Британія найближчим часом передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту, - посол Пристайко

Велика Британія незабаром надасть Україні кілька військових кораблів. ВСУ вже проходять відповідні навчання.

Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Пристайка, він відвідав військовий морський корабель, який найближчим часом буде переданий Україні.

"На ньому вже зараз проходять навчання наші військові. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде декілька", - зазначив дипломат.

Пристайко нагадав, що після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина повністю закрила протоки в Чорному морі для військових кораблів.

"Наші пріоритети зрушилися. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. 2 - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військових морських сил Її Величності", - зазначив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Британії тривають навчання українців на кораблях протимінної боротьби, - ВМС. ФОТОрепортаж

За його словами, ці кораблі перероблять, оновлять і додадуть спеціальне обладнання, необхідне Україні.

"Але це не тільки 2 кораблі. У них є більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери і моряки", - підсумував посол.