
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01.08.2022 11:14 Відповісти
Не то да iгнорувати... Вже раз зайшли з територii сусiда...
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01.08.2022 08:51 Відповісти
Передайте там уссатому таракану, що ніхто на них нападати не збирається, але якщо полізуть, буде їм Чорнобаївка
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01.08.2022 09:14 Відповісти
Поки ЗСУ не почнуть знищувати кацапськi та білоруські населені пункти - Україна перебуватиме в нерівному та вразливому становищі. Всі ці байки "українського" керівництва про заборону США стріляти по рф та білорусi - інформаційна диверсія путінських агентів у керівництві України.
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01.08.2022 09:59 Відповісти
"Якщо людина - дурень то це надовго! Якщо ідіот - то назавжди!" Росія та Білорусь (і ще кілька країн) - члени ОДКБ В статуті ОДКБ написано:

"Статья 8

Государства-члены координируют и объединяют свои усилия в
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия,
организованной транснациональной преступностью, нелегальной
миграцией и другими угрозами безопасности государств-членов."
А це значить що при нападі на будь-якого члена ОДКБ інші члени повинні його підтримать! Саме тому Росія обстрілює територію України з своєї території та території Білорусі - щоб спровокувать вогневу відповіть і мать привід до введення в дію Договору ОДКБ і змусить членів організації виступить відкрито на її боці!
У тебе є бажання дать Росії цей привід?
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01.08.2022 10:37 Відповісти
 
 