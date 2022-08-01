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Британія найближчим часом передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту, - посол Пристайко

вадим,пристайко

Велика Британія незабаром надасть Україні кілька військових кораблів. ВСУ вже проходять відповідні навчання.

Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Пристайка, він відвідав військовий морський корабель, який найближчим часом буде переданий Україні.

"На ньому вже зараз проходять навчання наші військові. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде декілька", - зазначив дипломат.

Пристайко нагадав, що після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина повністю закрила протоки в Чорному морі для військових кораблів.

"Наші пріоритети зрушилися. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. 2 - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військових морських сил Її Величності", - зазначив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Британії тривають навчання українців на кораблях протимінної боротьби, - ВМС. ФОТОрепортаж

За його словами, ці кораблі перероблять, оновлять і додадуть спеціальне обладнання, необхідне Україні.

"Але це не тільки 2 кораблі. У них є більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери і моряки", - підсумував посол.

Автор: 

Велика Британія (5611) корабель (1613) зброя (7478) допомога (8378) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+37
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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01.08.2022 08:42
+20
Корабли нужны будут, когда будет спецоперация Украины в Крыму и первая Армия будет двигаться, через перешеек, по морю будут заходить корабли с фланга на Севастополь. И нужны и десантные корабли тоже. Вертолеты и самолеты нужны, чтобы когда ПВО в Крыму будет уничтожено, то можно будет десант скидывать. Быстрая атака будет со всех направлений и Крым будет освобожден от России! И русских нужно всех выгнать, что туда заселили. Они все заезжие! Каждый русский там колонизатор. Нахер всех пинком в воду и пусть плывут на Россию, бо моста не будет Крымского уже.
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01.08.2022 09:04
+18
Нахиба нам корабли? У нас были корабли в том числе те которые нам США дали. Все они ниразу не вступили в бой а были потоплены или захвачены рашистами. Нам больше нужны дальнобойные ракеты
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01.08.2022 08:47
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Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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01.08.2022 08:42 Відповісти
Нахиба нам корабли? У нас были корабли в том числе те которые нам США дали. Все они ниразу не вступили в бой а были потоплены или захвачены рашистами. Нам больше нужны дальнобойные ракеты
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01.08.2022 08:47 Відповісти
Більшість заховані на Дунаї
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01.08.2022 08:58 Відповісти
менше слухай рос пропаганду.
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01.08.2022 09:00 Відповісти
Мабуть, тепер мова йде про тральщики.
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01.08.2022 09:17 Відповісти
Так і є, наші військові моряки жодного пострілу по москалях не зробили, лише здають себе і техніку у полон...
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01.08.2022 09:19 Відповісти
надо то комуто утилилизоровать старые кораблики ,, не на коралы же пустить
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01.08.2022 09:35 Відповісти
Информация к размышлению: НИ ОДНОГО корабля американцы нам не передавали. А насчет "нахиба" отчасти соглашусь, в Черном море сейчас им не место.
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01.08.2022 11:28 Відповісти
США передало нам патрульні катери.
А в Черне море зараз нікого Турція не впустить.
Це як підводні човни що просив Стефанчук. Мабуть, збирати устриці та жерти.
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01.08.2022 13:38 Відповісти
Саме так.
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01.08.2022 14:43 Відповісти
Кораблі насправді потрібні багато і різних ,але думаю що зараз їх і не будуть гнати в чорне море.Потрібно і мінних тральщиків і катерір насамперед швидких ракетних щоб наносити удари і зникати.Рік чи два тому Великобританія виводила з експлуатації шість морських голікоптерів Пума якщо не помилився.То ось такі голікоптери би було в нагоді саме зараз.Тому що вони полюють на субмарини і мають протикорабельні ракети.Не знаю продали їх Британія чи ні але це було б непогано мати такі.Треба просити хоча б 4-6 літаків з протикорабельними ракетами також це дасть змогу наносити удари і тримати флот РФ подалі від нас а то і в загалі в бухтах.
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01.08.2022 14:51 Відповісти
І куди Україна ті кораблі подіне? Хіба Турція пропустить їх через протоки?
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01.08.2022 08:47 Відповісти
про зерно , Дунай, думай пан.........там не только выход .... Draft..ок войдёт
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01.08.2022 09:21 Відповісти
Из Роттердама есть путь в Черное море по Дунаю. Не очень большой корабль пройдет.
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01.08.2022 11:36 Відповісти
Їх можна буде поставити в каналах між островами у Кончі-Заспі...
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01.08.2022 08:47 Відповісти
придуркувате, ти сватів передевився чи смішних гоміків?
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01.08.2022 10:54 Відповісти
То, мабуть, сарказм.
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01.08.2022 12:24 Відповісти
Поки що працюй над підвищенням свого IQ.
Потім коменти будеш писати...
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01.08.2022 12:36 Відповісти
Речь идёт о тральщиках. За них с Турцией договорятся.
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01.08.2022 08:49 Відповісти
Хай живе Британія!!!
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01.08.2022 08:54 Відповісти
Корабли нужны будут, когда будет спецоперация Украины в Крыму и первая Армия будет двигаться, через перешеек, по морю будут заходить корабли с фланга на Севастополь. И нужны и десантные корабли тоже. Вертолеты и самолеты нужны, чтобы когда ПВО в Крыму будет уничтожено, то можно будет десант скидывать. Быстрая атака будет со всех направлений и Крым будет освобожден от России! И русских нужно всех выгнать, что туда заселили. Они все заезжие! Каждый русский там колонизатор. Нахер всех пинком в воду и пусть плывут на Россию, бо моста не будет Крымского уже.
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01.08.2022 09:04 Відповісти
Цікаво, а хто розмінує Перекоп, Чонгар, мости для проходу "первой Армии"?
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01.08.2022 09:21 Відповісти
пан скотскій,для цого є спеціальна техніка для розмінування
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01.08.2022 09:59 Відповісти
Это пока что влажные мечты .Какое освобождение если даже за месяц уже как потужного наступления на юге не то что Херсон но и сраную Новую Каховку освободить не можем
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01.08.2022 09:21 Відповісти
Вообще-то Херсон проще будет занять, чем Новую Каховку, потому что он на одной стороне Днепра вместе с ВСУ. Если бы россияне не начали перекидывать с других фронтов подкрепления, так бы оно и вышло к концу лета. Вот только перекидывание с других фронтов означает их ослабление на этих фронтах и как минимум, остановку продвижения на Востоке, как максимум - открытие окна возможностей, для изменения вектора контратаки с юга на восток.
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01.08.2022 09:47 Відповісти
Ну це то і так зрозуміло наші війська все бачать і будуть бити де слабко.Але перекинути більше військових і техніки це означає і збільшення кількості постачання а мости ту ту а на паромах стільки не завозити.Тому зрозуміло що ті війська будуть без їжі палива та боеприпасів що означає що їм амба.
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01.08.2022 14:54 Відповісти
да ты ,похоже, не краснобокий, а красножопый рашистский паренёк
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01.08.2022 10:01 Відповісти
Арєстовіч по щелчку пальців асвабаждає
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01.08.2022 10:35 Відповісти
Тобто, всілякі балтийські і північні флоти рф будуть спокійно спостерігати, як ці британські подарунки будуть заходити із Середземного моря у Чорне?
Цікавий план...
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01.08.2022 09:21 Відповісти
Це ж мінні тральщики, а не авіаносці. Їх можна і по суші перевезти до Одеси.
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01.08.2022 10:24 Відповісти
Можна. Порізати на куски та фурами перевезти. А тут зварити до купи.
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01.08.2022 13:42 Відповісти
Вони зайдуть із Балтікі внутрішніми водними шляхами (канал Дунай-Рейн)
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01.08.2022 14:44 Відповісти
В стратегії граєте на компі?
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01.08.2022 09:29 Відповісти
А ти в курсі, буряте, що "колонізатори" і "заїжджі" визначаються перш за все мовою окупанта.
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01.08.2022 11:31 Відповісти
БританоБандерівцям повага
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01.08.2022 09:05 Відповісти
Це той ******** який до війни не хотів провокувати расєю західною зброєю для ЗСУ...
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01.08.2022 09:16 Відповісти
Нахрена нам эти корабли,чтобы самим же их и потопить как Сагайдачного
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01.08.2022 09:18 Відповісти
краще б тебе потопили, а не кораблі, так Підсмажений?
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01.08.2022 10:56 Відповісти
У нас тепер флот буде базуватися в Великій Британії)))))?
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01.08.2022 09:31 Відповісти
А що. Це ідея. Нехай Англія виділить нам землю під військово-морську базу.
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01.08.2022 13:44 Відповісти
Блін, 100500 тупих коментів. Це тральщики, нам треба розмінувати Чорне море. Зійти можуть з Дуная, правильно вище написали.
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01.08.2022 09:31 Відповісти
так они говорят что это только начало дальше будет еще...причем тут трахальщики
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01.08.2022 09:39 Відповісти
Корабли сейчас это беспомощные лоханки

Ракеты решают

Доказано крейсером "мАсква"
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01.08.2022 10:52 Відповісти
Задача хмыря мавзолейного закрыть Украине доступ к Черному морю...любой ценой...но бурятов уже не хватает...
Вчера кто то вбросил видос в Ютьюб...где 55-60 летние новобранцы рабZeи одетые в лохмотья собираюцца ехать защищать дамбас...
Жалкое зрелище...☠️
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01.08.2022 10:07 Відповісти
чекаєм на "баєвих бабушек із атряда пуціна"
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01.08.2022 10:34 Відповісти
Кана́л Рейн - Майн - Дуна́й (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Rhein-Main-Donau-Kanal (RMD)), другие названия - Канал Майн - Дуна́й, Европе́йский канал - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB судоходный канал в Германии, в федеральной земле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Бавария . Соединяет реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD Майн , приток https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD Рейна , и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунай . Обеспечивает транспортное речное сообщение между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Атлантическим океаном , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Северным морем и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрным морем .

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Main-Donau-Kanal-Karte.jpg?uselang=ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Main-Donau-Kanal-Karte.jpg
Карта канала

Начинается от города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Бамберг , протекает через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Нюрнберг и соединяется с Дунаем у города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC Кельхайм .

Длина составляет 171 километр. Ширина канала 55 метров, глубина 4 метра. Некоторые участки канала выполнены в виде бетонных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA акведуков .

Канал оборудован шестнадцатью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B7 шлюзами . Одиннадцать из них располагается в рейнском бассейне, и осуществляют подъём с уровня 230,9 метров до уровня https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB водораздела 406 метров. Пять шлюзов расположены в бассейне Дуная, и осуществляют перепад с водораздела до 336,2 метров.

Тральщики - переважно малотонажні кораблі, що працюють здебільшого у прибережній зоні Тому мають невелику осадку Так що цілком можуть пройти через шлюзову систему каналу і ввійти в Дунай А з нього - під Одесу Куди їм і треба!
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01.08.2022 10:15 Відповісти
Британский флот считается лучшим в мире...Уинстон Черчилль мочил в сортире немецкие подлодки и прочие корабли очень нехило...а их у Гитлера было немеряно...советские болваны на морях и океянах в той битве не участвовали...
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01.08.2022 10:23 Відповісти
Британские танки "Матильда" Уинстона Черчилля помогли сралину одержать паБеду над братом Молотова... Риббентропом...
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01.08.2022 10:31 Відповісти
нехай тільки на ті тральщики ПКР-установки Гарпун прикрутять, і подбають про ППО, шоб не втопили їх через день
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01.08.2022 10:31 Відповісти
Ти знаєш - у 1939-му (коли в Червоній Армії зрозуміли, що танкові гармати 76-мм не беруть фінські доти) на шасі танку КВ почали ставить гаубицю калібру 152 мм Вийшов не "танк", а "одоробло" - короткий ствол не давав точності, та ще й при пострілі корпус так підкидало, що ні про яку прицільність і мови не було Ти хочеш тральщик утопить при залпі "Гарпуна"?
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01.08.2022 15:34 Відповісти
"Гарпун" - то ракетна система, тобто значної віддачі не буде.
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01.08.2022 17:56 Відповісти
і куди ті кораблі?на поля Херсонщини орати?
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01.08.2022 10:33 Відповісти
може якшо плавать по під берегом з того боку, за Зміїним, під прикриттям ПКР розміновувать води - то й не потоплять. але ж можуть і авіацієй налетіть. треба ППО
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01.08.2022 10:42 Відповісти
не звизди, а кричи "Зрада!" дятел .
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01.08.2022 10:59 Відповісти
"Великобритания передала и передаст..."
"США передала и передаст..."
"Германия передала и передаст..."
сам ты передаст!
____
"Армия паРаши выдохлась, а у ВСУ есть HIMARS-ы",
"ВСУ сдерживает наступление по всем направлениям",
"Армия паРаши имеет частичный успех по всем направлениям",
"армия паРаши наступает по всем направлениям и начали ровнять с землей Николаев (накуй он кому из Zевласти всрался, зачем там ПВО?)"...
- ЭТО ПЗДЦ!
брехуны и балаболы, говорили бы просто:
- "армия паРаши захватывает новые территории по всем направлениям из-за численного преимущества".
Химарсы-******** - до пзды это всё, ребята - всё уже давно договорено, обговорено, и Зельц тут - НИКТО, и срал он на свих 73%. Веселье продолжается...
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01.08.2022 10:36 Відповісти
Зельц конечно срал, но Химарсьі далеко не докиздьі..
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01.08.2022 11:31 Відповісти
Противоминные корабли-это разминировать акваторию как Чонгар разминировали-чтобы парашкинские корабли свободно могли зайти в наши воды и высадить десант?
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01.08.2022 11:27 Відповісти
Їх поставлять поряд з "Сагайдачним"?
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01.08.2022 11:30 Відповісти
Невже Зрада? Так і напиши, дистриб'ютор оповитих до стану змій.
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01.08.2022 11:40 Відповісти
І пройдуть вони в Україну через польсько-українське узбережжя польсько-українського моря.
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01.08.2022 11:57 Відповісти
Я там для таких як ти здоровенний витяг виклав! З картою
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01.08.2022 15:35 Відповісти
Из Германии попасть в Чёрное море можно через Дунай без проблем...флотоводцы блин...
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01.08.2022 12:08 Відповісти
До парочки тих лоханок ,добавили б ще трохи моря де би ці корита могли ходити.Боже -бережи Елтона Джонюка.
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01.08.2022 12:26 Відповісти
Это сейчас будут ходячие или плавающие мишени для русни.
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01.08.2022 12:36 Відповісти
Корабли будут выполнять мирные функции в рамках зерносоглашений.
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01.08.2022 15:16 Відповісти
Як кажуть у Британии... Глиссеры на воду...будем брать Штирлица путлера...
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01.08.2022 12:48 Відповісти
Я вибачаюся, коком на тральщик треба Безуглу.
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01.08.2022 15:15 Відповісти
Вона макарони перед приготуванням промивать не вміє!
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01.08.2022 15:37 Відповісти
 
 