Приблизно 300 осіб вважаються зниклими безвісти на Київщині, 216 знайдених тіл досі не ідентифіковано, - Нєбитов

Зниклими безвісти в результаті бойових дій на Київщині вважаються приблизно 300 осіб, ще 216 знайдених тіл на цей час не ідентифіковані.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Проведена відповідна процедура з відбору ДНК. Сподіваюсь, що завдяки співпраці з родичами ми зможемо встановити цих осіб", - зазначив він.

Нєбитов додав, що поліція з’ясувала, що багато людей нині утримується на території Білорусі.

"Не виключно, що деякі громадяни зараз перебувають у полоні. Під час документування воєнних злочинів на Київщині ми з’ясували, що багато людей нині утримується на території Білорусії. За свідченнями очевидців, цих осіб було викрадено окупантами з Гостомеля, Бучі та Ірпеня", - додав він.

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