Британія найближчим часом передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту, - посол Пристайко
Велика Британія незабаром надасть Україні кілька військових кораблів. ВСУ вже проходять відповідні навчання.
Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Пристайка, він відвідав військовий морський корабель, який найближчим часом буде переданий Україні.
"На ньому вже зараз проходять навчання наші військові. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде декілька", - зазначив дипломат.
Пристайко нагадав, що після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина повністю закрила протоки в Чорному морі для військових кораблів.
"Наші пріоритети зрушилися. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. 2 - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військових морських сил Її Величності", - зазначив посол.
За його словами, ці кораблі перероблять, оновлять і додадуть спеціальне обладнання, необхідне Україні.
"Але це не тільки 2 кораблі. У них є більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери і моряки", - підсумував посол.
Будь ласка, зачекайте...
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А в Черне море зараз нікого Турція не впустить.
Це як підводні човни що просив Стефанчук. Мабуть, збирати устриці та жерти.
Потім коменти будеш писати...
Цікавий план...
Ракеты решают
Доказано крейсером "мАсква"
Вчера кто то вбросил видос в Ютьюб...где 55-60 летние новобранцы рабZeи одетые в лохмотья собираюцца ехать защищать дамбас...
Жалкое зрелище...☠️
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Main-Donau-Kanal-Karte.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Main-Donau-Kanal-Karte.jpg
Карта канала
Начинается от города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Бамберг , протекает через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Нюрнберг и соединяется с Дунаем у города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC Кельхайм .
Длина составляет 171 километр. Ширина канала 55 метров, глубина 4 метра. Некоторые участки канала выполнены в виде бетонных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA акведуков .
Канал оборудован шестнадцатью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B7 шлюзами . Одиннадцать из них располагается в рейнском бассейне, и осуществляют подъём с уровня 230,9 метров до уровня https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB водораздела 406 метров. Пять шлюзов расположены в бассейне Дуная, и осуществляют перепад с водораздела до 336,2 метров.
Тральщики - переважно малотонажні кораблі, що працюють здебільшого у прибережній зоні Тому мають невелику осадку Так що цілком можуть пройти через шлюзову систему каналу і ввійти в Дунай А з нього - під Одесу Куди їм і треба!
"США передала и передаст..."
"Германия передала и передаст..."
сам ты передаст!
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"Армия паРаши выдохлась, а у ВСУ есть HIMARS-ы",
"ВСУ сдерживает наступление по всем направлениям",
"Армия паРаши имеет частичный успех по всем направлениям",
"армия паРаши наступает по всем направлениям и начали ровнять с землей Николаев (накуй он кому из Zевласти всрался, зачем там ПВО?)"...
- ЭТО ПЗДЦ!
брехуны и балаболы, говорили бы просто:
- "армия паРаши захватывает новые территории по всем направлениям из-за численного преимущества".
Химарсы-******** - до пзды это всё, ребята - всё уже давно договорено, обговорено, и Зельц тут - НИКТО, и срал он на свих 73%. Веселье продолжается...